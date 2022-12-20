Ан-2 Саратовского аэроклуба прошёл модернизацию в версию ТВС-2МС

© aviation21.ru

В Новосибирске на предприятии «Русавиапром» завершена модернизация самолёта Ан-2 в версию ТВС-2МС (RF-00145) в интересах Саратовского аэроклуба им Ю.А. Гагарина ДОСААФ России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Модернизация проводилась по контракту с дистрибьютором «PMI Aero». Попутно самолёт был окрашен в эффектную ливрею с российским триколором по бокам фюзеляжа. 16 декабря на аэродроме Мочище после пробежек и подлётов, самолёт выполнил первый полёт.

Данный тип самолёта уже используется в саратовском аэроклубе (RA-17756) на всех видах авиационных работ, включая санитарную авиацию, которая уже не первый год выполняется аэроклубом, а также для выброски парашютистов.

ООО «Русавиапром» было образовано в 2011 году специально под ремоторизацию самолёта Ан-2. Проект модификации Ан-2 в ТВС-2МС был разработан в СибНИА им. Чаплыгина. В 2015 году СибНИА и «Русавиапром» заключили лицензионное соглашение на серийное производство машины.

Основной задачей модернизации ставился переход с авиационного бензина Б-91 и его аналогов на авиационный керосин ТС-1, за счёт чего было получено значительное снижение эксплуатационных расходов. Также требовалось увеличить межремонтный ресурс двигателя, обеспечить автономность и независимость от наземных служб при техническом обслуживании и подготовке воздушного судна к полёту, улучшить температурные условия в салоне и кабине экипажа. При этом должны были быть сохранены основные качества базовой машины.

Из-за отсутствия в России современного экономичного и лёгкого двигателя, в СибНИА приняли решение установить на Ан-2 вместо поршневого АШ-62ИР турбовинтовой двигатель Honeywell ТРЕ-331-12 мощностью 1100 л.с. Двигатель может работать на различных видах топлива, включая авиационный керосин и автомобильный бензин.