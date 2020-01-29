Обновление российского военного и пограничного флотов за 2019 год
Лучше поздно, чем никогда.
Собрался с силами и добил традиционный годовой видеоотчет, в котором перечислены те корабли и вспомогательные суда, на которых в 2019 году был поднят Андреевский флаг, которые были спущены на воду или еще только начали строиться.
Также в видео добавил статистику по новым крупным пограничным кораблям.
Приятного просмотра. Флоту быть!
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O9wnF0Yq0IU
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29.01.2010:42:36