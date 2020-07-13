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Судостроение и судоходство

«Шапошников» — было/стало

Большой противолодочный корабль (ныне, по некоторым данным — фрегат) «Маршал Шапошников» встал на ремонт весной 2016 года. Контракты на выполнение ремонта и модернизации был подписаны в течение 2015 г. с АО «Конструкторское бюро машиностроения», ОАО «Изумруд», ЗАО «ПКБ „РИО“ и другими компаниями. Общая сумма затрат на проведение только модернизации корабля составила около 2 миллиардов рублей.

Большой объем работ привел к традиционному „сдвигу сроков вправо“, к тому же в 2018 г. „Шапошников“ пережил пожар в машинном отделении. Тем не менее, 10 июля 2020 г. корабль вышел на заводские ходовые испытания, и появилась возможность наглядно посмотреть, какие новые системы получил корабль.

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

Как можно видеть на фото, основной переделке подверглась носовая часть корабля.

Вместо артустановки АК-100 установлены 2×8 пусковых установок ракетного комплекса 3С14 УКСК 3К14 („Калибр-НК“), которые позволяют применять противокорабельные ракеты 3М54 либо крылатые ракеты 3М14, а также ПКР П-160 „Оникс“, гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3К22 „Циркон“ (КР 3М22) и ПЛУР 91РТ.

Вторая артустановка АК-100 заменена на новейшую АК-190-01 со стелс-обводами.

Пусковые установки ПЛУР „Водопад“ заменены на 2×4 ПКР „Уран“.

Кроме того, видно, что изменениям подверглось и радиоэлектронное вооружение.

 © img-fotki.yandex.ru

 © ic.pics.livejournal.com

Раньше на „Шапошникове“ не было антенного поста РЛС обнаружения и целеуказания низколетящих воздушных целей МР-350 „Подкат“ на вершине фок-мачты. Теперь вместо него разместили новейшую РЛС общего обнаружения 5П-30Н2 „Фрегат-Н2“, аналогичная была установлена на БПК „Вице-адмирал“ Кулаков» и крейсере «Маршал Устинов» в ходе модернизации.

Также, если верить контрактам на проведение модернизации, была установлена новая система управления огнем корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира», установлен комплекс РЭБ ТК-25-2 и комплекс связи Р-779-28.

В целом, после модернизации наш флот получил очень мощный корабль, который правильнее было классифицировать не фрегат, а эсминец, поскольку он обладает ярко выраженными ударными возможностями, превосходящими аналогичные возможности крейсеров пр. 1164 или новейших фрегатов пр. 22350, при этом возможности ПВО хоть и были улучшены, но ЗРК остался прежним и предназначен прежде всего для самообороны (то есть, по возможностям ПВО корабль уступает корветам пр 20385 или пр. 20380мод., не говоря уже о фрегатам пр. 22350).

На данный момент еще один корабль этого проекта - «Адмирал Чабаненко» — проходит примерно такую же модернизацию на Севере.

Источники:

https://diana-mihailova.livejournal.com/5148255.html

https://sdelanounas.ru/blogs/76131/

https://bmpd.livejournal.com/4083245.html

http://russianships.info/boevye/1155.htm

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пр. 1155, ВМФ
  • exhausted1987 exhausted1987
    13.07.2012:14:27

    который правильнее было классифицировать не фрегат, а эсминец

    ИМХО, не будет в ВМФ больше такой классификации, даже при закладке крупных кораблей нового проекта, они будут фрегатами (либо крейсерами, если ВИ больше 10ктн).

    Да и название само по себе очень устаревшее (эскадренный миноносец).

    #1202899
    • Нет аватара Юрген
      13.07.2012:32:54

      Да сейчас вся классификация довольно условная.

      #1202904
    • Сергей Яр Сергей Яр
      13.07.2017:35:57

      > Да и название само по себе очень устаревшее (эскадренный миноносец).

      в чем устаревшее? корабль действующий в составе КУГ, считай эскадры, и вооруженный ракетами, ПКР например вполне можно назвать самодвижущей миной способной летать, ведь торпеды тоже изначально называли самодвижущийся миной и мореходен.

      #1202938
      • exhausted1987 exhausted1987
        13.07.2018:11:28

        Нет, ракеты самодвижущейся миной назвать точно нельзя.    

        Пришла эпоха многофункиональных кораблей. Узкоспециализированные «носители самодвижущихся мин» и изжившая классификация уходят в прошлое.

