Как менялась география российского экспорта основных товаров за 25 лет

Представляю результаты своего исследования изменений в географии российского экспорта основных товаров за последние 25 лет. Оно базируется на официальной статистике ФТС России, и некоторые страны по факту не являются крупными покупателями российской продукции — но составление реальной картины заняло бы очень много времени, да и принципиально, на уровне регионов, она не сильно бы отличалась.

Отчётные годы: 1994 (иногда из-за отсутствия данных заменён на 1993 или 1996), 2000, 2007, 2013 и 2019. В качестве сравнения добавлен 1987 г. для СССР — это в любом случае интересно, к тому же в большинстве случаев подавляющая часть поставок обеспечивалась РСФСР.

Выбранные товары (представляют все ключевые отрасли): нефть, нефтепродукты, газ, уголь, чугун, сталь, трубы, алюминий, удобрения, каучук, шины, круглый лес, пиломатериалы, фанера, целлюлоза, газетная бумага, пшеница, подсолнечное масло, шоколад, автомобили, холодильники. Рассматривались только количественные показатели, т.к. сравнение стоимостных на больших промежутках времени не очень показательно — слишком сильно разнятся цены (конъюнктура, инфляция).

Лично для меня откровением стала пятёрка основных покупателей наших легковых автомобилей в 1987 г.: Венгрия, Югославия, Великобритания, Франция, Бельгия — хотя я в целом имел представление о его конкурентоспособности в то время. Делитесь своими впечатлениями!

Цветом выделены страны, входишвшие в указанный год в пятёрку лидеров. Для каждого года в таблицу включена пятёрка лидеров, кроме некоторых товаров в 1987 и 1994 г. (ввиду отсутствия полных списков стран).

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Подготовлено на основе данных ФТС России и справочников «Внешняя торговля СССР».