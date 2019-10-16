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На аэродроме в городе Жуковский завершилась летная программа испытаний SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла.

В испытаниях было задействовано два самолета SSJ100 с заводскими номерами: 95032 и 95157 с установленными горизонтальными законцовками крыла. Один из самолетов имел на передних кромках крыла и оперения имитаторы ледяных наростов специальной формы.

В соответствии с программой испытаний было выполнено более 140 полетов. Летная программа состояла из проверки взлетно-посадочных характеристик, устойчивости и управляемости, систем автоматического управления, внешнего светооборудования, вертикальной навигации. Были выполнены полеты на прочность, большие скорости, критические углы атаки, а так же полеты по категориям I, II, IIIa (взлет- посадка) и режимах по определению расходов топлива на различных этапах.

Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета — компанией Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Форма законцовок была определена с применением инновационных методов компьютерного 3D моделирования (CFD — computational fluid dynamics). Благодаря такой методике оптимальную форму законцовки крыла можно рассчитать на компьютере, перед изготовлением натурного образца.

«Sukhoi Superjet 100 — динамично развивающийся проект, который постоянно совершенствуется. Установка законцовок поспособствует улучшению взлетно-посадочных характеристик самолета. Более того, повысится топливная эффективность воздушного судна — авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%", — отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 10 млн. рублей в год на один SSJ100», — подчеркнул Генеральный директор компании «Гражданские самолеты Сухого» Равиль Хакимов.

Результатом проведенных масштабных наземных и лётных испытаний станет сертификация самолета SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла, которые будут предлагаться заказчикам и эксплуатантам как опциональное предложение. Законцовки могут устанавливаться не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты.

Производителем комплектов является входящее в Дивизион транспортной авиации ОАК Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО). Изготавливаются из современных, композитных материалов отечественного производства. Сертифицированы как в России, так и за рубежом.

Superjet 100 (SSJ100) — самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией АО «ГСС» при участии Leonardo-Finmeccanica Company. Создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров. SSJ100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Самолет был впервые представлен публике в сентябре 2007 года. Дальность полетов базовой версии SSJ100 2,960 км и 4,320 км для версии увеличенной дальности. Первый полет SSJ100 состоялся в мае 2008 года, а первый самолет был доставлен покупателю весной 2011 г. Самолет имеет сертификаты EASA и МАК.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. Сегодня ее основным проектом является программа по созданию и развитию российских самолетов Superjet 100. Основными направлениями деятельности ГСС являются разработка, сертификация и производство самолетов гражданского назначения, а также их маркетинг, продажи и послепродажное обслуживание. Головной офис компании находится в Москве, сборка самолетов осуществляется на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре.