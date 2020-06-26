На СЗ «Красное Сормово» спущено на воду сухогрузное судно «Пола Алексия»
26 июня 2020 года на заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Алексия». Судно, построенное для компании «ГТЛК», стало девятым в серии из 11 сухогрузов.
По традиции, в момент касания судна с водой крестная мать нового сухогруза Ирина Куклина, ведущий экономист планово-бюджетного управления завода, разбила о его борт бутылку шампанского.
«Я хочу выразить благодарность за такую уникальную возможность — быть крестной мамой этого сухогруза, — поделилась своими впечатлениями Ирина. — Я желаю судну и всей его команде попутного ветра и семь футов под килем».
Сухогруз «Пола Алексия» спущен на воду в Нижнем Новгороде © vremyan.ru
«Пола Алексия» — уже 18 по счету судно проекта RSD59, которое спускает ПАО «Завод «Красное Сормово», и девятый теплоход, построенный в рамках договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство 11 сухогрузов.
Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка
Разработчик проекта — «Морское Инженерное Бюро — Дизайн СПб»
Разработчик РКД — Волго-Каспийское ПКБ
Длина — 140,88 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6 м
Осадка река/море — 3,6/4,53 м
Дедвейт река/море — 5128/7535 т
Объём грузовых трюмов — 11292 куб. м
Количество трюмов — 2
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26.06.2019:20:02