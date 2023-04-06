Рыбинский завод дорожной техники обновил производство
На рыбинском заводе «Раскат» проведена масштабная модернизация, которая позволяет значительно нарастить объемы производства продукции.
— В условиях санкций предприятия увидели для себя возможности для развития, — отметил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — После обновления мощностей в АО «Раскат» уже в этом году будет произведено 150 катков и уплотнителей, 500 машинокомплектов для мини-погрузчиков «Ant». Планируемый объем выручки от их реализации составит почти миллиард рублей.
В рамках модернизации на предприятии введены в эксплуатацию окрасочно-сушильная камера, лазерный раскройный комплекс, портальный фрезерный станок с ЧПУ, трубогибочное и профилегибочное оборудование, а также 20 сварочных постов. Кроме того, отремонтированы здания, проведена реконструкция котельной.
Масштабные работы по обустройству производственных участков позволили значительно улучшить условия труда. Средняя заработная плата на предприятии за последний год увеличилась на 47,7%, численность работников — на 18%.
Также модернизация прошла на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ) — головной компании для АО «Раскат» (входят в АО «НПО «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех»). Совокупно эти два предприятия намерены удвоить производство погрузочной техники марки «Ant» из-за роста спроса на данную продукцию.- В данный момент ведется подготовка к серийному выпуску новых мини-погрузчиков — «Ant 800» и «Ant 1200».
Внедрение нового оборудования на участке сборки и модернизация производства на дочернем предприятии КЭМЗ в Рыбинске позволят максимально оптимизировать процесс производства при неуклонном увеличении объемов, — рассказал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию «Высокоточных комплексов» Александр Дерновой.