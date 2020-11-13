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Инновации

На ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрический грузовик на водородном топливе

Беспилотный грузовичок EVO-1 (справа) и концепт другой модели (слева)Беспилотный грузовичок EVO-1 (справа) и концепт другой модели (слева) © cdnimg.rg.ru

Первый российский беспилотник EVO-1 с возможностью заправки водородом протестировали на «умном» участке ЦКАД. В электрокаре отсутствует кабина, кресло водителя и рулевая система управления.

Автомобиль оснащен гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 км, если же он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650-750 км пробега, сообщили в компании «Эвокарго», создавшей грузовик.

Технологии, на которых построен EVO-1, позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного.

Известно, что уже начались первые поставки беспилотников по предзаказу.

Сообщается также, что «Эвокарго» продаст малотоннажные грузовики EVO-1 первым клиентам по предзаказу, но уже с 2021 года следующие произведенные беспилотники будет использовать сама для сервиса грузоперевозок с оплатой по подписке или за километраж.

 © cdnimg.rg.ru

«Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им. Это одно из главных препятствий развития рынка беспилотного транспорта по традиционной модели, которая подразумевает, что предприятие покупает машину и эксплуатирует ее самостоятельно, обращаясь к производителю лишь за технической поддержкой и обслуживанием. Создавая экосистему вокруг логистической услуги на основе беспилотных технологий, мы решаем эту проблему для клиентов», — отметил глава и основатель «Эвокарго» Андрей Большаков, слова которого приводятся в сообщении.

 © phototass4.cdnvideo.ru

По заявлениям компании-разработчика, технологии EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного: в нем отсутствует кабина и кресло водителя, а также рулевая система управления. Еще один фактор, снижающий стоимость грузовика «Эвокарго» — частичный перенос функций ориентирования и оценки дорожной ситуации с машины на умную дорогу. Беспилотник получает необходимые данные от интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая следит за передвижением всех транспортных средств, и оповещает бортовые системы машин о нештатных ситуациях. Оператор в Центральном пункте управления может наблюдать за движением автономного транспорта в реальном времени, и может перехватить управление, если это необходимо.

Беспилотный грузовик "Эво-1"Беспилотный грузовик "Эво-1" © tass.ru

«ИТС берет на себя координацию движения беспилотных автомобилей. Принцип такого плотного взаимодействия умной дороги с высоко автономными машинами позволяет сделать эти перевозки более безопасными и ускорить их развитие. По мере распространения таких технологий станет возможной организация масштабных, более безопасных, быстрых и прозрачных грузоперевозок. Строительство умных магистралей увеличит пропускную способность и рентабельность нового Шелкового пути, который также проходит по ЦКАД», — прокомментировал Марсель Нигметзянов, генеральный директор «Казань-Телематика».

https://ria.ru/...1584073027.html

https://kalibr....mpanii-evokargo

Источник: https://tass.ru/ekonomika/9972301?u...utm_medium=desktop&nw=1605285359000

Evo-1, Москва, Эвокарго, технопарк Калибр, спецтехника, беспилотники, электротранспорт, водородное топливо
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Cinik
    13.11.2021:09:41

    На фотографиях один и тот же или два разных?

    Отредактировано: Cinik~21:10 13.11.20
    #1215079
    • Human RS Human RS
      14.11.2018:50:29

      Добавил еще фото и дополнил текст новости.

      #1215142
  • Нет аватара Сергей К.
    13.11.2022:00:54

    Молодцы! Браво!

    Подрывные инновации! Только так меняются лидеры и появляются новые имена на рынке! История не раз это доказывала.

    Отредактировано: Сергей К.~23:35 13.11.20
    #1215085
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Олег Мальтин Олег Мальтин
    14.11.2002:25:31

    А у него будут опции «учить хамло», «перекрыть обочину» и т. д.?)

    #1215095
    • Нет аватара brat_po_razumu
      14.11.2002:43:33

      Хамло — это понятие хамла. «Учащий хамло» — это хамло.

      У компьютеров такого понятия нет.

      #1215096
    • Badassgoliath Badassgoliath
      14.11.2011:22:26

      А у него будут опции «учить хамло», «перекрыть обочину» и т. д.?)

      Сделать грузовой беспилотник на гусеницах и обваренным по периметру швелерами. Ездит строго по правилам. Упомянутое «хамло» само будет об него «учиться».

      #1215112
  • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
    14.11.2005:15:32

    А где они будут ездить, по обычным дорогам или внутри территорий организаций?

    #1215099
  • Нет аватара vlad_i_slav
    14.11.2009:39:13

    Молодцы, конечно. Но КАМАЗовский — более нравится. Зачем вообще «кабина»? Камаз в принципе от нее отказался и прав.

    #1215106
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      14.11.2011:15:14

      Ну тогда уж разработка КамАЗа — скорее беспилотная самодвижущаяся тележка, нежели полноценный автомобиль. Если создатели «Эво-1» решили оставить кабину, значит на то у них были свои причины, ведь машина изначально разрабатывалась как концептуальный беспилотник.

      #1215110
      • Нет аватара vlad_i_slav
        14.11.2017:12:48

        Любой автомобиль — самодвижущаяся тележка. При чем здесь наличие кабины-то? Логику уже включите

        Отредактировано: vlad_i_slav~17:13 14.11.20
        #1215134
    • Badassgoliath Badassgoliath
      14.11.2011:15:50

      Зачем вообще «кабина»?

      Для расталкивания воздуха, грузовые контейнеры не особо обтекаемые. Плюс сенсоры всё равно надо располагать повыше, без псевдокабины пришлось бы ставить штанги и мачты.

      #1215111
      • Нет аватара Сергей К.
        14.11.2013:17:30

        Все правильно. Не удивлюсь, если со временем и сзади что-то появится. А посередине — место для стандартного контейнера, например. Думаю, что внешний облик полностью беспилотных автомобилей (что легковых, что грузовых) будет сильно отличаться от современного. И возгласы типа «Что это за уродство?» обязательно будут.

        #1215118
        • Нет аватара WJ
          14.11.2015:46:52

          А погрузку сбоку проводить? Не появится ничего сзади.

          #1215126
      • Нет аватара vlad_i_slav
        14.11.2017:07:06

        Какого нафиг «расталкивания воздуха»? Аэродинамическое качество кабины не лучше, чем у контейнера. Нашли чем «расталкивать"

        Какие нафиг штанги и мачты? Зачем??? Датчики вполне внизу могут стоять. Вы камазовский беспилотник видели вообще?

        Отредактировано: vlad_i_slav~17:09 14.11.20
        #1215133
        • Human RS Human RS
          14.11.2018:55:43

          Аэродинамическое качество кабины не лучше, чем у контейнера.

          И все-таки аэродинамика у обтекаемой кабины получше чем у грузового контейнера. А на более крупнотоннажной технике недаром еще идут и на всякие ухищрения вроде установки дефлекторов капота или обтекателя на крыше, все это экономит топливо при больших пробегах.

          #1215143
    • Денис М Денис М
      15.11.2000:25:10

      «Кабину» можно использовать как монитор, для различных целей.

      #1215171
  • Нет аватара vlad_i_slav
    14.11.2017:35:01

    В любом случае — с кабиной или без — есть свои резоны везде. И такой агрегат вполне жизненный. Однозначно хорошо, что он есть

    #1215137
  • Нет аватара ASAP
    14.11.2019:14:05

    спецучасток ЦКАД -- да, понятно, что там можно это эксплуатировать. Не факт, что прям всю зиму, но можно. Но вот я не понял: это что, такие тележки просто будут ездить челноками по участкам кольца? В чём смысл при отсутствии подготовленных трасс? Где это будет кататься, если вне заводских зон? Что-то подсказывает мне, что для нормальных предприятий купят КАМАЗ, а не неизвестную самоделку хайпового вида. За такую закупку ответственное лицо может до конца жизни это лицо потерять…

    #1215144
    • Нет аватара Сергей К.
      14.11.2020:08:49

      В чём смысл при отсутствии подготовленных трасс? Где это будет кататься, если вне заводских зон?

      Может пока только и по определенному маршруту. Потом большему научат.

      Беспилотники сейчас очень активно развиваются. Не знаю, корректно ли сравнивать грузовые автомобили с легковыми, но вот беспилотные автомобили Яндекса уже колесят по дорогам общего пользования в России (Москва и Иннополис), в США (Энн-Арбор) и в Израиле (Тель-Авив) в разных климатических условиях. Пока в тестовом режиме.

      Отредактировано: Сергей К.~20:29 14.11.20
      #1215150
      • александр столярчук александр столярчук
        15.11.2000:16:26

        В Москве ни разу не видел. Быть может тесты какие то проводили, но точно не для общего пользования. И на дорогах не было беспилотников полностью в автономном режиме, без водителя.

        #1215170
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