На ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрический грузовик на водородном топливе

Беспилотный грузовичок EVO-1 (справа) и концепт другой модели (слева) © cdnimg.rg.ru

Первый российский беспилотник EVO-1 с возможностью заправки водородом протестировали на «умном» участке ЦКАД. В электрокаре отсутствует кабина, кресло водителя и рулевая система управления.

Автомобиль оснащен гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 км, если же он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650-750 км пробега, сообщили в компании «Эвокарго», создавшей грузовик.

Технологии, на которых построен EVO-1, позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного.

Известно, что уже начались первые поставки беспилотников по предзаказу.

Сообщается также, что «Эвокарго» продаст малотоннажные грузовики EVO-1 первым клиентам по предзаказу, но уже с 2021 года следующие произведенные беспилотники будет использовать сама для сервиса грузоперевозок с оплатой по подписке или за километраж.

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«Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им. Это одно из главных препятствий развития рынка беспилотного транспорта по традиционной модели, которая подразумевает, что предприятие покупает машину и эксплуатирует ее самостоятельно, обращаясь к производителю лишь за технической поддержкой и обслуживанием. Создавая экосистему вокруг логистической услуги на основе беспилотных технологий, мы решаем эту проблему для клиентов», — отметил глава и основатель «Эвокарго» Андрей Большаков, слова которого приводятся в сообщении.

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По заявлениям компании-разработчика, технологии EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного: в нем отсутствует кабина и кресло водителя, а также рулевая система управления. Еще один фактор, снижающий стоимость грузовика «Эвокарго» — частичный перенос функций ориентирования и оценки дорожной ситуации с машины на умную дорогу. Беспилотник получает необходимые данные от интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая следит за передвижением всех транспортных средств, и оповещает бортовые системы машин о нештатных ситуациях. Оператор в Центральном пункте управления может наблюдать за движением автономного транспорта в реальном времени, и может перехватить управление, если это необходимо.

Беспилотный грузовик "Эво-1" © tass.ru

«ИТС берет на себя координацию движения беспилотных автомобилей. Принцип такого плотного взаимодействия умной дороги с высоко автономными машинами позволяет сделать эти перевозки более безопасными и ускорить их развитие. По мере распространения таких технологий станет возможной организация масштабных, более безопасных, быстрых и прозрачных грузоперевозок. Строительство умных магистралей увеличит пропускную способность и рентабельность нового Шелкового пути, который также проходит по ЦКАД», — прокомментировал Марсель Нигметзянов, генеральный директор «Казань-Телематика».

https://ria.ru/...1584073027.html

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