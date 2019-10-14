На СЗ «Нижегородский теплоход» спущены на воду 2 рейдовых катера проекта 23040

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8 августа 2019 года на судостроительном заводе «Нижегородский теплоход» (Нижегородская область) одновременно на воду были спущены два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 (зав. зак. № 1121 и 1122), построенные в рамках выполнения контракта, подписанного 21 марта 2016 года с Министерством Обороны РФ.

Характеристики катера:

— Длина наибольшая — 28,09 м.;

— Ширина наибольшая — 5,56 м.;

— Высота борта на миделе — 3 м.;

— Высота борта в носу — 3,4 м.;

— Осадка средняя — 1,5 м.;

— Водоизмещение полное около 118 т.;

— Главный двигатель — 2×441 кВт;

— Дизель-генератор — 2×80 кВт;

— Аварийно-стояночный дизель-генератор — 1×20 кВт;

— Скорость хода: около 13,7±0,3 узлов;

На катере оборудованы места для комфортного размещения 8 человек — экипаж, состоящий из 3 человек и 5 водолазов.

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Корабль предназначен для выполнения следующих операций:

— Водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;

— Проведение водолазных спусков и работ двумя водолазами одновременно в шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120л/мин на глубину до 60м с экспозицией на грунте 60 минут;

— Проведение декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере;

— Участие в аварийно-спасательных, гидротехнических и судоподъемных операциях;

— Обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

— Тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, доступных для подхода судна;

— Откачка воды с аварийного судна или плавучего сооружения;

— Выполнение осмотровых и обследовательских работ с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА);

— Поиск затонувших объектов на глубинах до 150 метров, при помощи буксируемого гидролокатора;

— Поиск находящихся за бортом людей, при помощи тепловизионной системы ночного видения;

— Выдача электропитания на аварийный корабль, судно или объект.