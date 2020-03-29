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Армия и Флот

Обновление парка истребителей России с 2010 по 2019 год

С 2010 года Вооружённые Силы России начали активно пополняться новыми и модернизированными самолётами. Больше всего за эти годы было получено истребителей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aDcftE0EBgs

В 2011 году ВВС получили последние самолёты с индексом «Су-27», ими стали истребители Су-27СМ3. Главным их отличием были более мощные двигатели АЛ-31ФМ1, усиленный планер и 4 многофункциональных дисплея-индикатора вместо «будильников». Всего было поставлено 12 истребителей Су-27СМ3 новой постройки, ещё 14 Су-27П были модернизированы до «СМ3» с 2008 по 2018 год.

С 2010 по 2016 год ВВС получили 20 двухместных Су-30М2, кабина и приборы которых были унифицированы с истребителями Су-27СМ, для использования их в качестве учебно-боевых самолётов.

Самым многочисленным истребителем, поставлявщимся с 2010 по 2019 год, стал Су-30СМ. Было поставлено 114 истребителей Су-30СМ, 92 получили ВВС и ещё 22 морская авиация ВМФ. Один Су-30СМ был потерян в 2018 году на территории Сирийской Арабской Республики.

Самым современным истребителем, поставлявщимся в этот период, стал Су-35С. Всего по двум контрактам было поставлено 88 самолётов Су-35С.

Динамика поступления истребителей в МА ВМФ и ВВС РФ.Динамика поступления истребителей в МА ВМФ и ВВС РФ. © Фото из открытых источников

Из «МиГов» 2015-2016 годах ВВС получи 14 одноместных МиГ-29СМТ и 2 двухместных МиГ-29УБ. Ещё 28 истребителей МиГ-29СМТ и 6 «спарок» МиГ-29УБ, изначально предназначенных Алжиру, были получены в 2009 году. Кроме того, в 2019 году ВВС пополнились двумя предсерийными истребителями МиГ-35.

Так же «МиГи» получила и морская авиация ВМФ. 20 корабельных истребителей МиГ-29К и 4 «спарки» МиГ-29КУБ были поставлены с 2013 по 2015 год. Один МиГ-29К был потерян в 2016 году в Средиземном море.

Количество заказанных и поставленных истребителей с 2009 по 2019 год.Количество заказанных и поставленных истребителей с 2009 по 2019 год. © Фото из открытых источников

Всего с 2010 по 2019 год Министерство обороны получило 276 новых истребителей. На начало 2020 года, с учётом 2 потерянных истребителей и 34 «алжирских МиГов», парк боевых самолётов насчитывает 308 истребителей со сроком службы менее 15 лет. Ещё 94 истребителя будут поставлены до 2028 года, 78 из них — истребители Су-57С пятого поколения.

Автор: Алексей Поветкин

Подробнее о каждом истребители:

Су-27СМ3 ©Видео с youtube.com

Су-30М2

©Видео с youtube.com

Су-30СМ ©Видео с youtube.com

Су-35С ©Видео с youtube.com

МиГ-29СМТ ©Видео с youtube.com

МиГ29УБ ©Видео с youtube.com

МиГ-29К/КУБ ©Видео с youtube.com

МиГ-35С/УБ ©Видео с youtube.com

ВКС, ВВС, ВМФ, Су-27см3, Су-30М2, Су-30см, Су-35, МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-35, итоги
  • Нет аватара denio125
    29.03.2015:28:09

    За десять лет двести истребителей. Курам на смех же!

    #1193709
    • Seriomilander Seriomilander
      29.03.2015:29:54

      А сколько Вам хотелось бы? Сколько получила истребителей Франция, Германия и Великобритания за этот же период?

      #1193710
      • Нет аватара knyz_sedmmi
        29.03.2016:24:55

        А сколько получили США?! Даже сравнивать нет желания.

        #1193712
        • Seriomilander Seriomilander
          29.03.2018:35:17

          "А сколько получили США?" А у нас стоит задача сделать больше чем в США или всё-таки защитить свою Родину? Кроме истребителей в ВКС поступают еще и ЗРК С-400, с 2011 года получено более 60 полков, а сколько США получило ЗРК с 2010 года?

          #1193733
          • Нет аватара knyz_sedmmi
            29.03.2020:25:40

            Ну, собственно говоря, им для обороны своей территории много ЗРК и не нужно. Они же не окружены таким количеством баз ВВС не дружественных государств, как мы. К тому же в их распоряжении есть две самые эффективные «системы ПВО» — Тихий и Атлантический океаны.

            #1193739
            • Seriomilander Seriomilander
              29.03.2020:47:13

              Правильно, каждый вооружается исходя из ситуации. У нас больше танков, РСЗО и ЗРС, у них МРАПов, самолётов и кораблей. Поэтому прямые сравнения не слишком точны, да и сравнивать нужно не всегда только с США.

              #1193743
      • Нет аватара denio125
        29.03.2016:25:30

        Вам интересно, вы и поищите сколько. Мне бы хотелось в районе 500-1000. Как в СССР по 100 самолетов в год. Иначе это не перевооружение, а фикция. Хотя, можно рассуждать и по-другому: зачем все это, когда есть ЯО.

