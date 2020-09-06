Первые вагоны с зерном на экспорт прибыли в Крым по железной дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В Крым из Воронежской области по железной дороге прибыла первая партия пшеницы, сообщила пресс-служба «Крымской железной дороги».

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«630 тонн зерна были поданы на терминал для перевалки и дальнейшей отправки на экспорт. Расстояние 1527 км было преодолено за пять суток при нормативном сроке доставки грузов 11 суток», — говорится в сообщении.

Это первая поставка зерна из общей партии в 100 вагонов, планируемых к перевозке в Крым в сентябре текущего года. В КЖД также отметили, что снижение тарифов на грузовые перевозки открывают возможности взаимодействия с портовой инфраструктурой Крыма для осуществления международных перевозок.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что власти Крыма и Сирии достигли соглашения о поставках различных товаров в 2020 году, в том числе зерновых. Крым совместно с другими субъектами Российской Федерации готов отправить в Сирию в течение 2020 года до 250 тысяч тонн зерна различного сорта.