Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в июне 2023 года

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Сельское хозяйство страны продолжает уверенно развиваться. За январь-май индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 102,9% к соответстующему периоду прошлого года.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в июне 2023 года было открыто 5 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 2 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет 4,9 млрд рублей.

В обзор вошли:

— свинокомплексы — 2

— хранение и переработка зерна — 1

— производство молока — 1

— пищевая промышленность — 1

Свинокомплекс в Георгиевке ЛНР приступил к выращиванию первого поголовья

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Свиноводческий комплекс, строящийся у посёлка Георгиевка Лутугинского района Луганской Народной Республики, приступил к выращиванию первого поголовья. Об этом сообщил руководитель свинокомплекса «Агросфера» Виктор Нагородний.

«Агросфера» — это первое в ЛНР животноводческое предприятие с замкнутым производственным циклом: от производства кормов до убоя животных. Проект выполнен по передовым технологиям и включает в себя решения в отношении биобезопасности.

Площадь свинокомплекса — 60 гектаров.

Инвестиции в строительство составили 2,8 млрд руб.

В Можгинском районе Удмуртской Республики открылся крупный молочный комплекс

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В деревне Ломелсуд Можгинского района Удмуртии состоялось открытие молочного комплекса ООО «ВерА», включающего два огромных помещения, рассчитанных на содержание 1356 голов дойного стада. Доильная установка «Карусель» позволит одновременно доить 60 коров. Ежедневно на новом комплексе планируется производить более 35 тонн молока.

Затраты, связанные со строительством, составили более 360 млн руб.

«Сибагро» ввёл в эксплуатацию цех обвалки мяса на красноярском свинокомплексе

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Агропромышленный холдинг «Сибагро» ввёл в эксплуатацию на свинокомплексе в Большемуртинском районе Красноярского края новый цех обвалки и производства полуфабрикатов, который позволит выпускать до 42 тыс. тонн продукции в год.

Холдинг инвестировал в создание цеха 1,2 млрд рублей.

В Елабуге открыли новый зерносушильный комплекс

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В Елабужском районе Республики Татарстан в селе Гари открылся зерносушильный комплекс непрерывного цикла с бережным обращением продуктов на 18 тыс. тонн зерна.

Зерноочистительный комплекс появился в районе по инициативе дочернего предприятия АО «Аммоний» — «Аммоний Агротехнологии». На сегодня это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района. В работе «Аммоний Агротехнологии» больше 9 тысяч гектаров пашни только в Елабужском районе.

В строительство зерноочистительного комплекса «Аммоний» инвестировал больше 120-ти миллионов рублей. Работы провели в сжатые сроки. Ещё в прошлом году площадке был бурьян, заброшенные здания. Сегодня новый комплекс — это первый шаг к строительству следующего объекта — семенного завода.

В Подмосковье реконструировали свиноводческий комплекс

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В Серебряных Прудах завершили реконструкцию свиноводческого комплекса, который позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье.

Застройщиком выступил ООО «СПФ Агро», инвестиции которого составили 400 млн рублей.

Площадь застройки составила 62 000 кв. метров. В рамках реконструкции объекта на территории свиноводческого комплекса, содержащего более 26 тысяч голов, были построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки свиней и новая лагуна на 16 тысяч кв. метров.

Реализация проекта позволит создать 15 новых рабочих мест.