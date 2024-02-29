Развитие Сибири (часть 1)

© sdelanounas.ru

Для меня это юбилейная публикация, в моей копилке теперь 1000 статей. В этом материале я постараюсь раскрыть некоторые секреты моего прихода на «Сделано у нас» и подготовки авторских статей, а также рассказать много нового о развитии Сибири.

Юбилейный рубеж я должен был преодолеть несколько раньше, но на заре существования сайта модераторы удаляли статьи по причине их неактуальности. Такая участь постигла и меня, бесследно пропало несколько очень интересных публикаций.

© sdelanounas.ru

«Сделано у нас» один из немногих сайтов, которым я заинтересован уже более 10 лет. Попыток рассказать о красоте своей Родины было много, но «Сделано у нас», пожалуй, даёт в этом направлении максимальные возможности. Наверное я настоящий патриот и искренне радуюсь любым позитивным новостям и достижениям нашей страны.

© sdelanounas.ru

Тяга подмечать всякие позитивные изменения появилась у меня ещё с детства. Приезжая с летних каникул, даже в конце 90-х, всегда замечал как изменяется мой родной Ноябрьск, ведь северные города почти не затронула повсеместная тогда разруха и нищета.

© sdelanounas.ru

На протяжении многих лет я делаю публикации только о развитии моих родных регионов: Иркутской и Тюменской областях, Ямале и Югре. Исключение я сделал только для Татарстана, впрочем, статьи «Казань своими глазами» и «Остров-град Свияжск» являются авторскими и не последними в моей копилке, будет ещё публикация о Крыме.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Глубокое знание истории, географии, экономики и культуры домашних регионов позволяет мне создавать авторские публикции и даже незначительная новость способна вдохновить к созданию нового репортажа.

© sdelanounas.ru

Даже обычные статьи я всегда стараюсь дополнять гиперссылками, чтобы у читателей, которые что-то пропустили, складывалась наиболее полная картина.

© sdelanounas.ru

Эта статья задумывалась как небольшой обзор моих авторских публикаций, но переросла в фундаментальный материал о развитии Сибири. Итак, начнём.

© sdelanounas.ru

Подготовка авторской статьи занимает много времени, бывает, что и несколько лет. Статья «Пуровский мост — грёзы становятся былью» самый яркий пример такой работы.

© sdelanounas.ru

Пуровский мост открылся осенью 2020 года, а началось всё в 2013 году со статьи «Строительство нефтепровода «Заполярье — Пурпе», тогда даже я сомневался, что всё обещанное будет построено.

© sdelanounas.ru

Публикация имела небывалый успех и я по праву горжусь ей. Обязательно прочитайте все материалы, освещающие эволюцию данного проекта, они помечены гиперссылками по тексту статьи про Пуровский мост, только так можно понять всю грандиозность и значимость проделанной и строителями и мной работы!

© sdelanounas.ru

Влияние Пуровского моста настолько велико, что он попал в рейтинг самых значимых инфраструктурных объектов России. В моей копилке есть и другие публикации о строительстве крупнейших инфраструктурных проектов Севера, ознакомиться с ними можно в статьях «Северный широтный ход: новости проекта », «Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 1) » и «Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 2) ».

© sdelanounas.ru

Публикаций о Югре в моём блоге не так много, как о других регионах, на всё не хватает времени и сил. Но в регионе всё отлично, пожалуй, даже лучше чем в каком-либо другом месте России.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Современное благополучие Югры обусловлено высокой социальной ответственностью региональных властей и предприятий ТЭКа перед населением.

© sdelanounas.ru

О том, как сегодня выглядят и развиваются югорские города можно прочитать в моих статьях:

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 1)

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 2)

— Пятидесятая ОЭЗ России создана в югорской Нягани

— Города ЛУКойла (часть 1)

— Города ЛУКойла (часть 2)

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Одна из моих «слабостей» это старинная архитектура и культурное наследие страны. Из моих родных регионов самым богатым архитектурным багажом обладает Иркутск. «Восточный Париж», «Сибирская Венеция», «Сибирский Петербург» и даже «Сибирские Афины» все эти эпитеты применимы к Иркутску. Более 360 лет истории создали в городе настоящий архитектурный заповедник и даже в XX веке, в годы «застоя», в Иркутске создавались здания ныне признанные мировым сообществом архитекторов.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

О старинной архитектуре Иркутска я рассказывал в статьях «Иркутск купеческий », «Иркутск исторический » и «Иркутск: история в архитектуре ».

© sdelanounas.ru

Об иркутской архитектруре XX века я писал в своих статьях о конструктивизме и необрутализме .

© sdelanounas.ru

Отрадно, что большинство памятников сегодня находится в хорошем состоянии, а те, что были утрачены восстановлены из руин. Моя первая статья о восстановлении объектов культурного наследия была посвящена именно Иркутску и было это более 10 лет назад.

© sdelanounas.ru

В столице Приангарья проделали в этом направлении огромную работу и разработали уникальную схему реставрации памятников культурного наследия. Плодом этой работы стало не только создание витринного 130 квартала, но и запуск полномасштабной реконструкции памятников города — Иркутских кварталов.

© sdelanounas.ru

Работа в этом направлении не прекращается и каждый год всё больше и больше зданий получают свой первозданный облик. Число их велико, но есть здания, рассказать о которых необходимо.

© sdelanounas.ru

Архитектура исторического здания Белого дома теперь выглядит максимально красиво и колоритно, особенно в тёмное время суток.После покраски и восстановления архитектурных элементов (лепнина, портик, капитель с фронтоном и пилястрами, окна, забор) новое освещение позволило выгодно подчеркнуть все его архитектурные особенности, ведь это памятник архитектуры федерального значения. Дворец иркутского купца Сибирякова был построен по проекту великого Джакомо Кваренги более 200 лет назад, позднее здесь располагался дворец иркутских генерал-губернаторов, его штурмовали революционеры, а уже более 105 лет Белый дом находится в ведении государственного университета — первого университета Восточной Сибири.

© sdelanounas.ru

В Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена завершился капитальный ремонт фасада. Здание тоже является объектом культурного наследия федерального значения. Восстановлен его подлинный архитектурный и художественный образ. Специалисты расчистили лепной декор, воссоздали утраченные элементы, историческую штукатурку, облицовку фасада плиткой, провели выборочный ремонт балконных плит и восстановили кованые элементы. На первом этаже, в помещениях колледжа, окна-витрины заменены на деревянные с исторической расстекловкой.

© sdelanounas.ru

Областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена расположен в историческом центре Иркутска, на пересечении улиц Карла Маркса и Богдана Хмельницкого. Здание возведено в 1911-1913 гг. по проекту архитектора В.Ю. Иогансена, большинство домов по его проектам находятся в Санкт-Петербурге. До революции здание принадлежало Товариществу Российско-Американской резиновой мануфактуры фирмы «Треугольник» — главной резиновой фабрике страны того времени. В разные годы в его помещениях располагались: Волжско-Камский коммерческий банк, областные партийные и комсомольские органы, Госпартархив. Позднее в здании разместили училище искусств, сберкассу, отделение почты и «Союзпечать».

© sdelanounas.ru

Кинотеатр «Марат» ещё один объект культурного наследия в который вдохнули новую жизнь. Это один из первых советских кинотеатров Восточной Сибири, его начали строить в 1936 году, а завершили в 1940 г. Здание совмещает в себе элементы конструктивизма и сталинского ампира. Последние 20 лет, после продажи, здание было заброшено.

© sdelanounas.ru

Теперь на первом этаже здания разместили муниципальную краеведческую библиотеку и выставочное пространство. В цоколе предусмотрено специальное книгохранилище. На втором и третьем — помещения для занятий художественным творчеством, рукоделием, хореографией, музыкой и пением.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Работы по восстановлению исторических зданий ведутся не только в Иркутске. В Тюмени тоже много исторических зданий и об их восстановлении я рассказывал в двух больших статьях пару лет назад (часть 1 , часть 2 ).

© sdelanounas.ru

Работы на некоторых объектах уже завершены…

© sdelanounas.ru

… или близки к завершению.

© sdelanounas.ru

Тем временем, в Тюмени завершились работы по сохранению «Дома В. Н. Привалова» (ул. Кирова, 10). «Дом В. Н. Привалова» — объект культурного наследия регионального значения. Здание построил для себя тюменский мастер по деревянной резьбе Василий Привалов. На первом этаже находилась его мастерская, на втором — жилые помещения. Здание было одним из лучших в Тюмени образцов деревянного городского дома конца XIX — начала XX века.

