Обзор: в декабре 2019 г. в России открылось 40 предприятий агропрома

В последний месяц года очень порадовало животноводство, открыто несколько крупных и множество мелких ферм КРС, и один крупный овцеводческий комплекс. Так же запущено два крупных тепличных комплекса, и один большой комплекс по выращиванию грибов.

В Челябинской области открыт крупнейший на Урале тепличный комплекс

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Высокотехнологичный тепличный комплекс «Горный» для круглогодичного выращивания огурцов, томатов и зеленых культур закрытого грунта начал работу в Усть-Катаве. Его запуск позволит полностью покрыть потребность южноуральцев, а также соседних регионов в огурцах и томатах. Создано 720 рабочих мест.

Проект реализован при поддержке Фонда развития моногородов. В организации уже заявили, что это их самая крупная инвестиционная сделка.

Вложения в создание тепличного комплекса составили 7,4 млрд рублей.

В Калужской области открылся инновационный комплекс по выращиванию шампиньонов

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17 декабря в деревне Старки Дзержинского района был открыт комплекс по выращиванию грибов-шампиньонов в промышленном масштабе компании «Мастер Гриб».

Мощность нового предприятия — 10 тысяч тонн грибов в год в первой очереди запуска, после второй очереди — 20 тысяч тонн. На полную проектную мощность планируется выйти в апреле будущего года. На предприятии будет создано около 500 рабочих мест. Площадь 50 тысяч кв. м.

Производственный комплекс построен с использованием европейских инновационных технологий.

Объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей

В Ленинградской области открыт первый в России комплекс по переработке куриного помета в энергию

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Птицефабрика «Роскар» ввела в строй первую очередь предприятия по переработке сельскохозяйственных отходов в тепловую и электрическую энергию мощностью 240 тонн утилизируемого куриного помета в сутки в Выборгском районе Ленинградской области .

Мощность первой очереди завода — переработка до 240 тонн куриного помета в сутки, мощность второй очереди — до 500 тонн.

Инвестиции составили 900 млн рублей

АО «Заря» запустило в Вологодской области вторую очередь молочного комплекса

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Сельхозпредприятие Вологодского района «Заря» 26 декабря запустило в эксплуатацию вторую очередь инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на 3200 голов вблизи деревни Гончарка.

Стоимость двух очередей инвестиционного проекта: животноводческой фермы на 1400 коров и 1728 голов молодняка составила в целом 1 млрд рублей.

В Смоленской области завершено строительство площадки для выращивания молодняка КРС

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ООО «Золотая Нива» Сафоновского района завершило строительство площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, расширив при этом работающий молочный комплекс.

Возведенный объект позволит содержать единовременно до 1000 голов молодняка крупного рогатого скота.

Первая в России линия по производству соевого изолята запущена в Приамурье

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ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» (МЭЗ, 100%-ная «дочка» ООО «Амурагроцентр») запустило в Белогорске Амурской области в опытно-промышленную эксплуатацию вторую очередь — линию по производству изолята.

Стоимость создания второго цеха — 1,4 млрд рублей.

«Флексостар» запустил производство колбасных полиамидных оболочек в Санкт-Петербурге

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Компания «Флексостар» из г. Санкт-Петербург открыла новое производство колбасных полиамидных оболочек под брендом «Биолон».

В марте 2018 года ФРП предоставил предприятию заем в размере 100 млн рублей под 5% годовых по программе «Проекты развития».

Общая стоимость проекта составила 205 млн рублей.

В Ртищевском районе Саратовской области построен новый элеватор

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Новый элеватор на 35 тыс. тонн построен в рамках инвестиционного проекта сельхозпредприятия КФХ «Агрос».

В настоящее время закончено строительство фундаментов, на которые смонтированы хранилища зерна и силоса, подведены инфраструктурные коммуникации, завершены пуско-наладочные работы по приемке и сушке зерна. В этом году уже произведена первая сушка 5 тыс. тонн кукурузы нового урожая.

