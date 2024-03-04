Развитие Сибири (часть 2)

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Роль промышленности и транспорта в социально-экономическом благополучии территории бесспорна. Поэтому, именно дорогам и промышленности посвящена вторая часть обзора о развитии Сибири.

После войны Тюменская область пережила ещё несколько волн индустриализации, о котрых я рассказывал во второй , третьей и четвёртой частях обзоров промышленности региона.

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На территории Тюменской области создан уникальный в мировой практике сектор экономики — Западно-Сибирский газохимический кластер .

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В основе комплекса лежит самая широкая в России инфраструктура по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, охватывающая огромную территорию с десятком газоперерабатывающих заводов, а венчают его химические предприятия Тобольска.

Вынгапуровский ГПЗ © t-l.ru

Вынгапуровский ГПЗ © t-l.ru

Сегодня «ЗапСибНефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). Наряду с «Тобольск Нефтехимом», «Тобольск Полимером» и производством малеинового ангидрида промышленная площадка Сибура в Тобольске является одним из крупнейших производств полимеров в мире, но если рассматривать её как единый Западно-Сибирский газохимический кластер то такое химическое производство не имеет аналогов в мире.

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Тобольские предприятие СИБУРа обеспечивают выпуск 60% всего российского полипропилена и 50% полиэтилена.

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За последние 15 лет компания вложила в развитие тобольской площадки более триллиона рублей. Уже реализовано несколько крупных инвестпроектов, в 2023 году началось строительство ещё одного производства, но на этом потенциал промышленной площадки в Тобольске далеко не исчерпан…

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СИБУР строит уникальный дублёр магистрального продуктовода в Югре для доставки углеводородного сырья на завод «Запсибнефтехим». Протяженность нового участка между Нижневартовском и Пыть-Яхом почти 70 км. Это две «нитки» по 35 км каждая, которые увеличат мощности предприятия. Сегодня Тобольский СИБУР также ищет инвесторов для реализации проектов по переработке полимеров. В портфеле — 13 готовых бизнес-кейсов.

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Есть на территории региона ещё один уникальный проект — Уватский.

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Сегодня добыча в Увате уже перешагнула рубеж в 100 миллионов тонн, но ещё 20 лет назад создание нового нефтегазового центра казалось невозможным.

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Только за последние пять лет благодаря помощи Роснефти в Уватском районе были построены детские игровые площадки, в Увате открыты музыкальная студия и презентационно-выставочный центр, в Демьянском — класс конструирования и робототехники. В правобережной части районного цента создана масштабная Площадь нефтяников со спортивными площадками и зонами отдыха. Нефтедобывающее предприятие оказывает финансовое содействие общественным организациям, учреждениям здравоохранения, спорта, культуры и образования Уватского района.

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Новая школа в Увате.

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Конечно же, нефтегазовая промышленность и смежные с ней производства и в дальнейшем будут играть главенствующую роль, но это не отменяет тот факт, что в регионе производится множество другой продукции. В рубрике Тюменское импортозамещение , стартовавшей в 2022 году, я постоянно рассказываю о необычных и импортозамещающих продуктах тюменской экономики.

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Известно, что развитие экономики стимулирует социальную сферу и благотворно влияет на внешний вид городов, о некоторых результатах этой работы я рассказывал в пятой , седьмой и девятой частях Тюменского импортозамещения.

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Ещё одной гордостью региона является крупнейшее российское предприятие по ремонту и техническому обслуживанию отечественных и зарубежных вертолётов — АО «ЮТэйр — Инжиниринг».

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В 1933 году было создано предприятие «Новосибирские авиаремонтные мастерские». Во время Великой Отечественной войны завод передислоцировали в Барнаул. Там ему присвоили № 26. С 1944 года и по сей день предприятие находится на территории аэропорта «Плеханово» в Тюмени. С 2007 года «ЮТэйр» стал правопреемником этого завода, теперь он входит в АО «ЮТэйр — Инжиниринг», а недавно предприятие получило лицензию на право конструирования и производства авиационной техники.

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Тюменские регионы готовы сотрудничать со всеми, кто планирует вкладываться в экономику. Здесь есть не только очевидная выгода в прибыли от инвестиций, но и хорошая социальная отдача. Промышленная инфраструктура развивает экономику Сибири и страны.

