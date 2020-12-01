«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию новый вертодром «Арктический» в вахтовом посёлке Варандей

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Первый рейс уже доставил 16 вахтовиков на платформу «Приразломная» в Баренцевом море, сообщает пресс-служба компании.

На территории комплекса расположены взлётно-посадочная полоса, стоянка вертолётов и зона обслуживания пассажирских перевозок с командно-диспетчерским пунктом, производственные здания. Вертодром оснащен новейшим радио- и метеооборудованием, навигационными и светосигнальными системами.

Ежемесячно с «Арктического» на «Приразломную» будут отправляться до 26 вертолетных рейсов. Ожидается, что при выходе на максимальные мощности пропускная способность вертодрома составит около 10 тыс. человек в год.

Проектирование и строительство вертодрома началось в 2015 году. За 5 лет на Варандей доставили около 50 тыс. тонн строительных материалов и оборудования. Летом логистика осуществлялась морским путем из порта Архангельск, в холодное время года грузы доставляли по зимникам. Все здания «Арктического» на 2,5 метра возвышаются над уровнем земли для сохранения естественных грунтов в вечномерзлом состоянии и защиты территории от подтопления с моря. Комплекс имеет автономные объекты жизнеобеспечения — собственную котельную, дизельные электростанции, трансформаторную подстанцию, системы водоснабжения и канализации, а также очистные сооружения.

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Персонал на платформу «Приразломная» доставляют модернизированные вертолёты МИ-8 АМТ авиапредприятия «Газпром авиа». В транспортно-логистической схеме проекта «Приразломное» задействованы несколько таких машин, специально оснащенных для полетов над водой с учетом жестких требований безопасности. В каждом вертолёте есть световые дорожки, выдавливаемые окна и два спасательных плота, рассчитанных на 25 мест каждый. Время полёта от Варандея до МЛСП «Приразломная» составляет в среднем 40 минут.

«Арктический» — один из самых технически оснащённых вертодромов за Полярным кругом. Успешный запуск вертодрома стал результатом слаженной и качественной работы подразделений и служб компании в Санкт-Петербурге и на Варандее. Его эксплуатация позволит сделать доставку персонала на платформу более надежной, повысит устойчивость логистической системы проекта «Приразломное» и, в будущем, других проектов шельфового портфеля «Газпром нефти» в Баренцевом море", — сказал генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Игорь Рустамов.