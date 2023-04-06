Рыбинский завод дорожной техники обновил производство

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На рыбинском заводе «Раскат» проведена масштабная модернизация, которая позволяет значительно нарастить объемы производства продукции.

— В условиях санкций предприятия увидели для себя возможности для развития, — отметил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — После обновления мощностей в АО «Раскат» уже в этом году будет произведено 150 катков и уплотнителей, 500 машинокомплектов для мини-погрузчиков «Ant». Планируемый объем выручки от их реализации составит почти миллиард рублей.

В рамках модернизации на предприятии введены в эксплуатацию окрасочно-сушильная камера, лазерный раскройный комплекс, портальный фрезерный станок с ЧПУ, трубогибочное и профилегибочное оборудование, а также 20 сварочных постов. Кроме того, отремонтированы здания, проведена реконструкция котельной.

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Масштабные работы по обустройству производственных участков позволили значительно улучшить условия труда. Средняя заработная плата на предприятии за последний год увеличилась на 47,7%, численность работников — на 18%.

Также модернизация прошла на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ) — головной компании для АО «Раскат» (входят в АО «НПО «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех»). Совокупно эти два предприятия намерены удвоить производство погрузочной техники марки «Ant» из-за роста спроса на данную продукцию.- В данный момент ведется подготовка к серийному выпуску новых мини-погрузчиков — «Ant 800» и «Ant 1200».

Внедрение нового оборудования на участке сборки и модернизация производства на дочернем предприятии КЭМЗ в Рыбинске позволят максимально оптимизировать процесс производства при неуклонном увеличении объемов, — рассказал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию «Высокоточных комплексов» Александр Дерновой.

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