Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Ход строительства нового терминала в аэропорту Южно-Сахалинска

 © static.sakh.com

В строящемся терминале аэровокзального комплекса аэропорта «Южно-Сахалинск» окончены работы по монтажу каркаса основного здания, смонтировано 8 800 тонн металлоконструкций, практически все здание уже закрыто металлом. Остекление фасада на всем объекте выполнено на 40%. Внутри помещения аэровокзала продолжается заливка полов.

На сегодняшний день ускорены работы по устройству кровли здания. Продолжаются работы по внешним объектам, благоустройству территории вокруг будущего терминала. Активно ведутся работы по изготовлению основания дороги, которая будет проходить рядом со зданием аэровокзала. На стройке сегодня задействовано 387 работников и 34 единицы техники. Новый аэровокзальный комплекс площадью почти в 40 тысяч квадратных метров планируется сдать в 2020 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © static.sakh.com

 © i.postimg.cc

 © i.postimg.cc
Источник: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1989041&page=4

строительство
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    20.10.1914:54:11

    Аэропорт планировали и планируют до сих пор сдать в 2019 году. Но судя по тому как идут работы это уже невозможно. Когда наконец начнут активно наказывать за срывы сроков? Аэропорт Архангельска обещали сдать еще в 16-17 гг. и где он?

    #1166127
    • Нет аватара termometrix
      20.10.1917:23:06

      Когда наконец начнут активно наказывать за срывы сроков?

      Очень уместный вопрос,как раз в точку.В США сажают надолго за подободные невыполнения.

      #1166144
      • Михаил Иванов Михаил Иванов
        20.10.1919:04:54

        В США как раз нечасто за что-то такое сажают. Но в общем-то не всё ли нам равно что там на другом конце планеты? Никто не отвечает за сроки вообще. Нет, понятно что есть проблемы и сложности. Но вот с этим аэропортом — раз и на годик отложили по-тихому, с Некрасовской линией раз — и отложили открытие и первого и второго участка на год (при чём все обсуждали аварию, но в СМИ об этом не говорили). В Питере отложили открытие готовых станций на месяц. Понятно, что в Питере с этим вообще большие проблемы с подрядчиком, но тем не менее. А эти срывы неизбежно приводят к тому что другие сроки тоже корректируются и увы в плохую сторону. Да и вообще неясно что мешает озвучивать сроки больше, а потом открывать «раньше». Выглядеть будет и то намного лучше.

        #1166178
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        20.10.1919:10:56

        В Германии новый аэропорт Берлина должны ввести в 2013 году.

        До сих пор не принят. Есть надежда что удастся это сделать в 2020. В настоящее время пассажиры должны пользоваться старыми — один из них похож на сарай.

        Так что другие тоже умеют срывать сроки    

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:11 20.10.19
        #1166182
    • Нет аватара Максим С
      20.10.1917:28:30

      Аэропорт Архангельска обещали сдать еще в 16-17 гг. и где он?

      Что за аэропорт?

      #1166147
      • Михаил Иванов Михаил Иванов
        20.10.1917:31:20

        Новый терминал аэропорта Талаги. Что тут неясного?

        #1166149
        • Комментарий удален
          • Михаил Иванов Михаил Иванов
            20.10.1917:48:40

            Весьма ясно выразился — новый аэропорт Архангельска. Естественно в данном случае речь идет только о новом терминале, так как ничего другого там не только не строили, но и не собирались.

            Собираются сдать уже четвёртый год подряд и все время говорят «в этом году».

            #1166154
        • Нет аватара Максим С
          20.10.1917:56:17

          По — моему в этом году обещают сдать.В 2017 его и обещали в 2019 сдать.)

          Отредактировано: Максим С~18:00 20.10.19
          #1166159
          • Михаил Иванов Михаил Иванов
            20.10.1919:00:17

            В СМИ ни слова нет о том, когда откроют, хотя планировали сначала к 2017, потом к форуму Арктика, который уже прошёл.

            #1166176
  • Нет аватара termometrix
    20.10.1917:28:08

       

    Наверно скоро откроют

     © arhaero.ru

     © arhaero.ru

    Отредактировано: termometrix~17:28 20.10.19
    #1166146
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,