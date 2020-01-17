На Мичуринском локомотивном заводе в Тамбовской области заложен новый цех

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На Мичуринском локомотивном заводе «Милорем» впервые за несколько десятилетий заложили новый цех. Он расположится на территории 5,5 тысяч квадратных метров и будет обеспечивать средний и капитальный ремонт локомотивов разных типов — от М-62 до ЧМ-3.

Новый цех позволит ремонтировать до 70-ти локомотивов в год, создаст 400 новых рабочих мест и увеличит численность персонала предприятия до 2400 человек.

Цех планируют ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Он соберет под одной крышей специалистов сразу из нескольких цехов. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей. На модернизацию пойдут собственные средства компании.

На заложении капсулы пообещали и рост зарплат сотрудников. Сейчас ее средний уровень превышает 30 тысяч рублей. В этом году ее планируют нарастить на 2-3 тысячи рублей, ну, а самый серьезный рост доходов на предприятии ждут через 5 лет, когда цех выведут на полную мощность.

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История завода берет свое начало в 1866 году, пройдя путь от ремонтных мастерских до мощного машиностроительного предприятия, деятельность которого выражена стабильной динамикой развития и в настоящее время.

Стоит отметить, что на предприятии создана уникальная ремонтно-техническая база, воплощающая в жизнь программу технической модернизации с приобретением современного оборудования. Развивая основное производство, завод расширяет выпуск потребительской продукции, которая занимает призовые места на различных выставках и конкурсах.АО «МЛРЗ «Милорем» сегодня — это многопрофильная металлообработка и собственное литейное производств чугунного, алюминиевого, бронзового и латунного литья.