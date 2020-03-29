Обновление парка истребителей России с 2010 по 2019 год

С 2010 года Вооружённые Силы России начали активно пополняться новыми и модернизированными самолётами. Больше всего за эти годы было получено истребителей.

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В 2011 году ВВС получили последние самолёты с индексом «Су-27», ими стали истребители Су-27СМ3. Главным их отличием были более мощные двигатели АЛ-31ФМ1, усиленный планер и 4 многофункциональных дисплея-индикатора вместо «будильников». Всего было поставлено 12 истребителей Су-27СМ3 новой постройки, ещё 14 Су-27П были модернизированы до «СМ3» с 2008 по 2018 год.

С 2010 по 2016 год ВВС получили 20 двухместных Су-30М2, кабина и приборы которых были унифицированы с истребителями Су-27СМ, для использования их в качестве учебно-боевых самолётов.

Самым многочисленным истребителем, поставлявщимся с 2010 по 2019 год, стал Су-30СМ. Было поставлено 114 истребителей Су-30СМ, 92 получили ВВС и ещё 22 морская авиация ВМФ. Один Су-30СМ был потерян в 2018 году на территории Сирийской Арабской Республики.

Самым современным истребителем, поставлявщимся в этот период, стал Су-35С. Всего по двум контрактам было поставлено 88 самолётов Су-35С.

Динамика поступления истребителей в МА ВМФ и ВВС РФ. © Фото из открытых источников

Из «МиГов» 2015-2016 годах ВВС получи 14 одноместных МиГ-29СМТ и 2 двухместных МиГ-29УБ. Ещё 28 истребителей МиГ-29СМТ и 6 «спарок» МиГ-29УБ, изначально предназначенных Алжиру, были получены в 2009 году. Кроме того, в 2019 году ВВС пополнились двумя предсерийными истребителями МиГ-35.

Так же «МиГи» получила и морская авиация ВМФ. 20 корабельных истребителей МиГ-29К и 4 «спарки» МиГ-29КУБ были поставлены с 2013 по 2015 год. Один МиГ-29К был потерян в 2016 году в Средиземном море.

Количество заказанных и поставленных истребителей с 2009 по 2019 год. © Фото из открытых источников

Всего с 2010 по 2019 год Министерство обороны получило 276 новых истребителей. На начало 2020 года, с учётом 2 потерянных истребителей и 34 «алжирских МиГов», парк боевых самолётов насчитывает 308 истребителей со сроком службы менее 15 лет. Ещё 94 истребителя будут поставлены до 2028 года, 78 из них — истребители Су-57С пятого поколения.

Автор: Алексей Поветкин

Подробнее о каждом истребители:

Су-27СМ3 ©Видео с youtube.com

Су-30М2

©Видео с youtube.com

Су-30СМ ©Видео с youtube.com

Су-35С ©Видео с youtube.com

МиГ-29СМТ ©Видео с youtube.com

МиГ29УБ ©Видео с youtube.com

МиГ-29К/КУБ ©Видео с youtube.com

МиГ-35С/УБ ©Видео с youtube.com