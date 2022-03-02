«ОДК-Пермские моторы» изготовили газотурбинные установки для «Силы Сибири»

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Специалисты АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) завершили комплектование третьей ГТУ-25П для оснащения компрессорной станции КС-1 «Салдыкельская» в составе газопровода «Сила Сибири».

«ОДК-ПМ» изготовили все три комплекта ГТУ-25П разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» для компрессорной станции КС-1 «Салдыкельская» «Газпром трансгаз Томск». «Салдыкельская» — первая компрессорная станция магистрального газопровода, принимающая газ, добытый на Чаяндинском месторождении.

«Почти тридцать лет „ОДК — Пермские моторы“ поставляет газотурбинное оборудование для крупнейшей газовой компании страны. Как добросовестные партнеры мы отвечаем за качество своего оборудования, поскольку оно должно выполнять стратегически важную для страны задачу — надежно и эффективно обеспечивать транзит газа к потребителям в России и за рубежом» — рассказал исполнительный директор АО «ОДК-ПМ» Сергей Харин.

Произведенные ГТУ-25П для КС-1 «Салдыкельская» увеличат парк пермского газотурбинного оборудования в составе «Силы Сибири» еще на 75 МВт.

В планах — участие в проектах «Газпрома» по обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал.

С 2019 года в рамках реализации проекта «Сила Сибири» пермские двигателестроители поставили восемнадцать единиц газотурбинного оборудования для Чаяндинского НГКМ. Из них четыре ГТУ-25П для центральной дожимной компрессорной станции, шесть ГТУ-10П для установки мембранного выделения гелиевого концентрата и шесть ЭГЭС-12С «Урал» для электростанции собственных нужд. Суммарная мощность пермских машин на месторождении составила 232 МВт. На компрессорные станции «Олекминская», «Сковородинская», «Нимнырская», «Зейская» магистрального газопровода «Сила Сибири» отгружены двенадцать газотурбинных установок ГТУ-16П суммарной мощностью 192 МВт.

«Сила Сибири» — один из стратегических проектов «Газпрома», в рамках которого построена крупнейшая система транспортировки газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.