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Профильные выставки нефтегазовой промышленности проводились в Тюмени издавна, но в 2022 году площадка Тюменского нефтегазового форума (TNF Expo) удостоена федерального статуса.

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Отныне тюменская отраслевая площадка является одной из ведущих, где рождается будущее отечественной энергетики, формируется стратегия её развития. Работу в этом направлении ведет тюменская Ассоциация «Нефтегазовый кластер». Объёмы размещенных заказов на тюменских предприятиях растут ежегодно, только в 2022 году сумма увеличилась вдвое и составила 220 млрд рублей.

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В прошедшем году форум поставил очередные рекорды. Площадку посетило около 12 тысяч простых посетителей, топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ. В TNF принимают участие представители зарубежных государств, в рамках форума презентуются не только инновационные разработки отечественных предприятий, но и запускаются новые предприятия, закладываются основы масштабных проектов по созданию социальной инфраструктуры российских городов.

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Тюменский нефтегазовый форум я посещал дважды, и оба раза впечатлений от его посещения хватало на создание профильных статей (Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo) , Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023) ).

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Региональная промышленность сегодня производит поистине уникальные позиции, среди них и буровые для ледостостойких платформ и газотурбинные двигатели и многое другое.

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По итогам 2023 года тобольский полиэтилен и чековая лента из Тюмени вошли в сотню лучших товаров России.

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Чековая лента «Боровской бумажной компании» из Тюмени признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и её роль в импортозамещении. Став победителем федерального конкурса «100 лучших товаров России» предприятие получает право маркировать продукцию знаком «Лучшие товары и услуги Тюменской области», зарегистрированным в Роспатенте.

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Лауреатом признали тобольский полиэтилен марки HD80520FE с правом маркировки золотым логотипом сотни лучших в течение двух лет. Вторая марка полиэтилена, HD03594PE, удостоена звания дипломанта конкурса с правом использования серебряного логотипа. Полиэтилен-лауреат предназначен для производства широкого ассортимента плёночных изделий, в том числе термоусадочных плёнок, плёнок для ламинации, пакетов для покупок и высокопрочных упаковок.

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А теперь про дороги.

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Качество дорог в Тюменской области остается одним из лучших в России с 2018 года. Только за последние пять лет в области возвели 19 мостов, обустроили 11 развязок и путепроводов. О развитии транспортной инфраструктуры Тюмени я рассказывал неоднократно, например, в 2015 году , но главного внимания, конечно же, заслуживают тюменские мегапроекты по строительству кольцевой автодороги и реконструкции улицы М.Мельникайте .

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Каждый год в Тюмени и области открываются новые мосты, эстакады, развязки и путепроводы.

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Вот и строительный сезон 2023 года завершился важным событием — построена первая трёхуровневая развязка. Движение по её первой части было открыто в 2021 году , ну, а третий уровень запущен совсем недавно.

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4 декабря в Тюмени открыто рабочее движение по двум съездам развязки улиц Мельникайте — Хабаровская.

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Теперь автомобилисты могут подняться с ул. Дамбовской и уехать в сторону ул. Дружбы, и, двигаясь по ул. Мельникайте из центра, свернуть направо в направлении Лесобазы. Общая протяженность двух съездов — более 700 метров. Для пешеходов построены тротуары и надземный переход, оборудованный пандусом.

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В 2023 году в Тюмени построены новые улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова , третьей улицей, которую построили в 2023 году стала улица Газовиков, её продлили на 420 метров через новые микрорайоны.

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И даже при таких темпах строительства Тюмень всё же задыхается от пробок и поэтому решение о строительстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени было принято очень своевременно. Объект включён в пятилетний план дорожного строительства и соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России. Финансирование и строительство запланировано на 2025 — 2027 годы, а срок ввода в эксплуатацию — после 2028 года. Всего будет построено 20,4 километра дорог южного обхода, который соединит Московский тракт и дорогу на Омск.

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В 2023 году в Тюменской области отремонтировано 350 километров дорог, а впереди строительство нового моста через Туру, который соединит улицу Коммунистическую с улицей Газовиков. Ещё один масштабный проект — строительство путепровода через Транссиб, который соединит улицу Аккумуляторную с Интернациональной и Амурской. Кроме того, в планах тюменских дорожников пробить улицу Мельникайте в южном и северном направлениях, соединить Червишевский тракт и улицу Пермякова и много других крупных объектов.

