Принят в эксплуатацию танкер-бункеровщик «Георгий Москалев»

© portnews.ru

Принято в эксплуатацию многофункциональное экологическое судно, танкер-бункеровщик проекта RT37 «Георгий Москалев», которое примет участие в программах очистки и защиты озера Байкал.

Строительством судна по проекту Морского Инженерного Бюро занималось Восточно-Сибирское речное пароходство по заказу ФКУ «Речводпуть» Росморречфлота для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» по контракту от 25 декабря 2017 года.

Судно было заложено 5 апреля 2018 года, спущено на воду 17 июня 2019 года.

Проект RT37 класса Российского Речного Регистра создан специально для озера Байкал и объединяет возможности предыдущих судов-бункеровщиков проекта RT-18 и судов-экологов проекта RT-29.

Экологическое судно предназначено для утилизации мусора, переработки нефтесодержащих и сточных вод, способно принимать как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду.