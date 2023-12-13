Ростех поставил первую партию импортозамещенных свечей зажигания для авиадвигателей SaM146

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Объединенная двигателестроительная корпорация поставила эксплуатантам самолета SSJ-100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для двигателя SaM146. Разработка прошла необходимые испытания, сертифицирована Росавиацией и может использоваться в силовых установках вместо иностранных аналогов.

Дополнительный сертификат типа на авиационный двигатель SaM146 со свечами зажигания отечественного производства выдан Росавиацией в конце ноября по заявке рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн». Во время сертификации проводились все необходимые испытания, как автономные, в том числе в термобарокамере, так и в составе силовой установки на самолете.

«Двигатели SaM146 — настоящие рабочие лошадки, которые активно эксплуатируются российскими авиакомпаниями в составе самолетов SSJ-100. После отказа зарубежных партнеров от сотрудничества остро встал вопрос обеспечения летной годности этих силовых установок. Оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих, в частности, свечей зажигания, от этого напрямую зависела транспортная безопасность страны. Ростех в кратчайшие сроки создал, испытал и начал выпуск этих изделий, первая партия уже поставлена эксплуатантам», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В ходе проведенных испытаний разработка подтвердила необходимые ресурсные показатели.

«Создание новых свечей зажигания — один из ряда проектов, позволивших обеспечить эксплуатацию двигателей SaM146. Благодаря проделанной специалистами «ОДК-Сатурн» работе общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок, поднимающих в небо авиалайнеры SSJ-100, уже превысила 3 млн летных часов. Показатель надежности вылета по расписанию в части двигателя составил 99,92%", — сказал директор программы SaM146 предприятия «ОДК-Сатурн» Игорь Чистюнин.

Производство новых свечей зажигания двигателя SaM146 освоено по заказу «ОДК-Сатурн» на предприятии «Уфимское агрегатное производственное объединение».

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