Cтоимость составляет 400 млн. рублей.

На крупнейшей птицефабрике Калужской области открыт новый цех

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17 декабря в селе Льва Толстого Дзержинского района открыт новый цех глубокой переработки продукции для сети ресторанов KFC в АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская».

Инвестиции в производство составили 200 млн рублей

«Молвест» открыл в Воронежской области завод по переработке молочной сыворотки

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17 декабря молочный холдинг «Молвест» открыл в Калаче Воронежской области завод по переработке сыворотки на базе Калачеевского сырзавода.

Новое производство направлено на получение концентрата сывороточного белка (КСБ), сухой деминерализованной сыворотки и деминерализованного пермеата. Производственная мощность завода составит 600 тонн исходной сыворотки-сырья в сутки. В пересчёте на готовую продукцию — 3 тонны концентрата сывороточных белков в сутки и 27,3 тонны сухого деминерализованного пермеата в сутки. Теперь Калачеевский сырзавод будет перерабатывать 100% получаемой в ходе производства сыра сыворотки.

Объём инвестиций составил 2,4 млрд рублей.

Создано 40 рабочих мест.

В Пензенской области открыт крахмальный завод

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16 декабря, в селе Оленевка Пензенской области был открыт завод по производству картофельного крахмала. СПК «Удача» построил завод по переработке 100 тонн картофеля в сутки в более чем 10 тонн пищевого крахмала. Для производства крахмала используется картофель, выращенный агрофирмой «Раздолье», который по характеристикам не подошел для розничной продажи.

На новом производстве создано 15 рабочих мест.

Общий объем инвестиций по проекту составил около 110 миллионов рублей

Завод по переработке кофе открылся в Липецкой области

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Завод по переработке кофе открыт в особой экономической зоне «Липецк».

Инвестиции в проект составили 250 млн рублей.

Самая крупная молочная ферма Центральной России открыта в Рязанской области

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11 декабря в с. Ольхи Шацкого района Рязанской области открылся животноводческий комплекс Группы компаний «ЭкоНива — АПК».

Комплекс «Шацк» рассчитан на 7800 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород и 6000 голов дойного стада.

Проектная мощность комплекса составляет 54 тыс. тонн молока в год.

Стоимость реализации проекта составила более 4,5 млрд рублей.

На животноводческом комплексе в Ольхах создано 241 рабочее место.

Оренбургская «Живая вода» перезапустила производство продукции

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В Оренбурге новый собственник возобновил производство питьевой продукции «Живая вода».

ООО «Живая вода» приобрела производственные активы обанкротившейся компании. В ноябре этого года организация завершила капительный ремонт на предприятии. Мощность обновленного производства составляет 160 тыс. литров продукции в день.

На данный момент в производстве занято 63 работника, однако руководство планирует расширить штат до 115 человек.

Мираторг запустил первую очередь овцеводческого комплекса в Тульской области

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Компания завершает строительство производственных корпусов и начала заселение фермы животными.

Овцеводческий комплекс в Тульской области - очередной шаг реализации проекта индустриального производства ягнятины. Мощность предприятия позволит единовременно содержать до 50 000 голов овец и производить до 3,3 тыс. тонн в живом весе в год.

Тамбовский «Экоойл» расширил мощности по переработке подсолнечника

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АО «Экоойл», расположенное в с. Большая Липовица Тамбовской области, увеличило мощности переработки подсолнечника с 370 до 750 тонн в сутки.

До модернизации предприятие производило 150 тонн подсолнечного масла в сутки, 130 тонн жмыха и 70 тонн лузги, из которой производят топливные гранулы — пеллеты.

Объём инвестиций составил 500 млн рублей.

ГК «Агропромкомплектация» запустила 1 очередь нового комбикормового завода в Тверской области

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6 декабря группа компаний «Агропромкомплектация» осуществила запуск 1 очереди современного комбикормового завода в г. Ржев Тверской области. Выход предприятия на проектную мощность позволит объединению увеличить общий объём про-изводства комбикормов до 900 тысяч тонн в год.

