Тобольск-2020 (часть 2)

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Во второй части продолжим знакомиться с современным Тобольском

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Работы по благоустройству проспекта Дзираева стартовали в конце 2018 года. За это время на нём появились остановочные комплексы, вдоль проспекта до улицы Юбилейная обустроен пешеходный тротуар. В июне 2019 года построена дополнительная правоповоротная полоса, которая разгрузила автомобильный траффик. Параллельно проведена реконструкция ливневой канализации. Благоустроены пешеходные зоны. Обустроены велосипедная и пешеходная дорожки, несколько зон отходы, проведено освещение.

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Абрамовский мост, построенный ещё в прошлом веке, ни разу не видел реконструкции. В 2020 году в рамках муниципальной программы одновременно с работами по углублению реки начался и ремонт моста.

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Специалисты АО «Тобольскстроймеханизация» к первому этапу — углублению реки Абрамки — приступили в начале 2020 года. В объём работ, которые должны быть полностью завершены в 2022 году, входит углубление русла реки на протяжении 4 км на глубину почти 2 метра и капитальный ремонт двух мостов, что на улицах Дзержинского и Декабристов.

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Ещё летом, начиная его ремонт, строители были уверены, что им предстоит заменить 15% пролётных железобетонных балок, а это всего 6 штук. Однако после проведения демонтажа и дополнительной экспертизы было установлено, что требует замены не 15% конструкции моста, а его фактически придётся пересобрать заново в ходе ремонта. Уже в январе начались бетонные работы, установка ограждений, скоро мост будет запущенпо временной схеме. Дальнейшие работы возобновятся с наступлением тёплых дней, скорее всего, в мае, когда здесь уже будет уложено асфальтовое покрытие, установлены ограждающие конструкции и фонари производства компании «Югор».

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Появления новой дороги жители 15 микрорайона ждали давно. Осенью здесь начались работы по прокладке сквозного проезда от дома № 23 вдоль строящегося бассейна к проспекту Дзираева, общая протяжённость которого с двумя проездами 800 метров. По проекту по обе стороны дороги предусмотрены два тротуара.

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В 2019 г. железнодорожный вокзал Тобольска стал современнее и комфортнее после завершения реконструкции, а для пассажиров заработал новый крытый переход.

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В 2020 году г. Тобольске построен дом отдыха локомотивных бригад. В здании предусмотрено 50 мест отдыха для бригад, работающих на участке «Сургут — Войновка» на вывозе углеводородов с месторождений Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Это современное комфортабельное двухэтажное здание, в котором между рейсами железнодорожники смогут пользоваться комнатой релаксации, столовой, кабинетом психолога и тренажерным залом. Также проектом предусмотрен зимний сад со стеклянной крышей.

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На участках, где ещё вчера были пустыри, сегодня красуются новые, современные и комфортные здания. Особенно это заметно по самому молодому и динамично развивающемуся 15 мкр., который не мог похвастаться обилием соцкультбыта. Как совсем недавно выгляделрайон и какие объекты там построены можно увидеть на следующей фотографии.

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В сквере Достоевского открыт питьевой фонтанчик, инициатором его установки является ассоциация армян Тобольска. Прямоугольные камни, вырезанные из базальта, специально были заказаны мастерам из Армении и установлены в центре сквера. Следующей весной специалисты выложат его основание красным мрамором.

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Скульптурная композиция «Тоболяков бессмертный полк» установлена на Площади Памяти в 2020 году. Внимательные пользователи нашего ресурса наверняка узнали фирменный стиль, присущий работам Екатеринбургского художественного фонда. Авторству фонда принадлежит барельеф на Вечном огне и памятник железнодорожникам в Тюмени. Каждая их работа завораживает, наполнена глубоким смыслом, заставляет задуматься…

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Не стал исключением и этот монумент. В едином шествии бессмертного полка вместе идут участники Великой Отечественной войны, тыловики, дети войны и их потомки. Автор воплотил в своей работе идею неразрывной связи поколений, памяти о защитниках нашей Родины, бережно хранящейся тоболяками в семейных альбомах и архивах.Скульптурно-мемориальный комплекс является уникальным не только на территории Тюменской области, но и на всей территории России и обязательно должен стать новым объектом туристического показа и местом притяжения жителей и гостей Тобольска.

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Реконструированный сквер Речников в микрорайоне Иртышский.

