Обзор: в феврале 2020 г. в России открылось 13 предприятий агропрома

Февраль не лучший месяц для запуска предприятий агропрома. Но и в феврале новые предприятия открываются, из 13 новых, два крупных с инвестициями более миллиарда рублей.

В Крыму начала работу первая очередь нового тепличного комплекса

© rk.gov.ru

В Крыму запущен крупнейший в регионе комплекс по производству томатов. К концу этого года предприятие планирует произвести 6,56 тыс. т овощей защищенного грунта. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь комбината «Белогорский» (входит в группу «Горкунов») площадью 8,1 га, инвестиции в нее составили 2,21 млрд руб.

Общая площадь комплекса составит 16,24 га.

Иркутский масложиркомбинат ввёл в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров

© static.irk.ru

«Иркутский масложиркомбинат» 25 февраля ввёл в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров.

Мощность нового завода — 150 тонн растительного масла и 100 тонн жиров в сутки (для производства маргарина).

Стоимость проекта — около 1 млрд рублей.

В Екатеринбурге запущена вертикальная ферма по выращиванию клубники

© Фото из открытых источников

Резидент технопарка — компания «Агротехфарм» запустила первую в уральском регионе многоярусную вертикальную ферму по выращиванию клубники методом аэропоники с автоматизированной системой управления в закрытом помещении с использованием искусственного освещения и с имитацией солнечного света. Ферма 100 м кв. с урожайностью 500 кг в месяц находится в черте города Екатеринбурга.

В Сахалинской области «Фабрика вкуса» открыла кондитерский цех с новейшим оборудованием

© static2.sakh.com

В начале 2020 года «Фабрика вкуса» открыла собственный кондитерский цех на площади более 700 квадратных метров. Закуплено высокотехнологичное оборудование, позволяющее автоматизировать многие процессы без потери качества и значительно увеличить объемы производства кондитерских изделий и вкусной выпечки.

В Башкирии заработала первая очередь роботизированной фермы

© Фото из открытых источников

21 февраля в СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района Башкирии запустили первую очередь роботизированной молочно — товарной фермы на 800 коров черно-пестрой породы. При предполагаемой продуктивности в 9 тысяч кг в год от каждой коровы ферма должна производить 7,2 тысяч тонн молока ежегодно.

Общий объём инвестиций оценивается в 420 миллионов рублей.

В Татарстане запущена первая очередь молочно-товарной фермы СХПК «Кызыл Юл»

© tatarstan.ru

В 2018 году руководством хозяйства СХПК «Кызыл Юл» было принято решение значительно увеличить поголовье дойных коров и объём производимого молока. В связи с чем на новой площадке было начато строительство МТФ на 1000 дойных коров с возможностью увеличения поголовья до 1500 гол. На текущий момент завершена первая очередь реализации проекта новой молочно-товарной фермы, где на сегодняшний день доятся 150 коров, примерно через месяц. за счёт новотельных животных поголовье увеличится до 500 коров.

Крупная кроличья ферма «Деревня кроликов» открылась в Забайкальском крае

На базе фермерского хозяйства в Чите открылась ферма «Деревня кроликов».

Это первая ферма в регионе и четвертая в России, где будут заниматься кролиководством в промышленных масштабах, сообщает министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

На ферме может содержаться 70 тыс. кроликов, включая 7 тыс. голов маточного и 600 голов прародительского стада.

В момент создания на ферме было 112 самцов и одна тысяча самок, сейчас хозяйство насчитывает 37 тысяч кроликов. Ежеквартально увеличиваются площади производственных цехов, создаются новые рабочие места. Сейчас на ферме трудятся 26 человек.

Кооперативный молочный завод открыли на Ставрополье

Сельскохозяйственный кооператив «Новокавказский» открыл новый молочный завод в Александровском районе Ставропольского края. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 102 млн рублей. Предприятие под собственной маркой выпускает молоко, кефир, ряженку, творог и сметану.

В Самарской области запущена первая очередь комплекса по выращиванию грибов

© Фото из открытых источников

30 января в с. Богдановка Кинельского района запущена первая очередь фабрики ООО «НПО — Биогрин», на которой выращивают вешенки. Мощность нового производства — 7 тонн грибов и 15 тонн высокопродуктивного субстрата в сутки.

В первую очередь предприятия инвестировано 600 млн рублей. Создано более 50 рабочих мест. Ещё 130 новых рабочих мест появится после открытия второй производственной линии.

Небольшие проекты

Агротехнопарк «Осколково» в Белгородской области начал работу с открытия нового цеха

Вблизи Коломны Московской области открылась осетровая ферма

В Хангаласском районе Якутии введён в эксплуатацию животноводческий комплекс

В Башкирии построили животноводческую ферму

Итого за февраль 2020

13 новых предприятий

Из них 2 с инвестициями более 1 млрд. рублей (3,2 млрд руб.).

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 4.3 млрд рублей.

У 5 проектов размер инвестиций неизвестен.

По отраслям

Фермы КРС — 4 (1626 голов)

Переработка — 4

Кролиководство — 1

Теплицы — 2 (8.1 га)

Производство грибов — 1

Рыбоводство — 1