Первый серийный траулер «Капитан Геллер» проекта 170701 спущен на воду

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На Северной верфи спустили на воду первый серийный траулер-процессор «Капитан Геллер» проекта 170701. Заказчик судна — компания «Рыбпроминвест» (входит в группу «НОРЕБО»).

Морозильный траулер-процессор «Капитан Геллер» предназначен для работы в Северной Атлантике. Проект одного из самых современных рыболовецких судов мира разработан отечественным конструкторским бюро «Наутик Рус». Благодаря капсулообразной форме корпуса судно обладает повышенными мореходными качествами. Объектами промысла станут треска, пикша и другие морские биоресурсы. На «Капитане Геллере» установят уникальную фабрику полной переработки рыбы, которая будет выпускать большой ассортимент рыбопродукции, включая разные виды рыбного филе. Современная фабрика позволит обеспечить максимальную свежесть продукта благодаря консервации сырья сразу после вылова, без этапа заморозки. Это сохранит вкусовые качества и полезные элементы рыбы, включая большое количество омега-3 жиров и витаминов. Также на судне наладят выпуск консервов из печени трески. Образующиеся отходы будут перерабатывать в рыбную муку.

Автоматизированная система паллетирования позволит облегчить трудозатраты экипажа, сократить время выгрузки и предотвратить повреждение готовой продукции. Эффективность такой системы уже опробована НОРЕБО на других своих крупнотоннажных судах.

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Траулеры проекта 170701 будут иметь повышенную энергоэффективность — тепло, выделяемое при работе главного двигателя, будет направляться на обогрев помещений. Электроэнергию, выделяемую траловыми лебедками, в режиме рекуперации также смогут использовать для нужд судна, что позволит экономить топливо.

После спуска на воду на траулере закончат формирование корпуса, погрузку и монтаж крупного оборудования, выполнят металлизацию корпуса, начнут изготовление и монтаж трубопроводов. Сдать заказ планируется в начале 2022 года.

Траулер назван в честь Станислава Иосифовича Геллера (1936 — 2006), прошедшего трудовой путь от матроса до капитана дальнего плавания. Экипажи Станислава Геллера неоднократно становились победителями соцсоревнования и отмечались знаком «За безаварийную работу».

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701 для Группы НОРЕБО состоит из десяти судов. Также Северная верфь и НОРЕБО заключили контракт на строительство четырех ярусоловов проекта 200101 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Основные характеристики проекта 170701

Максимальная (габаритная) длина — 81,6 м

Ширина — 16 м

Скорость — 15 узлов

Водоизмещение — 5500 тонн

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт

Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки

Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки