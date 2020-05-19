Стартовала самая ранняя проводка на восток СМП

НОВАТЭК раньше летнего навигационного сезона начал поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту. Как следует из данных MarineTraffic, танкер «Кристоф-де-Маржери», принадлежащий «Совкомфлоту», вышел из порта Сабетта 18 мая, но на выходе из Обской губы он повернул не на запад, а на восток, конечная точка маршрута — китайский порт Цзинтан (Таншань). Судно должно пройти восточным маршрутом через Берингов пролив и достигнуть китайского порта за 25 дней — до 11 июня. Судя по совпадающим координатам, танкер идет в сопровождении атомного ледокола «Ямал».

Это может стать самой ранней проводкой на востоке СМП

В это время года танкеры НОВАТЭКа обычно поставляют газ в Китай по более протяженному маршруту — вокруг Евразии через Суэцкий канал и Малаккский пролив. Навигация по восточному маршруту обычно открывается не раньше июля, а апрель и май с точки зрения ледовых условий считаются наиболее сложными месяцами для судоходства по Севморпути. Летом прямой маршрут до Китая занимает около 20 дней, в обход через Суэц — около 36 дней.

В 2019 году с проекта «Ямал СПГ» по восточному направлению отгружено около 1,2 млн тонн СПГ (6,5% общего производства).

В 2024 году компания рассчитывает использовать восточный маршрут круглогодично при использовании новых атомных ледоколов ЛК-60. Впрочем, в судоходной отрасли существует значительный скепсис по поводу реальности круглогодичной навигации в этом районе (с приемлемой коммерческой скоростью движения), хотя считается возможным расширить период навигации до девяти месяцев: с мая по январь.

«Поставки по Северному морскому пути позволяют более чем на треть сократить время доставки СПГ по сравнению с поставками по традиционному маршруту через Суэцкий канал и Малаккский пролив», говорится в отчете НОВАТЭКа за 2019 год.