Россия смогла наладить выпуск основных запчастей для двигателя SaM146
20 июня 2023 г., AEX.RU — ОАК совместно с партнерами смогли наладить производство основных запчастей для российско-французского двигателя SaM146, который устанавливается на самолёты SSJ 100, заявил в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ОАК. Об этом сообщает ТАСС.
«Над этим работают, в первую очередь, наши коллеги из ОДК. <…> Исправность двигателей удается поддерживать. Несмотря на резкий обрыв отношений с французами и прекращение поставок, общими усилиями ряда компаний — наших партнеров и коллег удалось наладить производство наиболее часто изнашиваемых запасных частей, их установку».
Общий парк интенсивно эксплуатируемых самолетов SSJ сейчас насчитывает 150 машин.
«В лидерах по объему налета на „Суперджетах“ у нас „Red Wings“ и „Азимут“, показатели в разные периоды достигают 350 часов в месяц, почти 12 часов в сутки. И при этом исправность двигателей удается поддерживать», — отметил он.
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20.06.2314:31:31