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О строительстве новых дорог в Иркутской области я тоже неоднократно рассказывал, так в 2022 году в Приангарье по нацпроекту было отремонтировано 365 километров дорог, сданы и все автодороги, отремонтированные по нацпроекту в 2023 году .

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В 2024 году в Иркутской области запланирована реконструкция двух масштабных дорожных объектов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить первый этап реконструкции на автомобильной грунтовой дороге Иркутск — Оса — Усть-Уда на участке со 160-го по 215-й км в Осинском районе. Реконструкция автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда станет самым масштабным объектом 2024 года. К концу года планируется сдать 13 км заасфальтированной дороги. Стоимость работ составит 1,7 млрд рублей.Также в новом дорожно-строительном сезоне в Чунском районе начнётся реконструкция автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск на участке 82-й — 89-й километр. По итогам реализации будут отремонтированы и мосты на указанном участке. На эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В 2023 году уже отремонтировано 57,5 км автодороги Тайшет — Чуна — Братск. Дорога сокращает маршрут движения от Тайшета до Братска на 270 км и востребована среди жителей.

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В 2024 году начнётся долгожданная реконструкция иркутского путепровода на Батарейной. Контракт на его ремонт был заключён ещё в декабре 2021 года, но подрядчик не справился с обязанностями. В 2024 году предстоит выполнить перенос коммуникаций, затем начнётся демонтаж опор и пролётов путепровода, а потом строительство нового сооружения.

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Советую также почитать о строительстве важных автодорожных мостов в Югре и Приангарье . Ну, а репортаж про новый Академический мост в Иркутске читайте здесь .

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Последние пять лет на Ямале идёт большая дорожная стройка . Если раньше все силы были брошены на строительство участка от Надыма до Салехарда, то сейчас ведутся работы по реконструкции и ремонту старых трасс. На многих участках региональной трассы работы уже завершены.

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В 2023 году на Ямале завершился капитальный ремонт дороги Пуровск — Коротчаево, финальные 30 километров отремонтировали в минувшем дорожном сезоне.Та большая работа, которая началась в 2020 году, завершена, теперь ямальцы получили 117 километров современной и качественной дороги.

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Общая протяжённость региональной сети ямальских дорог составляет 1475 километров, из них более половины уже в нормативном состоянии. В прошедшем сезоне в ремонте было более 170 километров, 15 километров из них — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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Благодаря строительству моста «Победа», Пуровского моста и моста через Пяку-Пур на Ямале ликвидирована транспортная изолированность пятой части населения региона.

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Новые асфальтобетонные заводы на Ямале — это произведения современного искусства. Миссия — решить проблему северного бездорожья.

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Пыль столбом, везде песок и щебень — типичный летний пейзаж в ямальских городах. Реконструкция улиц происходит повсеместно, если жители жалуются на состояние улицы, то её полностью реконструируют.

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Потерпев несколько месяцев ямальцы получают современные улицы.

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В начале 2023 года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог, но к концу сезона дорожники превысили этот показатель более чем на 20 километров.

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Транспортная развязка «Солнечная» в Новом Уренгое.

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Сняв остроту вопроса по качеству региональных трасс на Ямале задумались об обеспечении их сохранности и безопасности. Девять пунктов весогабаритного контроля тестировались в течение трёх месяцев, а с января 2024 года заработали в штатном режиме. Пункты установлены на участках Ноябрьск — Вынгапуровский, на подъезде к Ноябрьску, границе ЯНАО — Губкинский, Пурпе — Пуровск, Пуровск — Коротчаево и Коротчаево — Новый Уренгой.

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Важным этапом в обеспечении безопасности автодорог и региона в целом будет завершение реконструкции Карамовского поста вблизи Ноябрьска. Карамовский пост ДПС это южные ворота Ямала, попасть в регион минуя его невозможно. Здесь ведётся реконструкция поста ДПС, строительство парковки, оборудование поточной системы весогабаритного контроля и досмотра. В едином здании будут находиться полиция, скорая помощь и Ямалспас. Для автомобилей служб оборудуют тёплые гаражи. Также здесь появятся пункт СТО и гостиничный комплекс с кафе.

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Завершить строительные работы планируется в 2024 году.

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В последние годы экономика России подверглась беспрецедентному давлению, но смогла выстоять и развивается дальше. Есть в этом заслуга и сибирских регионов, и это, несомненно, повод для гордости!

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте первую часть , продолжение следует.

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