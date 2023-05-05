Движение по второму ж/д пути Крымского моста открыто

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Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запущено с опережением изначального графика в преддверии Дня Победы 9 мая.

В ходе восстановительных работ была проведена замена строений двух пролётов моста. В общей сложности для этих операций было поставлено 524 тонны металлических конструкций.