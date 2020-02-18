«КАМАЗ» разработал бескабинный грузовик

© i.mycdn.me

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.

КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок», — это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках.

Автомобиль оснащён продублированной передней и задней светотехникой, как следствие — равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу «тяни-толкай»). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.

Основным формообразующим и стилистическим элементом экстерьера автомобиля являются оригинальные боковые облицовочные панели, которые гармонично соподчинены с передним и задним бамперами. Бамперы имеют чётко выраженные лаконичные линии. Боковые облицовочные панели имеют вентиляционные решетки, которые предназначены для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя. Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, что обеспечивает низкий центр тяжести. Обслуживаются через отсек боковых панелей, который находится в пределах колёсной базы.

На передней и задней частях автомобиля располагаются элементы машинного зрения, обеспечивающие работу автомобиля в автономном режиме, скомпонованные таким образом, чтобы создать формообразующие линии, подчеркивая тем самым единое стилевое решение и придавая целостное восприятие со стороны.

Габаритные размеры электромобиля: длина — 8000 мм, ширина — 2550 мм, высота — 4000 мм. Грузоподъёмность — до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что даёт постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

Это шестой по счёту беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный. Уже создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы.