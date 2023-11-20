Тюменское импортозамещение (часть 10)

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Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия юга Тюменской области за восемь месяцев 2023 года. При этом, доля прибыльных составила 73%. Выручка предприятий-участников Нефтегазового кластера Тюменской области составила ещё больше — более 2 трлн рублей. Это крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. На 101 производстве трудится 54 тыс. сотрудников из 15 регионов страны. Это стало возможным благодаря активному продвижению ассоциации не только в Тюменской области, но и далеко за её пределами. Весь комплекс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности.

В качестве примера кооперации предприятий Нефтегазового кластера можно привести продвижение производителя нефтегазового оборудования в блочно-модульном исполнении «ГМС Нефтемаш». У компании появился заказ на несколько лет вперед с объёмом на 4 млрд рублей. Но не только эти предприятия развивают экономику региона, подбирая материал для публикации я и сам впервые узнал о нескольких уникальных производствах.

Внешнеэкономическая деятельность — один из приоритетов тюменской промышленности. Выходить на рынки Востока местным компаниям помогают в Торгово-промышленной палате Тюменской области — представительство региона открыто 11 ноября в Узбекистане. Тюменские компании работают Алжире, а в декабре представители региона полетят в Саудовскую Аравию, причём саудиты сами инициировали встречу после того, как их делегация была в Тюмени, работала на Тюменском нефтегазовом форуме .

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«Фармасинтез-Тюмень» за год увеличил производство гормональных препаратов более чем в шесть раз.

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Предприятие «Фармасинтез-Тюмень» при поддержке регионального правительства наращивает объемы производства лекарственных препаратов. Сегодня на нем зарегистрировано свыше 100 наименований лекарственных препаратов, большая часть которых входит в перечень жизненно важных.

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В 2022 и 2023 годах на предприятии запустили в общей сложности семь новых производственных линий. Производство рентгеноконтрастных препаратов с первого полугодия 2022 года по первое полугодие 2023 года увеличилось более чем в пять раз, гормональных препаратов — более чем в шесть раз. Общий объем инвестиций в создание и развитие предприятия уже превысил 5 миллиардов рублей, в настоящее время здесь трудятся порядка 860 человек.

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В течение 2024 года планируется ввести в строй новый Центр разработки и внедрения технологий и новое производство препаратов для лечения заболеваний эндокринной системы пролонгированного действия, это будет третий цех завода.Также компания строит отдельных цех по выпуску мягко-желатиновых форм лекарств.

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Тюменская компания получила патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя.

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Патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя получили специалисты научно-производственного объединения «Базовое машиностроение» в Тюмени. Такие трубы на территории России больше нигде не изготавливаются и применяются при капитальном ремонте газотурбинных двигателей. При этом, все комплектующие тут производят самостоятельно с использованием 3D-печати, что тоже достаточно инновационно для российских заводов.

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Недавно Научно-производственное объединение «Базовое машиностроение» вышло на новые рынки сбыта в Белоруссии и подписало контракты с компаниями, которые находятся в Казахстане. В 2023 году на предприятии на 30% выросли объемы производства, в суммарном выражении это составило около 300 млн руб. Была открыта вторая дополнительная площадка по ремонту газотурбинных двигателей. Компания начала ремонт и выпуск нового оборудования. В начале года в компании работало около 80 человек, сейчас трудятся 140 сотрудников. В 2024 году площади предприятия увеличатся с 6,5 до 9 тыс. кв. метров.

Ялуторовский завод наладил выпуск пазогребневых крупноформатных блоков.

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Ялуторовский завод «КСМ» наладил выпуск нового продукта цеха силикатных изделий — пазогребневых крупноформатных блоков. Это стало возможням благодаря господдержке. По информации инвестиционного агентства Тюменской области, предприятию предоставили земельный участок площадью 13,9 га. На средства займа инвестагентства в размере 50 млн рублей руководство завода приобрело новое оборудование, установило автоматизированные линии. Ялуторовский завод — единственное предприятие в стране, производящее строительные блоки уникального размера до 1000 мм. Продукция под брендом «Поревит» поставляется по Уральскому федеральному округу, в Северный Казахстан и Пермский край.

Тюменский «НеоМаш» создает нефтяные установки для исследований флюидов и экстракции шлама.