        #1202950
        • Сергей Яр Сергей Яр
          13.07.2023:00:45

          >> ракеты самодвижущейся миной назвать точно нельзя

          почему? торпеда на русском флоте изначально так же называлась.

          #1202986
  • Нет аватара flotofil
    13.07.2012:16:49

    Была ли техническая возможность установить орудие 1×130 мм АУ А-192М, благо им вооружены фрегаты 22350, которые уступают «Шапошникову» в водоизмещении?

    #1202901
    • exhausted1987 exhausted1987
      13.07.2012:26:28

      кмк, под тот же калибр АУ было проще адаптировать снарядный погреб установки, без необходимости его расширения или сокращения боезапаса. С установкой УКСК места там точно больше не стало.

      #1202903
  • Нет аватара Andy6012
    13.07.2016:52:45

    ПВО- увы. Надо было менять. Сколько бы оно не стоило, но «Кинжал» совсем не вписывается в современный большой корабль.

    #1202927
    • Artemiy Artemiy '
      13.07.2017:26:42

      Кинжал модернизированный

      #1202932
      • Сергей Яр Сергей Яр
        13.07.2018:05:21

        непонятно как его модернизировали, но и пусть «Кинжал модернизированный», только модернизируй, не модернизируй, но из кинжала не получится дальнобойное ПВО.

        #1202948
        • exhausted1987 exhausted1987
          13.07.2018:26:24

          Ну как, вон новый антенный пост спереди поставили. Говорят, ПО переработали.

          Вполне достаточный комплекс самообороны от атакующих ПКР. Обеспечение ПВО КУГ и раньше не входило в задачи этих БПК.

          #1202952
          • Сергей Яр Сергей Яр
            13.07.2022:41:13

            в чем достаточный? емнип у «кинжала» по высоте доступность лишь 6 км, а по дальности 15 км. ладно допустим зрк модернизировали, и даже новые ракеты будут, но все равно не в разы же возможности возрастут то.

            #1202984
  • Сергей Яр Сергей Яр
    13.07.2017:56:20

    >> который правильнее было классифицировать не фрегат, а эсминец, поскольку он обладает ярко выраженными ударными возможностями, превосходящими аналогичные возможности крейсеров пр. 1164 или новейших фрегатов пр. 22350,

    с чего это? «Маршал Шапошников» в первую очередь БПК, все остальное вторично, а сейчас ему расширили функционал, считай сделали многофункциональным, ну почти, все-таки старое ПВО не отвечает современным реалиям, то есть по современным понятиям вполне себе фрегат.

    а также напомню, в западной(натовской) терминологии «Маршал Шапошников» был «destroyer» то есть эсминцем. Скорее всего, для них и останется в этом классе.

    #1202945
    • exhausted1987 exhausted1987
      13.07.2018:18:59

      Американское наименование уничтожитель/разрушитель (destroyer) ему больше подходит, чем эсминец (эскадренный миноносец).

      #1202951
      • Нет аватара Юрген
        13.07.2019:14:39

        Ну, так уж исторически сложилось. У них кстати «разрушитель миноносцев» класс именовался изначально (или «истребитель»), тоже уже давно никаких миноносцев нету.

        Отредактировано: Юрген~19:14 13.07.20
        #1202958
      • Сергей Яр Сергей Яр
        13.07.2022:56:10

        «destroyer» и «эсминец» это одно и тоже. разные названия одного класса кораблей. И к тому же «"destroyer» изначально предполагался как класс уничтожитель/истребитель надводных вражеских кораблей и защитник эскадры, эт сейчас они выродились в ударные единицы для работы по берегу, вон даже не у всех «Арли Берков» есть ПКР.

        Так что «Маршалу Шапошникову» больше подходит класс фрегат, хотя как по мне БПК прекрасное классификация для подобных кораблей, но увы и ах.

        #1202985
  • kovalery kovalery
    13.07.2019:31:54

    Пусковые установки ПЛУР «Водопад» заменены на 2×4 ПКР «Уран"

    там разве не Раструб стоял?

    #1202960
    • Нет аватара Юрген
      13.07.2019:35:27

      Конечно «Раструб», это я с «Чабаненко» попутал.

      #1202961
  • Дима Толкачев
    13.07.2022:09:12

    А фото с пометками с пролетающего Ориона что ли сделана?

    #1202981
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