        #1193713
        • Seriomilander Seriomilander
          29.03.2018:26:48

          "Как в СССР по 100 самолетов в год" - 276 истребителей и 122 фронтовых бомбардировщика, это по 40 боевых самолётов в год. Стоимость одного самолёта от 1,5-2 млрд рублей, значит 40 штук будут стоить около 70 млрд рублей, а бюджет МинОбороны в 2020, например, 1,894 трлн рублей, то есть 3,7% военного бюджета. А еще в ВКС поставлялись ЯК-130, опытные ПАК-ФА, более 200 вертолётов Ми-28Н и и Ка-52, начались поставки Ил-76, плюс проводилась массовая модернизация МиГ-31, Ту-95 и других самолётов. А еще закупались системы ПВО для ВКС, такие как С-400 и «Панцири» и многое другое. Кстати, один полк С-400 стоил не менее 10 млрд рублей, это около 600 млрд рублей за 60 полков с 2011 года, что сопоставимо с затратами на истребители.

          "Иначе это не перевооружение, а фикция" - Вы совсем забыли, что СССР и Россия это два разных государства, как по размерам и по населению, так и по экономическим возможностям. Поэтому, Россия перевооружается по средствам.

          #1193730
    • exhausted1987 exhausted1987
      29.03.2017:06:25

      А зачем так округлять в меньшую сторону? 276 новых истребителей за 10 лет, без учета Су-34.

      Отредактировано: exhausted1987~17:15 29.03.20
      #1193714
      • Seriomilander Seriomilander
        29.03.2017:48:47

        За одиннадцать лет получили 310 новых истребителей, а Су-34, всё-таки, больше фронтовой бомбардировщик, чем истребитель. По крайней мере такую роль ему отвели ВКС.

        "более расширенный временной период" - на сколько его придется расширить?

        С 2010 по 2019 год ВВС получили 122 Су-34, а если расширить, то в 2009 году получили 2, в 2008, 2007, 2006 по одному, и еще 7 предсерийных получены до 2006 года.

        Я охватил основной период поставок истребителей, а про Су-34 нужно делать отдельный ролик, он не похож не на один из тех самолётов, о которых написано в статье.

        P.S. Я не округляю в большую или меньшую сторону, просто собрал информацию за последние 10 лет.

        #1193722
        • exhausted1987 exhausted1987
          29.03.2018:22:59

          Это был ответ г-ну, который написал про 200 за 10 лет, что является явным преуменьшением с его стороны.

          #1193728
  • exhausted1987 exhausted1987
    29.03.2017:12:48

    Если взять на пару лет более расширенный временной период, то всего ВВС и МА ВМФ получили 435 новых Су и МиГ (включая истребители-бомбардировщики Су-34).

    Плюс, с 2009 года было поставлено 111 Як-130, которые у нас используются только для обучения, хотя и имеют возможность применять вооружение (в ВВС РБ и других стран, он эксплуатируется в строевых частях).

    #1193716
    • Seriomilander Seriomilander
      29.03.2017:51:53

      "Плюс, с 2009 года было поставлено 111 Як-130" - я Вас понимаю, но мне не хватило сил и возможностей охватить обновление всех боевых и учебных самолётов в одной статье. Я же не просто рассказал о том сколько было передано самолётов, но и попытался рассказать о каждом, сравнить их между собой и показать возможности…

      #1193723
      • exhausted1987 exhausted1987
        29.03.2018:25:04

        Это было не в укор Вам. Проделанная работа впечатляет, продолжайте в том же духе!

        #1193729
        • Seriomilander Seriomilander
          29.03.2018:46:49

          Благодарю, я знаю что Вы меня ни в чем не упрекаете, но вопрос про Су-34 резонный и требовал ответа, а, что касается ответа по ЯК-130, то тут я объяснил суть видео, как и с кораблями и подводными лодками, она заключается не только в сухой статистике, но и в сравнение технике, например, если посмотреть информацию по Су-30М2, то можно понять для чего был закуплен именно он, а не Су-30СМ.

          P.S. Но Вы продолжайте меня критиковать — это правильно и очень полезно! Почитываю, кстати, Ваши комменты на БМПД — познавательно!

          #1193735
  • Нет аватара nabludatel71
    29.03.2019:30:40

    Алексей, взял на себя смелость внести несколько правок в вашу публикацию.

    Прежде всего, в заголовке заменил 2020 на 2019 — ведь 2020-й только начался, и его вы, вроде бы, не считаете.

    Морскую авиацию написал с маленькой буквы — Минобороны делает так же, и на мой взгляд, так правильнее. Если ошибаюсь — поправьте. У министерств заглавная — только первая буква.

    Виды нашей техники (Су-35, МиГ-29 и т. д.) у вас, как и положено, без кавычек. Не знаю, распространяется ли это правило на случаи, когда марка идёт без цифрового индекса. Субъективно — с кавычками смотрится странно:

    Из «МиГов» 2015-2016 годах

    P. s. Публикации всегда плюсую.    

    #1193736
    • Seriomilander Seriomilander
      29.03.2020:40:20

      "Заменил 2020 на 2019" — в принципе согласен, просто хотел подчеркнуть свежесть =).

      "Морскую авиацию написал с маленькой буквы" - я не против, писал чтоб понятней была аббревиатура МА ВМФ.

      "с кавычками смотрится странно" - да, Вы правы, взял только «МиГов», наподобие «Сушек», но не знаю верно ли это…

      #1193742
  • Human RS Human RS
    29.03.2021:37:03

    Вот этого я давно ждал, спасибо.     Если бы для понимания всей картины вы добавили сколько вообще в строю истребителей в ВКС и МА ВМФ и какой процент новых, то вообще шикарно было бы.

    Отредактировано: Human RS~21:37 29.03.20
    #1193747
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