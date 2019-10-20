Ход строительства нового терминала в аэропорту Южно-Сахалинска

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В строящемся терминале аэровокзального комплекса аэропорта «Южно-Сахалинск» окончены работы по монтажу каркаса основного здания, смонтировано 8 800 тонн металлоконструкций, практически все здание уже закрыто металлом. Остекление фасада на всем объекте выполнено на 40%. Внутри помещения аэровокзала продолжается заливка полов.

На сегодняшний день ускорены работы по устройству кровли здания. Продолжаются работы по внешним объектам, благоустройству территории вокруг будущего терминала. Активно ведутся работы по изготовлению основания дороги, которая будет проходить рядом со зданием аэровокзала. На стройке сегодня задействовано 387 работников и 34 единицы техники. Новый аэровокзальный комплекс площадью почти в 40 тысяч квадратных метров планируется сдать в 2020 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

© static.sakh.com

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