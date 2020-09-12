ЦКАД. Первый пусковой комплекс. Два с половиной года спустя
В предновогодние дни декабря 2017 года я проехал вдоль будущей трассы первого пускового комплекса ЦКАД.
Стройка тогда шла ни шатко ни валко. В обещанный срок сдачи в 2018 году верилось с большим трудом.
Так и получилось, к сожалению. Участок не запустили ни в 2018 году, ни в 2019, не запустят и в нынешнем. Очередная дата пуска намечена на 2021 год. Может быть…
Итак, едем снова. Посмотрим, что сделано за два с небольшим года.
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Пусковой комплекс № 1 ЦКАД.
Пусковой комплекс № 1 протянулся по югу Московской области от Наро-Фоминска на западе до трассы М-4 «Дон» в Домодедовском районе на востоке.
Он разделён на 2 части:
— участок 1 (восточный) — 49,5 км по территории Домодедовского и Подольского районов Подмосковья, Троицкого округа Москвы (отметка 0 км — пересечение трассы М-5 «Дон», отметка 50 км — у д. Лисицына Наро-Фоминского района).
— участок 2 (западный) — 64 км по территории Наро-Фоминского района Подмосковья.
Объект нашего интереса — строительные работы на 1 (восточном) участке (на схеме красным цветом). Мотаясь почти ежедневно по долгу службы по этим местам Подмосковья, с огромным нетерпением жду окончания строительства.
1. Отметка 0 км (пересечение трассы М-4 «Дон»).
В 2017 году было чистенько и скромненько:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Теперь индустриальный пейзаж стал солиднее. Траспортная развязка № 7 с семью съездами растёт во все стороны:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
2. Отметка 0,5 км. Каширское шоссе.
В 2017 году строители подошли с запада вплотную к Каширскому шоссе, идущему через г. Домодедово.
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Сейчас Каширка предолена:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Едем дальше на запад.
3. Отметка 1 км. Подходы к Каширке.
Было в 2017 году:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Стало:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
4. Отметка 2 км. Переход через р. Сушку у д. Зиновкино:
В 2017 году стояли только опоры:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
К 2020 году получился мост:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
5. Один из пока немногочисленных наземных переходов:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
6. Отметка 3 км. Деревня Зиновкино расположена вплотную к старой бетонке. В 2017 году выемка под полотно новой трассы с двух сторон подошла к деревне и остановилась у стен крайних домов.
К 2020 году проблема очевидно была решена. Домов у трассы нет, выемка под трассу оборудуется:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
7. Но в целом асфальтовое полотно уже положено почти на всём пусковом комплексе (правда только один слой). Отдельные разрывы связаны с необходимостью перекладки как оказалось довольно многочисленных газопроводов. В основном на строящейся трассе выложены лотки отвода ливневых стока, местами отсыпаны склоны трассы:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
8. Отметка 7 км. Переход через р. Рожайку у д. Тургенево.
Были только опоры:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
В 2020 году мост почти готов:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
9. Отметка 13-14 км — мост через р. Рогожку вблизи д. Новосёлки.
Здесь будет довольно крупная развязка. Её начали активно строить ещё в 2017 году:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Но и сейчас работ невпроворот:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
10. Отметка 16 км. Пересечение трассы М-2 «Крым».
Увы, похвастать здесь нечем. В 2017 году стояла тишина.
В 2020 году тоже стоит тишина. Следов строителей 7 и 10 сентября не обнаружено. Западнее трассы М-2 наблюдается частично размытая насыпь. А ведь здесь по плану должна быть транспортная развязка № 8 с 4 съездами. Когда начнут строить, история пока умалчивает.
11. Отметка 18 км. Пересечение старого Симферопольского шоссе.
В 2017 году стояли три гордых ряда опор:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
В 2020 году их немного конечно поднастроили, но как-то всё это выглядит … мда. Хотя с запада (на фото слева) насыпь уже подошла вплотную к существующей дороге:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
12. Отметка 18,5 км. Пересечение Курского направления Московской железной дороги.
В 2017 году снимать здесь было нечего.
А вот сейчас путепровод почти готов, что молодцы то молодцы:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
13. Отметка 28 км. Курилово-Батыбино.
В 2017 году здесь велись только земляные работы.
К 2020 году построен мост через р. Мочу, рабочие заканчивают отделочные работы:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Речка хороша, с удочкой бы посидеть!
© Сергей Котенко/Сделано у нас
14. Отметка 40 км — пересечение с автодорогой А-130 (старая Калужская дорога).
В 2017 году работы на сооружении путепровода через А-130 велись довольно активно:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
С ещё большей активностью работы продолжаются и в 2020 году. Транспортная развязка № 32 потребует аж 10 съездов:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
На обшую неустроенность движения, связанную со строительством ЦКАД здесь наложилось окончание дорожных работ на трассе, которую тянут с Новой Москвы из Троицка:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
15. Отметка 46 км. Поворот на Шарапово.
Было в 2017 году:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
В 2020 году строительство продолжается:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
16. Окончание участка. Отметка 49,5 км.
В 2017 году что-то проглядывало из-под сугробов:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
В 2020 году быстро достраиваются два путепровода:
— первый в направлении на север:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
— второй тянут на юг в сторону д. Лисинцево. Именно в том направлении пойдёт трасса второго участка ЦКАД-1, строительство которого начнётся уже после 2022 года:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
На сегодня маршрут окончен. Далее на запад к Наро-Фоминску уходит прекрасно отремонтированная «бетонка»:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
А мы поворачиваем назад к Домодедово.
В целом общая картина трассы на первом пусковом комплексе пока преобладает такая:
© Сергей Котенко/Сделано у нас
© Сергей Котенко/Сделано у нас
Укладку второго слоя асфальта видел только в одном месте. Разрывов (правда небольших), где трассы вообще нет пока, насчитал до десятка.
Первый пусковой комплекс теперь обещают запустить в 2021 году. Ну не знаю…
Шанс конечно есть, если кинут сюда всю технику и добавят строителей, но на мой дилетантский взгляд скорей всего в следующем году всё не доделуют. Ну будем поглядеть.
До новых встреч на дорогах Подмосковья!
Два года назад: Строительство ЦКАД. Первый пусковой комплекс.
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