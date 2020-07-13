Большой противолодочный корабль (ныне, по некоторым данным — фрегат) «Маршал Шапошников» встал на ремонт весной 2016 года. Контракты на выполнение ремонта и модернизации был подписаны в течение 2015 г. с АО «Конструкторское бюро машиностроения», ОАО «Изумруд», ЗАО «ПКБ „РИО“ и другими компаниями. Общая сумма затрат на проведение только модернизации корабля составила около 2 миллиардов рублей.

Большой объем работ привел к традиционному „сдвигу сроков вправо“, к тому же в 2018 г. „Шапошников“ пережил пожар в машинном отделении. Тем не менее, 10 июля 2020 г. корабль вышел на заводские ходовые испытания, и появилась возможность наглядно посмотреть, какие новые системы получил корабль.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Как можно видеть на фото, основной переделке подверглась носовая часть корабля.

Вместо артустановки АК-100 установлены 2×8 пусковых установок ракетного комплекса 3С14 УКСК 3К14 („Калибр-НК“), которые позволяют применять противокорабельные ракеты 3М54 либо крылатые ракеты 3М14, а также ПКР П-160 „Оникс“, гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3К22 „Циркон“ (КР 3М22) и ПЛУР 91РТ.

Вторая артустановка АК-100 заменена на новейшую АК-190-01 со стелс-обводами.

Пусковые установки ПЛУР „Водопад“ заменены на 2×4 ПКР „Уран“.

Кроме того, видно, что изменениям подверглось и радиоэлектронное вооружение.

© img-fotki.yandex.ru

© ic.pics.livejournal.com

Раньше на „Шапошникове“ не было антенного поста РЛС обнаружения и целеуказания низколетящих воздушных целей МР-350 „Подкат“ на вершине фок-мачты. Теперь вместо него разместили новейшую РЛС общего обнаружения 5П-30Н2 „Фрегат-Н2“, аналогичная была установлена на БПК „Вице-адмирал“ Кулаков» и крейсере «Маршал Устинов» в ходе модернизации.

Также, если верить контрактам на проведение модернизации, была установлена новая система управления огнем корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира», установлен комплекс РЭБ ТК-25-2 и комплекс связи Р-779-28.

В целом, после модернизации наш флот получил очень мощный корабль, который правильнее было классифицировать не фрегат, а эсминец, поскольку он обладает ярко выраженными ударными возможностями, превосходящими аналогичные возможности крейсеров пр. 1164 или новейших фрегатов пр. 22350, при этом возможности ПВО хоть и были улучшены, но ЗРК остался прежним и предназначен прежде всего для самообороны (то есть, по возможностям ПВО корабль уступает корветам пр 20385 или пр. 20380мод., не говоря уже о фрегатам пр. 22350).

На данный момент еще один корабль этого проекта - «Адмирал Чабаненко» — проходит примерно такую же модернизацию на Севере.

Источники:

https://diana-mihailova.livejournal.com/5148255.html

https://sdelanounas.ru/blogs/76131/

https://bmpd.livejournal.com/4083245.html

http://russianships.info/boevye/1155.htm