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Компания ГЕРОФАРМ уж точно войдёт в мою промисторию, ведь именно их завод стал первым представителем фарм отрасли, который не побоялся показать себя моим читателям. Причём я посетил как действующее производство, так и проект на стадии строительства. А между тем, их предприятие в городе Пушкин, что под Санкт-Петербургом, действительно уникальное. Ведь это первый в России завод, где по принципу полного цикла производят субстанции аналогов инсулина, причём это их собственная разработка. Более того, его мощности позволяют полностью удовлетворить все потребности жителей России в инсулине (около 800 кг в год). Отечественная фармацевтическая отрасль наконец-то достигла тех высот, что может хвастаться на весь мир!

Компания ГЕРОФАРМ была основана в 2001 году. Тогда это была довольно небольшая компания, а по сути дела — стартап с маленьким оборотом и правами на коммерциализацию двух российских препаратов, которые производились на контрактных площадках: «Кортексин» — для лечения мозговых нарушений и «Ретиналамин» — для диабетической ретинопатии. В 2006 году ими была разработана собственная технология производства инсулина, что и предопределило дальнейшую стратегию компании по захвату мира.2. IMG_0792й © live.staticflickr.com

Для справки. Инсулин — это гормон поджелудочной железы, регулирующий процессы углеводного обмена и поддержание нормального уровня сахара в крови. Он считается самым изученным гормоном. Первым, кто выделил гормон инсулин и в 1922 году попробовал лечить им больных сахарным диабетом был канадский врач Фредерик Бантинг. В 1923 году инсулин вышел на рынок. Сначала использовали говяжий и свиной инсулин. Промышленное коммерческое производство инсулинов под торговой маркой Илетин было начато в 1923 году фармацевтической компанией Eli Lilly and Company. Первый генно-инженерный инсулин человека (ГИИЧ) был выведен на рынок в 1982 году.

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4. Есть тут своя и «Мона Лиза». IMG_1194 © live.staticflickr.com

Несколько уже исторических кадров. Они были сделаны 28 сентября 2018 года.

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В декабре 2011 года в ОЭЗ «Санкт-Петербург» (площадка «Нойдорф») они открыли свой собственный R&D-центр, который специализируется на разработке лекарственных препаратов по принципу полного цикла.

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2 октября 2013 году на территории городского поселения Оболенск Серпуховского района Московской области прошло торжественное открытие первого их завода. Там запустили выпуск препаратов для лечения сахарного диабета. Площадь завода, построенного на участке размером 2,5 гектара, составляет 10 тысяч квадратных метров. В строительство завода компания «Герофарм» инвестировала 1,5 млрд рублей. Кроме этого в 2014 году, компания начинает заниматься проектом по строительству завода в Пушкине. Всё это помогло уже в третьем квартале 2016 года Герофарму выйти на первое место в России в этой нише, обойдя троицу инсулиновых олигополистов — Sanofi, Novo Nordisk и Eli Lilly. Объём продаж генно-инженерного инсулина в 2016-м составил 726,8 млн (2017 ещё больше — 1,045 млрд рублей). А уже в сентябре 2017 году происходит запуск 1-ой очереди завода по производству фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов под Санкт-Петербургом.

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В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге как раз был открыт вот этот новый завод по производству субстанций инсулина. Его общая площадь составляет 11 000 кв. м. Инвестиции в строительство составили 3,3 млрд. рублей. Причём открыли его скромно без понтов. Более того сэкономленные таким образом деньги отдали на подарки больным диабетом детям.

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На новом заводе будет организовано производство линейки аналоговых инсулинов — лизпро, лизпро двухфазный, гларгин, аспарт, аспарт двухфазный, деглудек, которые в настоящее врем находятся на различных этапах исследования. Разработка препаратов ведется в рамках программы ФАРМА-2020. Вывод препаратов не рынок запланирован на 2019-2021 годы.9. IMG_1151 © live.staticflickr.com Сегодня ГЕРОФАРМ — это первый и единственный в настоящее время российский производитель генно-инженерного инсулина человека по принципу полного цикла — от синтеза субстанции до готовой лекарственной формы. За время своей работы они уже инвестировали в технологии и НИОКР более 10 млрд рублей, и останавливаться на этом совсем не собираются. Вот и получается, что ГЕРОФАРМ — это наш национальный производитель биотехнологических препаратов, который обеспечивает лекарственную безопасность России.

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В группу компаний входит головная компания — ООО «ГЕРОФАРМ», производство биотехнологических препаратов полного цикла в Московской области, производство фармацевтических субстанций в Санкт-Петербурге — это всё «Герофарм-био» (ранее ОАО «Национальные биотехнологии»), и научно-исследовательский центр в ОЭЗ «Нойдорф» (Санкт-Петербург) — «Фарм-Холдинг». Портфель же компании включает более 10 препаратов: оригинальные препараты — Кортексин®, Ретиналамин® и Пинеамин®, генно-инженерные инсулины человека — Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ в различных формах выпуска, улучшенные дженерики — Леветинол®, Мемантинол®, Рекогнан®, Прегабалин.

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12. Правильный завод сегодня — это ещё и красивый, чтоб всё было для людей. Смотрите, какая тут классная, например, столовая. IMG_1233 © live.staticflickr.com 13. IMG_1246 © live.staticflickr.com

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15. А тем временем мы снова на производстве, это первая очередь завода, запущенная в сентябре 2017 года. IMG_0830й © live.staticflickr.com

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Это предприятие полного цикла, где производят субстанции аналогов инсулина, а также для терапии неврологических, офтальмологических заболеваний и климактерического синдрома.

17. Помещение водоподготовки. IMG_0838 © live.staticflickr.com

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19. Помещение приготовления суспензии ЭФС IMG_0853 © live.staticflickr.com

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21. Одна из местных лабораторий. IMG_0885 © live.staticflickr.com

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Завод реально идеален. Тут всё с умом, он спроектирован с учетом самых высоких стандартов безопасности: ширина проходов, правильная геометрия, воздухообмен и, конечно же, первоклассное оборудование и т. д. Поэтому и не удивительно, что сюда идут работать только первоклассные специалисты.

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25. Автоматизация производства здесь достигает 90%. Понятно, что все основные процессы скрыты от наших глаз, мы можем лишь вживую наблюдать многочисленные трубопроводы, реакторы, танки для хранения сырья и т. д. IMG_0992й © live.staticflickr.com

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27. Сегодня в компании ГЕРОФАРМ работают более 1 000 высококвалифицированных сотрудников. IMG_0966 © live.staticflickr.com

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Для справки. В России сахарный диабет диагностирован у 4,7 млн. человек. При этом, по данным крупных эпидемиологических исследований, около 50% россиян, уже имеющих сахарный диабет, не знают о своем заболевании. Таким образом, по оценкам специалистов, сахарным диабетом страдают около 8-9 млн. россиян. Помимо этого, еще 20% россиян находится в стадии предиабета.

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32. Помещение центрифугирования и концентрирования. IMG_1004 © live.staticflickr.com

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После выхода на проектную мощность второй очереди завод сможет производить 1 000 кг субстанции в год, что позволит обеспечить 100% потребности населения России в препаратах инсулина, а также усилить экспортное направление. Особенность данной истории ещё и в том, что это производство находится в полной независимости технологического процесса производства от поставок импортного сырья. А для безопасности страны в целом, это очень важно.

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41. Склад сырья. IMG_1069й © live.staticflickr.com

42. Заглянем и на вспомогательные участки. IMG_1075 © live.staticflickr.com

43. Котлы Viessmann Vitomax IMG_1168 © live.staticflickr.com

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46. Ага, так вот куда сбежали красные человечки из Перми. Вот одного я точно поймал и зафотофиксировал в офисе фармацевтической компании ГЕРОФАРМ в Санкт-Петербурге. IMG_1249 © live.staticflickr.com