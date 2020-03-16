В Тверской области открылось новое перерабатывающее производство

Тверское ООО «Грилькофф» с 1997 года занимается производством и продажей товаров для пикника — древесного угла, жидкости для розжига, мангалов, шампуров, коптилок. Компания постоянно расширяет свой ассортимент и направления деятельности.

В 2019 году с помощью поручительства Фонда содействия предпринимательству Тверской области компания получила инвестиционный кредит в банке на приобретение производственной площадки в деревне Языково Селижаровского района для производства пеллет и топливных гранул. Продукция рассчитана как для бытовых нужд, так и для промышленного назначения.

По словам генеральный директоро ООО «Грилькофф» Дмитрий Новиков,на сегодняшний день новый завод приступил к выпуску продукции. Здесь, кроме пеллет, производят древесный уголь, угольные брикеты, карбюризатор, активированные угли, топливные брикеты, паллетную доску и другие производные из древесины, вплоть до целлюлозы. Мощность первой линии рассчитана на 3,5 тысяч тонн в месяц.

— Эта площадка с хорошо развитой инфраструктурой, удобным подъездом и электрическими мощностями позволит нашей компании продолжить свое дальнейшее развитие. Чтобы ее приобрести, мы хотели взять кредит в банке. Однако нам не хватило собственного обеспечения для необходимой суммы. Тогда и обратились в Фонд содействия предпринимательству Тверской области, который выступил нашим поручителем,

— рассказал генеральный директор ООО «Грилькофф» Дмитрий Новиков.

Поручительство Фонда — уникальная услуга государственного Фонда содействия предпринимательству, которая позволяет тверскому бизнесу взять большую сумму кредита в коммерческом банке. Банк с готовностью принимает поручительство Фонда вместо собственного залога имущества предпринимателя.

По словам Дмитрия Новикова, в Фонд ему даже не потребовалось приезжать лично: все документы были подготовлены сотрудниками банка и подписаны им одновременно с кредитным договором.

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Деятельность завода соответствует современному экологическому тренду. В процессе производства используется технологическая древесина, объем которой в этом регионе составляет около 80% от общего лесного фонда. Таким образом, отходы других древесных производств теперь будут приносить пользу.

Продукция завода «Грилькофф» в Селижаровском районе будет поставляться в разные регионы России, планируется выход и на европейский рынок.