© sdelanounas.ru

Резные элементы с ворот и дома мещанки Ф.З. Рубцовой в Тюмени тоже были сохранены. Теперь они снова украшают объект культурного наследия, расположенный на пешеходной улице Дзержинского. Здание пострадало от пожара в 2019 году, при реставрации весь старый декор сняли, почистили, где-то докомпоновали выпиливая повреждённые огнём кусочки. Реставраторы сохранили большую часть аутентичных элементов.

© sdelanounas.ru

Большое будущее и у объектов культурного наследия Тобольска, ведь у девяти памятников появились новые собственники. После реставрационных работ они откроют там рестораны, кафе, торговые лавки и гостиницы.

© sdelanounas.ru

Восстановленные здания будут генерировать туристический поток и вдохнут жизнь в Нижний посад Тобольска. Только один объект, расположен в Нагорной части, на ул. Ремезова, 43, здесь ведутся работы по созданию бутик-отеля. Остальные здания находятся в подгорной части города в границах мастер-плана туристического каркаса.

© sdelanounas.ru

Приводить здания в порядок будет и муниципалитет, среди них и водонапорная башня на Красной площади. В 2024 году приступят к реставрации дома Неводчикова на ул. Хохрякова, там разместится департамент по культуре и туризму администрации Тобольска. Также начнется реставрация Земляного вала на ул. Красноармейской, ограждения и двух сторожек на ул. Ремезова. Объекты не завершат за один сезон. В ближайшие три года в городе будут заниматься кропотливой работой по их реставрации.

© sdelanounas.ru

Реконструкция знаковых исторических мест идёт в рамках программы «Тобольск настоящий» инициаторами которой выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР. Большие работы по преображению ниженего посада проведёт теплоэнергетическая компания СУЭНКО, для собственных нужд она обустроит комплекс из 20 строений (три исторических здания на Базарной площади соединят в единый комплекс с пятью новыми и 12 отремонтированными строениями).

© sdelanounas.ru

Первую электростанцию Тюмени уже отреставрировали, такая же судьба ждёт и электростанцию в Тобольске.

© sdelanounas.ru

Будут отреставрированы и городские бани Тобольска, тоже расположенные на Базарной площади. Благоустройство на площади уже проведено, а после завершения реставрационных работ она станет туристическим центром притяжения Нижнего посада.

© sdelanounas.ru

Есть в Иркутске место с богатой историей и необычным названием — Цесовская набережная. Более века эта территория Иркутска была скрыта от глаз иркутян и гостей города, ведь большая промзона не способствовала популярности этого места.

© sdelanounas.ru

За годы забвения территория пришла в упадок, была утрачена её жемчужина — Курбатовские бани.

© sdelanounas.ru

О возвращении набережной былого лоска заговорили в 2021 году, и об этом я писал в своей статье о Цесовской набережной в Иркутске. Под конец 2023 года стало известно, что здание бань Курбатова и Русанова восстановлено. Мастера полностью повторили фасад здания, а в отделке помещений использовали лепнину ручной работы. Теперь в этом здании будет располагаться пятизвёздочный отель с рестораном, кофейней, конференц-залом, плавательным бассейном, тренажёрным залом, спа-центром и, конечно же, банями.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Проект берегоукрепления Цесовской набережной от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь Славы» разработан и проходит госэкспертизу. В трёхлетних бюджетах Иркутской области и Иркутска уже предусмотрены средства на берегоукрепление 1,1 километра набережной реки Ангары в этом районе. Всего с 2024 года по 2026-й включительно планируется выделение почти 340 млн рублей, в том числе более 118 млн — из местного бюджета. Новая Цесовская набережная составит единое целое с Нижней набережной и бульваром Гагарина.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Завершив один знаковый для Иркутска проект энергохолдинг Эн+ приступил к масштабной реконструкции другого здания.

