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Авиация

Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет

 © primamediamts.gcdn.co

Иркутск, 16 декабря. Новый российский самолет МС-21-300 совершил свою первую посадку в аэропорту Иркутска. Полет авиалайнера прошел в рамках контрольных испытаний в штатных условиях. Об этом сообщили работники аэропорта.

Самолет вылетел из аэропорта в Жуковском. В тренировочном заходе он преодолел более четырех тысяч километров. Сотрудники воздушной гавани оказали всю необходимую техническую помощь экипажу по прилете. После этого судно осмотрели на наличие повреждений и произвели буксировку.

«Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Приангарья экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации», — отмечается в сообщении.

В следующем году авиакомпания «Россия» получит шесть экземпляров МС-21. Большая часть из них уже проходит последнюю стадию сборки. Сертификация судна ожидается к концу этого года.

https://irkutsk...u/news/1210692/

Источник: https://riafan.ru/1572190-novyi-avi...dku-v-ramkah-trenirovochnogo-poleta

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МС-21-300
  • Нет аватара cherev
    16.12.2113:03:33

    Как я понимаю, до 24-го года с иностранными движками будут поступать? А после окончания сертификации с нашими.

    #1244684
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