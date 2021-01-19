Состоялся второй плановый полет Ил-114-300

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19 января в рамках программы летных испытаний состоялся очередной полет регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300. Разработчик воздушного судна Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех). Полет продолжался 2 часа 47 минут, проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 290 км/час. По докладу экипажа, системы и оборудование работали штатно, полетное задание выполнено полностью.

«Турбовинтовой самолет Ил-114-300 — крайне востребованная в условиях нашей страны машина: комфортная, надежная и способная садиться даже на малоподготовленные аэродромы. Она может стать основной для развития межрегиональных перевозок. Наша задача — вывести ее на рынок в максимально оперативные сроки. Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года, сегодня Ил-114-300 поднялся в воздух уже во второй раз. В ходе полета осуществлялись проверки устойчивости и управляемости воздушного судна, работоспособности систем и оборудования, в частности, силовой установки, цифрового пилотажно-навигационного комплекса, системы радиосвязи и так далее. Все системы отработали нормально», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Самолет пилотировал экипаж под руководством шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, в составе летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

«Мы будем наращивать интенсивность полётов для того, чтобы обеспечить заданную динамичность и сроки программы летных и сертификационных испытаний. Надеемся, что за счет своей неприхотливости и удобства в обслуживании, самолет будет востребован, в том числе, в регионах со сложным климатом. Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году», — рассказал главный конструктор ПАО «Ил» Сергей Ганин.