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Авиация

Первый полёт самолёта УТС-800

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Осенью 2023 года на аэродроме «Арамиль» в Свердловской области учебно-тренировочный самолёт Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) УТС-800 после завершения наземных отработок, пробежек по ВПП и подлётов совершил первый полёт.

В пресс-службе УЗГА сообщили, что пилотировал самолёт заводской шеф-пилот Алексей Язынин, полётное задание было выполнено в полном объёме, все системы самолёта отработали без отказов, в штатном режиме.

«После успешного первого полёта лётные испытания УТС-800 продолжились в соответствии с графиком. Была выполнена серия полётов с уборкой шасси и закрылков. Самолёт показал себя как устойчивая и хорошо управляемая машина. В последующих полётах по программе поэтапно будут сняты ограничения, выполним проверку оборудования и систем, а также подтвердим лётно-технические характеристики», — прокомментировал сайту «Авиация России» главный конструктор УТС-800 Дмитрий Тиняков.

УТС-800 разработан Уральским заводом гражданской авиации для российских Воздушно-космических сил. Самолёт предназначен для подготовки пилотов истребительной и бомбардировочной авиации, оснащён современным оборудованием, включая цифровую систему управления полётом и многофункциональный дисплей.

Сейчас на УТС-800 установлен двигатель General Electric H80. Планируется, что самолёт получит турбовинтовой двигатель ВК-800СМ. Сертификация силовой установки ожидается в конце 2024 года, самолёта — в 2025 году.

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Источник: https://aviation21.ru/o-pervom-polyote-samolyota-uts-800/

УЗГА, УТС-800
  • Badassgoliath Badassgoliath
    22.01.2419:42:22

    Сейчас на УТС-800 установлен двигатель General Electric H80. Планируется, что самолёт получит турбовинтовой двигатель ВК-800СМ. Сертификация силовой установки ожидается в конце 2024 года, самолёта — в 2025 году.

    Так. Тут недавно новость про Як-152 была, где авиадизель и его конструктора обсуждали. Вряд ли ВКС станет закупать два самолёта аналогичного назначения. Это нецелесообразно. То есть какой-то из самолётов будет отвергнут. Получается, что решение пока не принято, раз продолжают испытываться оба?

    #1276125
  • Нет аватара senima56
    22.01.2423:09:44

    «Сейчас на УТС-800 установлен двигатель General Electric H80" — этим всё и скзано, к сожалению!   

    #1276136
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