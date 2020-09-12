ЦКАД. Первый пусковой комплекс. Два с половиной года спустя

В предновогодние дни декабря 2017 года я проехал вдоль будущей трассы первого пускового комплекса ЦКАД.

Стройка тогда шла ни шатко ни валко. В обещанный срок сдачи в 2018 году верилось с большим трудом.

Так и получилось, к сожалению. Участок не запустили ни в 2018 году, ни в 2019, не запустят и в нынешнем. Очередная дата пуска намечена на 2021 год. Может быть…

Итак, едем снова. Посмотрим, что сделано за два с небольшим года.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Пусковой комплекс № 1 ЦКАД.

Пусковой комплекс № 1 протянулся по югу Московской области от Наро-Фоминска на западе до трассы М-4 «Дон» в Домодедовском районе на востоке.

Он разделён на 2 части:

— участок 1 (восточный) — 49,5 км по территории Домодедовского и Подольского районов Подмосковья, Троицкого округа Москвы (отметка 0 км — пересечение трассы М-5 «Дон», отметка 50 км — у д. Лисицына Наро-Фоминского района).

— участок 2 (западный) — 64 км по территории Наро-Фоминского района Подмосковья.

Объект нашего интереса — строительные работы на 1 (восточном) участке (на схеме красным цветом). Мотаясь почти ежедневно по долгу службы по этим местам Подмосковья, с огромным нетерпением жду окончания строительства.

© Фото из открытых источников

1. Отметка 0 км (пересечение трассы М-4 «Дон»).

В 2017 году было чистенько и скромненько:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Теперь индустриальный пейзаж стал солиднее. Траспортная развязка № 7 с семью съездами растёт во все стороны:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

2. Отметка 0,5 км. Каширское шоссе.

В 2017 году строители подошли с запада вплотную к Каширскому шоссе, идущему через г. Домодедово.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Сейчас Каширка предолена:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Едем дальше на запад.

3. Отметка 1 км. Подходы к Каширке.

Было в 2017 году:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Стало:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

4. Отметка 2 км. Переход через р. Сушку у д. Зиновкино:

В 2017 году стояли только опоры:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

К 2020 году получился мост:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

5. Один из пока немногочисленных наземных переходов:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

6. Отметка 3 км. Деревня Зиновкино расположена вплотную к старой бетонке. В 2017 году выемка под полотно новой трассы с двух сторон подошла к деревне и остановилась у стен крайних домов.

К 2020 году проблема очевидно была решена. Домов у трассы нет, выемка под трассу оборудуется:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

7. Но в целом асфальтовое полотно уже положено почти на всём пусковом комплексе (правда только один слой). Отдельные разрывы связаны с необходимостью перекладки как оказалось довольно многочисленных газопроводов. В основном на строящейся трассе выложены лотки отвода ливневых стока, местами отсыпаны склоны трассы:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

8. Отметка 7 км. Переход через р. Рожайку у д. Тургенево.

Были только опоры:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В 2020 году мост почти готов:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

9. Отметка 13-14 км — мост через р. Рогожку вблизи д. Новосёлки.

Здесь будет довольно крупная развязка. Её начали активно строить ещё в 2017 году:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Но и сейчас работ невпроворот:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

10. Отметка 16 км. Пересечение трассы М-2 «Крым».

Увы, похвастать здесь нечем. В 2017 году стояла тишина.

В 2020 году тоже стоит тишина. Следов строителей 7 и 10 сентября не обнаружено. Западнее трассы М-2 наблюдается частично размытая насыпь. А ведь здесь по плану должна быть транспортная развязка № 8 с 4 съездами. Когда начнут строить, история пока умалчивает.

11. Отметка 18 км. Пересечение старого Симферопольского шоссе.

В 2017 году стояли три гордых ряда опор:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В 2020 году их немного конечно поднастроили, но как-то всё это выглядит … мда. Хотя с запада (на фото слева) насыпь уже подошла вплотную к существующей дороге:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

12. Отметка 18,5 км. Пересечение Курского направления Московской железной дороги.

В 2017 году снимать здесь было нечего.

А вот сейчас путепровод почти готов, что молодцы то молодцы:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

13. Отметка 28 км. Курилово-Батыбино.

В 2017 году здесь велись только земляные работы.

К 2020 году построен мост через р. Мочу, рабочие заканчивают отделочные работы:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Речка хороша, с удочкой бы посидеть!

© Сергей Котенко/Сделано у нас

14. Отметка 40 км — пересечение с автодорогой А-130 (старая Калужская дорога).

В 2017 году работы на сооружении путепровода через А-130 велись довольно активно:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

С ещё большей активностью работы продолжаются и в 2020 году. Транспортная развязка № 32 потребует аж 10 съездов:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

На обшую неустроенность движения, связанную со строительством ЦКАД здесь наложилось окончание дорожных работ на трассе, которую тянут с Новой Москвы из Троицка:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

15. Отметка 46 км. Поворот на Шарапово.

Было в 2017 году:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В 2020 году строительство продолжается:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

16. Окончание участка. Отметка 49,5 км.

В 2017 году что-то проглядывало из-под сугробов:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В 2020 году быстро достраиваются два путепровода:

— первый в направлении на север:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

— второй тянут на юг в сторону д. Лисинцево. Именно в том направлении пойдёт трасса второго участка ЦКАД-1, строительство которого начнётся уже после 2022 года:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

На сегодня маршрут окончен. Далее на запад к Наро-Фоминску уходит прекрасно отремонтированная «бетонка»:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

А мы поворачиваем назад к Домодедово.

В целом общая картина трассы на первом пусковом комплексе пока преобладает такая:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Укладку второго слоя асфальта видел только в одном месте. Разрывов (правда небольших), где трассы вообще нет пока, насчитал до десятка.

Первый пусковой комплекс теперь обещают запустить в 2021 году. Ну не знаю…

Шанс конечно есть, если кинут сюда всю технику и добавят строителей, но на мой дилетантский взгляд скорей всего в следующем году всё не доделуют. Ну будем поглядеть.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

До новых встреч на дорогах Подмосковья!

Два года назад: Строительство ЦКАД. Первый пусковой комплекс.