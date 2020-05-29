На «ССЗ им. Ленина» в Астрахани спущен на воду новый плавкран проекта 02690 для Каспийской флотилии
На АО «ССЗ им. Ленина» в Астраханской области спущен на воду плавучий кран проекта 02690.
Дальнейшая достройка судна будет производиться непосредственно на воде, специально под данный заказ был построен уникальный плавучий док. Ориентировочный срок завершения работ — ноябрь 2020 года. Строительство ведется для Каспийской флотилии ВМФ РФ.
Самоходный плавучий кран «СПК-54150» проекта 02690 — справка
Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»
Предназначен для выполнения всех видов грузоподъемных работ, производства погрузок оружия на надводные корабли, подводные лодки и суда, обтяжки цепей крепления плавучих причалов, установки и съемки рейдового оборудования, перевозки грузов на верхней палубе.
Длина — 50 м
Ширина — 22 м
Водоизмещение — 2 тыс т
Дальность плавания — 3,5 тыс. миль
Автономность — 10 сут.
Грузоподъемность — 35-150 т
Экипаж — 22 чел.
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29.05.2012:59:42