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PVT-установку для исследований нефтяных флюидов и устройство для экстракции нефтяного шлама создают на тюменском заводе «НеоМаш». Производство находится на ул. Камчатской, 194. Гендиректор ООО «НеоМаш» рассказал, что данные проекты довольно трудозатратные. Приходится мобилизовывать не только свои ресурсы, но и привлекать контур внешних связей по заграничным партнёрам. В любом случае все производить самостоятельно не получается. Приходится искать некоторые компоненты за рубежом, в дружественных странах.

Тюменская компания наладила 3D-печать с применением микроцемента.

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3D-печать с применением микроцемента наладили в Тюменской области в ООО «Платинус». Цех открыли в начале августа 2023 г. Специалисты отрабатывают технологию по печати различных изделий, в том числе малых архитектурных форм. Основные заказчики — дизайнерские агентства, отельеры, застройщики.

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3D-принтер изготовлен на российском заводе, приобретен по программе лизинга. ООО «Платинус» получило субсидию от правительства Тюменской области в размере 3 млн рублей.

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Сотрудники компании уже выпустили для дизайнеров вазоны, декоративные ограждения, подставки, стол. Готовые изделия красят или же пигментируют само сырье. Производители гарантируют срок службы изделий — более 20 лет.

Из Тюменской области экспортировали 36 тонн рулонного газона в Казахстан.

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Рулонный газон премиального качества тюменской компании Park Decor весом 36 тонн экспортировали из Тюмени в Казахстан. Его перевезли несколькими партиями. Перед отправкой газон проверили на наличие вредителей и нематод. В результате экспертизы карантинные объекты не обнаружены, продукция является безопасной и соответствует требованиям страны-импортёра.

Мох из Югры поставят в Объединенные Арабские Эмираты.

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Молодая компания из Ханты-Мансийска «Сфагнум» занимается заготовкой живого сфагнового мха и производства товаров на его основе. Сфагновый мох — это природный материал с уникальными свойствами, который имеет широкий спектр применения в различных отраслях, включая растениеводство, цветоводство и ландшафтный дизайн.

Компания принимала участие в выставке «Organic and Natural Product Expo» в Дубае, где представила свои образцы модулей и провела переговоры с потенциальными партнерами. В результате было заключено два экспортных контракта с компаниями из ОАЭ на поставку сфагнового мха в брикетах.

Фирма изготавливает сфагновые армированные модули, которые представляют собой металлический каркас из стальной нержавеющей проволоки. Эти модули используются для наружного вертикального озеленения зданий, создания живых изгородей, а также для укрепления склонов.

Тюменский инвестор вложит более 104 млн рублей в строительство лесного семеноводческого центра.

Более 104 млн рублей намерена вложить в строительство лесного семеноводческого центра компания «ГК-Актив» Владимир Духанин. Комплекс площадью 6,4 га появится в с. Борки Тюменского района. Специалисты лесопитомника смогут выращивать до 12 млн сеянцев. Выращенные хвойные породы с закрытой и открытой корневой системами будут использоваться для нужд лесного хозяйства, в том числе для восстановления лесов после пожаров. Строительство селекционно-семеноводческого центра начнется в ближайшее время. При поддержке инвестиционного агентства Тюменской области проект признан масштабным, земельный участок предоставлен предпринимателю без торгов.

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Недавно Управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО — Югре сообщило, что из Тюменской области в Казахстан отправлено 4 тыс. 633 саженца плодовых деревьев и кустарников. В экспортной партии — розы, спиреи, аронии, облепиха, пихты, яблони, абрикосы, вишни, малина, сливы, груши, жимолость и гортензии. Тюменские саженцы пользуются спросом в сопредельном государстве, уточнили в региональном ведомстве. Это уже вторая партия за последнее время. В августе на экспорт отправили 5 тыс. 552 садовых деревьев и кустарников.

Иван-чай из Ишима продают на маркетплейсе в Таиланде.

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Иван-чай из Ишима продают предприниматели Елена и Антон Антоненко на маркетплейсе в Таиланде. На Lazada — это первый продукт из Тюменской области. Промышленным производством ишимцы занимаются с 2019 года. Сырье собирают на дикорастущих полях иван-чая на юге области за 40-70 км от города. За сезон обрабатывают в среднем четыре тонны растений. А их фирменный напиток из листа лесной вишни в 2021 году отмечен медалью конкурса «100 лучших товаров России». Отмечу, что продукция производителей Тюменской области представлена Amazon.com, Alibaba.com, epinduo.com, turkishexporter.com. В проработке выход на fordaq.com.

