Импортозамещение. Июнь 2021 года.

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1606 проектов импортозамещения!

1. Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал полнофункциональные опытные образцы сетевых устройств для промышленного интернета вещей (IIoT). Оборудование нового поколения Zenator TI предназначено для создания киберзащищенных систем связи на объектах критической инфраструктуры. Презентация разработки состоялась на международном форуме «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

«Это уникальный для российского рынка продукт. Устройства имеют возможность подключения к двум независимым источникам питания, что повышает устойчивость их работы. Встроенное в Zenator TI ПО позволяет загружать только разрешенные модули, что гарантирует отсутствие закладок на программном уровне. Диапазон рабочих температур — от -45 °С до +65 °С. Комплексы изготовлены на аппаратной платформе отечественного производства и соответствуют требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию российского происхождения», — рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

2. Крупнейший российский разработчик и производитель электрооборудования ООО «Энергия Холдинг» в рамках выставки «Уголь России и Майнинг — 2021» представил пилотный образец новой монорельсовой транспортной системы для доставки грузов и пассажиров в шахты и рудники. Монорельсовая транспортная система под торговой маркой EXC работает на литий-ионном аккумуляторе. В состав системы входит кабина машиниста, блок с автоматикой и системой управления, вагоны для пассажиров, контейнеры для сыпучих и строительных материалов, грузовые подъемники.

По данным компании, сейчас весь рынок монорельсовых транспортных электросистем в России принадлежит продукции зарубежных производителей. «Энергия Холдинг» намерена занять 15-20% этого рынка, предложив потребителям транспортные системы в 4-5 раз дешевле импортных при сопоставимом качестве.

Транспортная система является собственной работкой компании, в том числе собственной разработки и производства литий-ионный аккумулятор. Все элементы изготовлены в России — уровень локализации составляет 100%.

3. На протяжении многих лет Россия закупала качественные сотовые уплотнения за рубежом или производила их сама по устаревшей технологии еще времен СССР. Ситуация изменилась в 2018 году, когда промышленному холдингу «РОТЕК» удалось создать первое и пока единственное в России серийное отечественное производство в подмосковных Химках.

4. В Ставропольском крае самообеспеченность по чесноку составляет 26%. Изменить эту ситуацию и внести вклад в программу импортозамещения решило ООО «Изобилие» из Георгиевского округа Ставропольского края.

— На российском рынке более 70% чеснока — импортного производства, в основном его привозят из Китая. В рамках программы импортозамещения мы решили заняться выращиванием отечественного чеснока, посеяли поздний озимый чеснок для товарного хранения, подобрали три сорта отечественной селекции. Под урожай 2021 года высадили 200 га: таких объемов в Ставропольском крае еще не было, — рассказал исполнительный директор ООО «Изобилие» Юрий Ищенко.

К выращиванию чеснока в хозяйстве подошли основательно: до созревания овоща еще далеко, а урожай здесь уже собирают.

5. В свое время наша страна пыталась ответить американцам, создав свой тяжелый ударно-разведывательный беспилотник «Альтаир». Однако российский БПЛА уступал «Жнецу» во всем, кроме способности находиться в воздухе до 48 часов. При этом последняя обеспечивалась немецкими двигателями RED A03, позднее попавшими под американские санкции.

Впрочем, отставали мы недолго. На основе опыта, полученного при разработке «Альтаира», российские инженеры создали новый проект «Альтиус-РУ». Последний превзошел «Жнеца» по радиолокационной малозаметности, а его время полета по некоторым данным увеличилось до 76 часов.

Но это еще не все. Наш «Альтиус» имеет тотальное преимущество и в плане бортовой электроники. В отличие от MQ-9 Reaper, которым управляют два оператора, российский БПЛА контролируется одним человеком и способен самостоятельно принимать решение, вплоть до ведения огня.

Наконец, решена проблема и с двигателями. Теперь тяжелый разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус-РУ» будет летать на новейших отечественных силовых установках ВК800-В, разработанных «Конструкторским бюро им. Климова». Стоит отметить, что наши агрегаты, имея ту же взлетную мощность 800 л.с., превосходят «немца» в плане «сухости» конструкции и технологичности.

6. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно завершила первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для самолетов SSJ-NEW. Специалисты ОДК достигли стабильных запусков газогенератора с успешным выходом на максимальный режим в соответствии с программой испытаний.

Именно газогенератор приводит силовую установку в движение Он состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления.

7. Под Калининградом открылось крупносерийное производство светодиодов российского холдинга GS Group. К концу 2022 г. мощности линии могут составить 400 млн штук изделий в год.

Присутствовавший на открытии производства замглавы Минпромторга Василий Шпак отметил, что светотехника — один из основных перспективных технологических рынков для отрасли, что закреплено в стратегии развития электронной промышленности России до 2030 г.

По расчетам Андрея Ткаченко, основными покупателями светодиодов GS Group станут российские производители светотехники. «У этих наших партнеров имеются достаточно развитые собственные предприятия, которые сегодня, используя китайскую элементную базу, осваивают большую часть проектов в стране, — говорит он. — Большая часть российских населенных пунктов освещена сейчас российскими светильниками. Но в основном они используют не российские светодиоды».

8. Крупнейший в России завод по производству светотехнической продукции «Светотехника», расположенный в Лихославле Тверской области, запустил производство деталей для светильников. Средства на покупку оборудования предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие организовало дополнительное производство алюминиевых деталей для светильников: корпусы, закрывающие крышки, рамки и кольца для прижатия стекла, а также другие элементы для крепления. Благодаря запуску нового оборудования мощности завода по изготовлению комплектующих выросли на 15%.

9. В Ярославской области началось серийное производство новейших передвижных цифровых электротехнических лабораторий. Комплексы третьего поколения способны проводить испытания, диагностику и измерения с помощью одного компьютера и специального оборудования, умещающегося в грузовом автомобиле.

Ярославские энергетики уже обеспечены такой техникой, начались поставки в другие регионы. Одна из лабораторий отправлена в Рязанскую область.

Электротехнические лаборатории выпускает компания «Ангстрем».

10. Российские атомные электростанции перешли на отечественную операционную систему Astra linux — она была установлена на служебных компьютерах девяти АЭС и в главном офисе «Росэнергоатома».

Нововведения коснулись Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС.

Предполагается, что в 2021 году на отечественную ОС будут переведены еще несколько объектов, включая Билибинскую станцию и плавучую АЭС «Академик Ломоносов».