В Ростовской области открыли участок обхода Аксая на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области досрочно введен в эксплуатацию 17-километровый участок Ростовского транспортного кольца, являющийся частью строящегося обхода Аксая.
Открытый 8 апреля участок с 1072 по 1091 км — один из этапов реконструкции автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Он входит в инфраструктурный проект «Обход Аксая», предназначенный для отвода транзитного потока от Ростова и Аксая.
Работы стартовали в апреле 2020 года и завершились в январе 2022 года с опережением графика на восемь месяцев.
Инвестиции составили около 15 млрд рублей.
На 17-километровом участке построено два моста, четыре путепровода, оборудовано освещение. Дорога стала 4-хполосной без пересечений в одном уровне, что значительно повышает её безопасность.
Одним из ключевых объектов в ходе реконструкции стал 138-метровый путепровод над развязкой «Сальское кольцо» (1083-й километр трассы). Теперь автомобильные потоки двигаются здесь на разных уровнях: транзитный транспорт на маршруте Москва — Краснодар проходит над развязкой, а местный трафик остаётся внизу. Благодаря новой схеме пропускная способность участка выросла с 8 до 100 тысяч автомобилей в сутки.
Вместе с тем работы по реконструкции трассы М-4 «Дон» продолжаются. На втором этапе дорожникам предстоит нанести горизонтальную разметку, оборудовать тротуары, газоны, проложить коммуникации. Кроме того, на 1077-м километре трассы в районе хуторов Ленина и Маяковского будут построены путепровод и надземный пешеходный переход. Завершить эти работы «Донаэродорстрой» планирует к маю 2022 года.
Продолжаются работы на главном инженерном сооружении «Обхода Аксая» — мосту через р. Дон. Протяженность будущего моста почти два километра, предусмотрены судоходные пролеты. Открыть движение планируется в июле этого года.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
10.04.2211:45:13