© sdelanounas.ru

Здание «Востcибуголь» называют ярким образцом сталинского ампира, это градостроительная доминанта центра города. Его спроектировал архитектор Иван Ефимов, выпускник Ленинградского института гражданских инженеров. К сожалению, автор проекта не смог своими глазами увидеть свое творение. Из-за ранений, которые Ефимов получил во время Великой Отечественной войны, он скончался в 1947 году, здание же было введено в эксплуатацию тремя годами позднее.

© sdelanounas.ru

Проект реконструкции предполагает демонтирование старых и ветхих элементов, усиление конструкции здания, сейсмоустойчивости и пожарной безопасности. В настоящее время на площадке ведется подготовка фундамента для нового блока гостиницы. Его построят во внутреннем дворе на месте старых складских помещений. Фасад, выходящий на улицы Ленина и Сухэ-Батора, полностью сохранится, а надстраиваемый четвёртый этаж бережно встроят в имеющийся архитектурный стиль. Предложенные архитекторами решения подчеркнут привлекательность и красоту здания, а созданная в виде шпиля градостроительная доминанта сформирует акцент. После реконструкции здание «Востсибуголь» станет более функциональным, безопасным, удобным и доступным для всех желающих.

© sdelanounas.ru

«Востсибуголь» расположен в уникальном месте — историческом центре Иркутска. Здание окружено особняками с вековой историей, а по бокам его обрамляют известные памятники конструктивизма.

© sdelanounas.ru

Недавно стало известно о судьбе другого иркутского памятника — здание ТЮЗа полностью переходит в государственную собственность. В результате длительных переговоров собственники согласились продать помещения магазинов на первом этаже. Стоимость выкупа ТЮЗа составила около 137 млн рублей. Как только проект получит положительное заключение экспертизы, правительство Иркутской области направит заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию объекта.

© sdelanounas.ru

Здание бывшей гостиницы «Централь» (старое здание Театра юного зрителя) является памятником истории и культуры народов Российской Федерации, оно было построено в 1860 году. С 2006 года оно не эксплуатируется, здание пережило Большой иркутский пожар 1879 года, но пострадало от огня в 2022 году. При реконструкции деревянные конструкции будут заменены на железобетонный каркас, при этом стены и фасады останутся нетронутыми — им вернут исторический облик. Кроме того построят новое здание для двух сцен — основной и малой с общим количеством зрительных мест более 500.

© sdelanounas.ru

В моём блоге есть несколько постоянных рубрик, одна из них «Тюменское импортозамещение » где я рассказываю об основных успехах тюменской экономики. Путь к этой рубрике был долгий, а началось всё с обзора тюменской промышленности в статье «Сделано в Тюмени (часть 1) ». В 40-е годы, когда ещё никто и не думал о нефти, предполагалось, что основой экономики территории будет лесная, рыбная промышленность и сельское хозяйство, но всё изменила война. Она стала первым мощным толчком для развития тюменской промышленности, в Тюмень было эвакуировано двадцать два промышленных предприятия и значительно увеличены мощности существующих заводов. После войны многие предприятия остались в Тюмени. Именно равитие производства в регионе послужило причиной образования в 1944 году самостоятельной Тюменской области, выделенной из Омской области.

© sdelanounas.ru

Трудовой подвиг тюменцев увековечен в мемориале «Город трудовой доблести », открывшемся в 2022 году.

© sdelanounas.ru

На фронт отправляли не только промышленные изделия, сила региона была в рыбе. За годы войны выловили в общей сложности более пяти миллионов центнеров рыбы. Она была главным продуктовым оружием сибиряков в борьбе с врагом. Рыбный фронт простирался на семь тысяч километров от верховий Иртыша до Карского моря. Рыбой не только кормили на фронте и в тылу, ей расплачивались по ленд-лизу за английские танки и самолёты. Таким образом, кормили ещё и жителей Великобритании, так как рыболовецкий флот её Величества был блокирован фашистами.

© sdelanounas.ru

Подвиги тюменцев в борьбе с фашизмом увековечены в монументальном барельефе «Тюмень-победителям» и памятнике железнодорожникам фронта и тыла.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Историческая память, памятники истории и культуры являются носителями исторического смысла, свидетелями народной судьбы, а значит, служат воспитанию поколений и национального самосознания. Без преувеличения можно сказать, что охраняя прошлое мы продлеваем будущее. Культурное наследие это первое, чем нам стоит гордиться!

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии. Продолжение следует.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.