Агроиндустриальный парк в Ишимском районе готов принять первых резидентов.

Логистика и глубокая переработка сельхозпродукции станут якорным бизнесом агроиндустриального парка в Ишимском районе. Здесь готовы принять первых резидентов. Развитию будет способствовать возможность подключиться к сетям газоснабжения. Теперь обеспечены достаточные объемы газа и потребители, инвесторы будут заинтересованы в освоении данной площадки.

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Площадка может быть востребована у сельхозтоваропроизводителей и предприятий глубокой переработки агропродукции. Количество резидентов агроиндустриального парка будет зависеть от масштабности производств. Общая площадь парка 38 га. Кроме переработки один из вариантов — развитие логистического бизнеса. В Ишимском районе сходятся две федеральные трассы: Курган — Омск и Тюмень — Омск. Преимуществом также является выход на Казахстан и северные регионы. Через Ишим проходит железная дорога.

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Площадка Агроиндустриального парка позволит Тюменской области создать кластер инновационного направления по глубокой переработке зернобобовых в Ишимском районе где уже действует завод «Аминосиб» по переработке пшеницы (лизин). Агрохолдинг «Юбилейный» инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей, 20% - собственные средства, остальное — кредит. Второе уникальное производство, открывшееся в Ишимском районе — завод «Протеинсиб», он занимается глубокой переработкой гороха.

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Недавно стало известно, что Ишимский агрохолдинг «Юбилейный» увеличит объёмы производства лизина на своём заводе на 30% до конца 2024 года. По предварительным расчетам, объём инвестиций в модернизацию предприятия составит 300 млн рублей. Предприятие с привлечением инжиниринговой компании ведет работы по проектированию и подбору поставщиков оборудования в рамках первого этапа реализации проекта — реконструкции участка мокрого процесса цеха глютена. Здесь выделяют белки и очищают крахмал. После завершения реконструкции произойдет увеличение объема крахмала А, который является сырьем для производства лизина. Следующим этапом станет модернизация участка сушки лизина — конечного этапа производства продукта.

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Тюменская фабрика «Квартет» представила новые батончики на ярмарке «Тюменская осень».

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Новинку представила кондитерская фабрика «Квартет» на ярмарке «Тюменская осень», это злаковые батончики, в основе которых финиковая паста, сироп и горький шоколад. На ярсарке также представили весь ассортимент продукции: шоколад, наборы конфет, весовые сладости, злаковые и желейные батончики.

Ишимская кондитерская фабрика получила товарный знак для участия в китайской выставке.

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Ишимская кондитерская фабрика «Слада» прошла процедуру получения товарного знака, это поможет ей безопасно войти со своей продукцией за границу, сохранить право на интеллектуальную собственность и избежать копирования. Уже в ноябре кондитеры планируют принять участие в кондитерской выставке в Китае.

Прежде чем принять решение выйти со своей продукцией в новую страну, «Слада» провела анализ по Китаю, ряд дегустаций в разных регионах, собрала пожелания потребителей, обратную связь, а также изучили цены. Здесь видят преимущество, поэтому уверены в успехе этого решения. Предприятие производит более 1,5 тыс. видов сладостей. Продукцию поставляют в регионы России, в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан.

Ямальская оленина первая в России получила статус органического продукта.

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Аграрии Ямала из Приуральского и Тазовского районов получили сертификаты, подтверждающие производство органической оленины.

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Совхоз «Байдарацкий» и перерабатывающий комплекс «Тазовский» — производственные предприятия полного цикла. Они выращивают оленей и занимаются глубокой переработкой сырья. Теперь мясо, деликатесы и консервированная продукция этих организаций будет маркироваться специальным графическим знаком «органик».

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Особая отметка на упаковке ямальских производителей, указывающая на органический продукт, — это дополнительный знак качества для потребителя. Положительное решение Россельхознадзора подтвердило уникальность мяса северного оленя.

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В публикации использованы фото из открытых источников.

Публикации 2023 года:

— Тюменское импортозамещение (часть 5)

— Тюменское импортозамещение (часть 6)

— Тюменское импортозамещение (часть 7)

— Тюменское импортозамещение (часть 8)

— Тюменское импортозамещение (часть 9)

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— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)

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