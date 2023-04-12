«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 8 трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в Череповец

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» изготовила 8 односекционных полностью низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок» для Череповца. Сборка подвижного состава проходила на двух производственных площадках компании — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Для «ПК ТС» этот контракт стал уже третьим, выполненным в интересах Череповца. В 2021 г. компания поставила в город двенадцать низкопольных трамваев, в 2022 г — восемь.

«Все наши заказчики знают, что „ПК Транспортные системы“ выпускает максимально качественный транспорт, комфорт, безопасность и дизайн которого соответствуют самым высоким мировым стандартам. Безусловно, мы рады получить положительные отзывы о нашей продукции и, конечно, гордимся, что уже третий год поставляем трамваи в Череповец. Мы очень надеемся, что наметившаяся тенденция сохранится, и что с каждым годом транспорта производства „ПК ТС“ в этом замечательном городе будет становиться только больше», — комментирует генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Трамвай «Львенок» — современный, энергоэффективный, экологичный и элегантный трамвай нового поколения. В нем есть всё для комфорта пассажиров — просторный салон, эргономичные сиденья, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, продуманный до мелочей медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики трамвая уделили маломобильным пассажирам. Для их удобства «Львенок» оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.

Плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка разработки «ПК ТС». Система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также снизить ущерб техники в ДТП. Эргономичный интерьер «Львенка» выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным.

Кабина водителя также создана с учетом всех современных требований комфорта и безопасности. В кабине установлено эргономичное кресло, а наиболее часто используемые во время движения кнопки вынесены на подлокотник. Вся информация о техническом состоянии трамвая, а также данные с камер — наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации — вынесены на мониторы.

Сейчас трамваи «Львенок» также эксплуатируются в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске, Екатеринбурге и Курске.