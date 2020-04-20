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Экспорт

Как менялась география российского экспорта основных товаров за 25 лет

Представляю результаты своего исследования изменений в географии российского экспорта основных товаров за последние 25 лет. Оно базируется на официальной статистике ФТС России, и некоторые страны по факту не являются крупными покупателями российской продукции — но составление реальной картины заняло бы очень много времени, да и принципиально, на уровне регионов, она не сильно бы отличалась.

Отчётные годы: 1994 (иногда из-за отсутствия данных заменён на 1993 или 1996), 2000, 2007, 2013 и 2019. В качестве сравнения добавлен 1987 г. для СССР — это в любом случае интересно, к тому же в большинстве случаев подавляющая часть поставок обеспечивалась РСФСР.

Выбранные товары (представляют все ключевые отрасли): нефть, нефтепродукты, газ, уголь, чугун, сталь, трубы, алюминий, удобрения, каучук, шины, круглый лес, пиломатериалы, фанера, целлюлоза, газетная бумага, пшеница, подсолнечное масло, шоколад, автомобили, холодильники. Рассматривались только количественные показатели, т.к. сравнение стоимостных на больших промежутках времени не очень показательно — слишком сильно разнятся цены (конъюнктура, инфляция).

Лично для меня откровением стала пятёрка основных покупателей наших легковых автомобилей в 1987 г.: Венгрия, Югославия, Великобритания, Франция, Бельгия — хотя я в целом имел представление о его конкурентоспособности в то время. Делитесь своими впечатлениями!

Цветом выделены страны, входишвшие в указанный год в пятёрку лидеров. Для каждого года в таблицу включена пятёрка лидеров, кроме некоторых товаров в 1987 и 1994 г. (ввиду отсутствия полных списков стран).

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Подготовлено на основе данных ФТС России и справочников «Внешняя торговля СССР».

экспорт, статистика, ТЭК, нефтепереработка, ЛПК, АПК, металлургия, лесопереработка, химическая промышленность, машиностроение
  • Нет аватара Юрген
    20.04.2015:24:33

    Германия по экпорту шин на втором месте. В качестве комплектующих? Интерсно, куда ставят.

    #1195674
    • Нет аватара nabludatel71
      20.04.2016:43:35

      Разве не может быть розница? С учётом того, что у нас многие мировые бренды имеют производства — может быть любой вариант, мне кажется.

      #1195686
    • Нет аватара Гребень
      20.04.2016:49:42

      Калужский завод Continental. Их и на Шкоды, и на Фольксвагены ставят.

      #1195688
      • Нет аватара Гребень
        20.04.2016:53:01

        Меня больше 1800тыс. белорусских, и 1500тыс. Финских интересуют. Там весь внутренний рынок меньше!

        #1195689
        • Нет аватара nabludatel71
          20.04.2017:55:32

          Как-то вы очень скромно внутренние рынки оцениваете. На 2015 г. в Финляндии насчитывалось 2,7 млн машин, в Белоруссии — 3,5 млн. И у части больше 4 колёс, не считая запасок. А ещё прицепы, сельхозтехника и пр. Плюс каждый год несколько десятков тысяч разных машин выпускается. Итого 20 млн колёс в Финляндии и 30 млн в Белоруссии спокойно наберётся.

          http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/

          Впрочем, часть финских действительно может идти в другие страны, т.к. это страна базирования материнской компании.

          Отредактировано: nabludatel71~17:59 20.04.20
          #1195693
      • Нет аватара nabludatel71
        20.04.2016:54:43

        Отгрузки идут в основном из Ленобласти — 2 млн штук в 2019 г., это «Нокиан» (вроде там больше никого нет). 700 тыс. — из Москвы, тут может быть кто угодно, 200 тыс. — из Калужской области, 40 тыс. — из всех остальных регионов (и Татарстан есть, и Ярославль, и даже Алтай).

        #1195690
  • Нет аватара g1v2
    20.04.2020:02:13

    Крайне интересно. Неистово плюсую. Неплохо было бы продолжить. Даи по импорту такие таблицы тоже интересно было бы посмотреть.

    #1195702
    • Нет аватара nabludatel71
      20.04.2020:28:10

      Спасибо. Но импорта не будет — не тема этого сайта.

      А продолжить — в смысле другие товары взять? Предложения?

      #1195705
      • Нет аватара g1v2
        20.04.2023:52:58

        Химпром, еще цветная металлургия кроме приведенного алюминия.Помнится в 90-е все через прибалтов шло. Еще машиностроение — как бытовые приборы, так и промоборудование. Пищевка всегда интересна. Далее от экспорта можно перейти к пр-ву. В общем мне понравилась крайне удобная разбивка в таблицах, отмечающая знаковые года — перестройка, распад СССР, конец эпохи Ебн,кризис ,последний год перед противостоянием с западом и последний год. Росстат я время от времени посматриваю, но такая краткая сводка куда удобнее.    

        #1195717
  • Нет аватара gdjx
    21.04.2000:00:46

    Статья вызывает очень спорные чувства.

    С одной стороны, лес-кругляк — огонь! Сумели победить! Зерно — очень круто!

    А с другой — все представленные «позитивные» таблицы — это товары-с-не-очень-высокой-добавленной-стоимостью. По автомобилестроению мы после завершения «дотационного» экспорта провалились. Было бы интересно посмотреть на экспорт услуг и продукции РосАтома в сравнении с СССР. Экспорт вооружений в сравнении с СССР. Экспорт ЖД техники. Что ещё мы наукоёмкое и «дорогое» экспортируем?

    #1195718
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