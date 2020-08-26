Адаптированный для самолетов двигатель от автомобиля Aurus показали на «Армии-2020»

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Двигатель для самолетов, разработанный на базе двигателя от автомобиля Aurus, представили на форуме «Армия-2020». Образец демонстрируется на стенде Уральского завода гражданской авиации.

«Двигатель 8-цилиндровый с редуктором, бензиновый, V-образный, водяного охлаждения. Адаптирован под авиационное применение на базе ЕМП (Единая модульная платформа) «Кортеж», — указано на стенде.

Рабочий объем двигателя составляет 4 000 кубических сантиметров, максимальная мощность 500 л. с. Максимальная высота полета — 6 000 м, ресурс — не менее 1 500 часов, рабочий диапазон температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

В июне министр промышленности и торговли сообщал, что двигатель автомобилей премиального класса Aurus будет также использоваться для малой авиации. Ранее Мантуров отмечал, что отечественные автомобильные двигатели могут быть адаптированы к использованию в самолетах в качестве авиационных поршневых двигателей в короткие сроки — за три-пять лет.

Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ в рамках работ над единой модульной платформой «Кортеж». Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).