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В 2020 году Тобольский кремль подвергся масштабному ремонту, в списке значилось 46 объектов. В порядок приведены фасады стен и зданий, отремонтированы малые архитектурные формы и ограждения, водоотводы, заменена тротуарную плитку. Реконструкции подверглось и наружное освещение кремля, сооружения теперь имеют современную архитектурную подсветку.Таких грандиозных перемен в кремле не происходило более десяти лет, с момента завершения восстановительных работ.

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«Базарная площадь» — неотъемлемая и очень важная часть истории Тобольска и всего региона. Стратегическая территория, по сути — речные ворота в Сибирь, является также неотъемлемой частью жизни каждого тоболяка. На протяжении нескольких веков здесь развивались ремёсла, проходили ярмарки и базары самобытных товаров". В 2020 году Тобольск приступил к восстановлению исторического смысла этого места и разработки новой концепции площади.

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Первоначально на площади произведена реконструкция. Здесь уже появились ярмарочные домики и павильоны для торговли сувенирами, декорированные традиционными сибирскими узорами.

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© tobolka.ru

Благодаря проекту появилась уникальная возможность восстановить объекты культурного наследия в границах Базарной площади и улицы Мира. Это свяжет кремль с музеем императорской семьи, станет движущей силой для развития туристической отрасли, малого бизнеса и значительно улучшит качество жизни подгорной части Тобольска.

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В перспективе на Базарной площади предполагается открыть торговые ряды, центр ремесленного мастерства, зелёную парковку для туристских автобусов и личного автотранспорта. Здесь будут проходить новогодние и рождественские праздники, народные гуляния Широкая масленица, Сабантуй и многое другое. Это будет отличное место для ярмарок разного уровня, прогулок и семейного отдыха.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

На пешеходной улице Мира планируется восстановить объекты культурного наследия, благоустроить территорию. Общие затраты на реконструкцию объектов культурного наследия нижнего посада, по оценке «Агентства туризма и продвижения Тюменской области», составляют 2,6 млрд. рублей. Территория, где расположена Базарная площадь, включает в себя 24 объекта культурного наследия. Два объекта уже в работе, шесть планируется отреставрировать до конца 2023 года, остальные — до 2026 года. В ближайшие два года обустроят Александровский сад.

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Важным коммунальным событием стал запуск Соколовского водозабора в 2019 г. И пускай это событие не имеет прямого отношения к программе «Тобольск-2020», реконструкция водозабора прошла в рамках федерального проекта «Чистая вода» по нацпроекту «Экология», оно стало ещё одним примером удачного использования Тюменской областью механизма частно-государственного партнёрства.

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Новый водозабор построен на месте старого, открытого в 1973 году. Его замена планировалось ещё в 2010 году, но стала возможна после заключения концессионного соглашения между «СУЭНКО» и мэрией Тобольска в ноябре 2016 года. Инвестиции в проект составили 239 млн. рублей. На объекте появились новые артезианские скважины. Над ними построили насосные станции. Сооружения очистки и обеззараживания воды реконструировали. Теперь производительность водозабора составляет 25 тысяч кубометров в сутки.

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© tobolka.ru

Жизнь в Тобольске с каждым годом становится всё интересней, город быстро развивается, строится современное жильё. Гости и жители города уже сегодня могут посещать современный театр, многочисленные музеи, тематические парки и развлекательные центры.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

Целью программы «Тобольск-2020» было быстрое, в течение 2-3 лет, повышение качества жизни тоболяков через развитие социальной инфраструктуры города. Безусловно эта цель достигнута. Сейчас в администрации города обсуждаются различные инициативы на следующие годы. Ожидается, что завершение строительства аэропорта даст толчок развитию туризма, поэтому один из фокусов внимания на перспективу — развитие городских пространств, входящих в так называемый гостевой маршрут и охватывающих в том числе подгорную часть города. Развитие инфраструктуры гостевого маршрута позитивно скажется на качестве всей городской среды.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

Уже сейчас Тобольск занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя по уровню комфорта для проживания в городе. Итоги тобольской программы позитивно оценены на правительственном уровне, такой опыт должен быть тиражирован и на другие города России. Такие проекты помогают не только преображать городское пространство, развивать инфраструктуру, но и в целом меняют образ жизни местного населения.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

В публикации использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

P. S. Обязательно ознакомьтесь с развитием других сибирских городов:

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