Проектная мощность нового завода составляет 216 тысяч тонн комбикормов в год. Технологическая оснащенность предприятия позволит обеспечить свиноводческие комплексы Группы в Ржевском районе Тверской области собственными высококачественными гранулированными комбикормами.

На предприятии создано 90 высокооплачиваемых рабочих мест.

В Белгородской области открыта крупнейшая в России линия по обессахариванию патоки

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6 декабря запущен цех по обессахариванию свекловичной патокина Чернянском сахарном заводе, который входит в состав ГК «Русагро».

Общий объем инвестиций в рамках проекта составил 5,7 млрд рублей.

Создано порядка 60 новых рабочих мест.

Открыт новый блок теплиц компании «Ботаника» площадью 27 га в Волгоградской области

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29 ноября введён в эксплуатацию новый крупный блок тепличного комплекса в г. Волжском Волгоградской области.

Компания «БОТАНИКА» увеличила площадь тепличного хозяйства еще на 27 гектаров. Проектная мощность нового блока теплиц составляет 20 тыс. тонн в год.

Масштабы темпов роста тепличного комплекса действительно впечатляют — в 2014 году было построено 5 гектаров теплиц, в 2016 — еще 5 гектаров, в 2017 и 2018 по 10 гектаров. Уже в этом году общая площадь теплиц «БОТАНИКИ» достигла 63 гектаров новых суперсовременных стеклянных теплиц, было построено собственное рассадное отделение, два логистических центра, а также три электроподстанции.

В Ленинградской области открылся новый завод по производству растворимого кофе

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В Всеволжском районе Ленинградской области группа компаний «Орими» открыла новый завод по производству растворимого кофе. Сейчас объем производства составит — 4200 тонн кофе в год, дальше увеличится до 8500 тонн.

Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей.

На заводе будет создано 510 рабочих мест.

Небольшие проекты

Год в Кировской области завершился открытием двух животноводческих объектов

В Удмуртии заработали два новых молочных комплекса на 700 голов

На Кубани появилась молочно-товарная ферма на 800 голов

В Калужской области открыли молочную ферму с роботами нового поколения

В Гунибском районе Дагестана открыта откормочная площадка агрофирмы «Согратль»

В Усольском районе Иркутской области открыты две молочные фермы

Два но­вых ры­бо­вод­ных пред­при­я­тия от­кры­лись в Ни­же­го­род­ской об­ла­сти

«Шуваловское молоко» запустило в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса

В Кировской области открыты телятники племзавода «Пижанский» на 180 голов КРС

Краснодарская сыроварня «Сырные истории» открыла роботизированную ферму

Племзавод «Трудовой» запустил в Саратовской области молочную ферму на 450 голов

В Ростовской области открылся молочный комплекс на 380 голов КРС

«Новоеловская птицефабрика» в Алтайском крае запустила новый цех

Молочная ферма на 120 голов открыта в Ленском районе Якутии

В Саратовской области введен в строй животноводческий комплекс на 600 голов КРС

В Усть-Куломском районе Республики Коми завершено строительство фермы на 200 голов КРС

В Томской области открыли новый животноводческий комплекс с эффективной переработкой отходов

На племзаводе «Соколовка» Кировской области открыли новый телятник

Итого за декабрь 2019

40 новых предприятий

Из них 8 с инвестициями более 1 млрд. рублей (32 300 млн руб.).

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 35 млрд рублей.

У 18 проектов размер инвестиций неизвестен.

По отраслям

Фермы КРС — 21 (17 999 голов)

Свиноводство — 0 (0 тыс. голов)

Птицеводство — 0

Переработка — 10

Теплицы — 2 (52 га)

Корма — 2

Хранение — 1

Производство грибов — 1

Семеноводство — 0

Овцеводство — 2 (51.5 тыс. голов)

Другое — 1