Обновленная электричка ЭП2ДМ. Чем состав отличается от предшественников?⁠⁠

С сентября 2023 года на МЦД-4 можно увидеть последнюю разработку российских производителей — электричку ЭП2ДМ.

За основу взяли давно известный ЭП2Д, однако новые составы сделали более современными и комфортными. Учли пожелания как пассажиров, так и железнодорожников, уделили внимание эргономике, эстетике и безопасности вагонов.

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Электричка на 99% состоит из отечественных комплектующих. К ее разработке подключилось более 80 российских предприятий. Проектировать начали в 2022 году, а уже в январе 2023-го опытный образец направили на испытания. ЭП2ДМ успешно прошел сертификацию, и с июня началось его серийное производство.

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В первую очередь обращаешь внимание на кабину машиниста. Лобовую часть сделали из стеклопластика, у нее нет подножек и поручней, а боковые окна в кабине стали шире, чем в предыдущих моделях. Это увеличивает обзор для машиниста. Новые буферные фонари и прожектор стали меньше в размерах, но не потеряли яркости благодаря светодиодам.

У этой модели, как и у предшествующей, убраны выступающие части лестницы и кронштейны, что минимизирует возможность проезда для зацеперов.

Короба отопления сделали из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию, а вагоны покрыли устойчивой к истиранию краской.

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Внутри поезд оформлен в серо-оранжевой цветовой гамме. Дизайнеры и проектировщики изучили мировые тенденции и поменяли форму кресел в вагонах. В них можно сесть глубже, а дополнительная выемка в спинке позволит менять положение тела во время поездки.

Благодаря установке таких кресел добавилось примерно 6 см между сидящими друг напротив друга людьми. При этом сами ряды с креслами остаются на том же расстоянии, а значит, число посадочных мест осталось прежним.

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В середине салона установлены шестиместные сиденья, ближе к выходам — четырехместные. Это позволяет исключить «узкие горлышки»: в зоне выходов обычно собирается больше людей. Когда пространства достаточно, они могут входить и выходить быстрее.

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Полки для багажа сделали прочнее, на них нанесли краску, устойчивую к повреждениям. А тонировка окон защищает пассажиров от солнечных лучей.

В головных вагонах поезда предусмотрели велопарковки — на стенах есть крепления, которые держат велосипед вертикально. Так он занимает меньше места.

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Все элементы освещения в вагонах светодиодные — это надежно и энергоэффективно. Отдельная система отвечает за микроклимат и обеззараживание воздуха в вагонах.

В поезде, как и у более ранних моделей, сохранена система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать не только безопасность. Ее можно использовать для мониторинга заполненности вагонов пассажирами, чтобы более точно планировать расписание и интервалы движения на линиях.

У каждого кресла есть USB-разъемы с функцией быстрой зарядки. В стены вагонов встроены современные LCD-дисплеи, на которых можно увидеть маршрут поезда, температуру в салоне, дату и время и другую информацию. Табло специально увеличено в высоту, чтобы отображать больше сведений. В ЭП2Д эту функцию выполняла бегущая строка.

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Для пассажиров на инвалидных колясках в головных вагонах установили откидные аппарели для проезда в салон на коляске. Внутри вагона есть места для крепления колясок. Там же находятся туалетные комнаты с откидными поручнями и кнопкой экстренной связи с машинистом.

Все информационные таблички в поезде продублированы шрифтом Брайля. Слабослышащие пассажиры могут ориентироваться на световую индикацию открытия и закрытия дверей. Найти нужный поезд на платформе людям с инвалидностью по слуху помогают маршрутные указатели на боковых окнах моторных вагонов.

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Сегодня в Москве и Подмосковье курсирует 5 новых составов ЭП2ДМ, а к концу 2024 года их будет уже 28. Такие составы появятся и в других регионах России.