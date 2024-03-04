Развитие Сибири (часть 2)
Роль промышленности и транспорта в социально-экономическом благополучии территории бесспорна. Поэтому, именно дорогам и промышленности посвящена вторая часть обзора о развитии Сибири.
После войны Тюменская область пережила ещё несколько волн индустриализации, о котрых я рассказывал во второй, третьей и четвёртой частях обзоров промышленности региона.
На территории Тюменской области создан уникальный в мировой практике сектор экономики — Западно-Сибирский газохимический кластер.
В основе комплекса лежит самая широкая в России инфраструктура по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, охватывающая огромную территорию с десятком газоперерабатывающих заводов, а венчают его химические предприятия Тобольска.
Сегодня «ЗапСибНефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). Наряду с «Тобольск Нефтехимом», «Тобольск Полимером» и производством малеинового ангидрида промышленная площадка Сибура в Тобольске является одним из крупнейших производств полимеров в мире, но если рассматривать её как единый Западно-Сибирский газохимический кластер то такое химическое производство не имеет аналогов в мире.
Тобольские предприятие СИБУРа обеспечивают выпуск 60% всего российского полипропилена и 50% полиэтилена.
За последние 15 лет компания вложила в развитие тобольской площадки более триллиона рублей. Уже реализовано несколько крупных инвестпроектов, в 2023 году началось строительство ещё одного производства, но на этом потенциал промышленной площадки в Тобольске далеко не исчерпан…
СИБУР строит уникальный дублёр магистрального продуктовода в Югре для доставки углеводородного сырья на завод «Запсибнефтехим». Протяженность нового участка между Нижневартовском и Пыть-Яхом почти 70 км. Это две «нитки» по 35 км каждая, которые увеличат мощности предприятия. Сегодня Тобольский СИБУР также ищет инвесторов для реализации проектов по переработке полимеров. В портфеле — 13 готовых бизнес-кейсов.
Есть на территории региона ещё один уникальный проект — Уватский.
Сегодня добыча в Увате уже перешагнула рубеж в 100 миллионов тонн, но ещё 20 лет назад создание нового нефтегазового центра казалось невозможным.
Только за последние пять лет благодаря помощи Роснефти в Уватском районе были построены детские игровые площадки, в Увате открыты музыкальная студия и презентационно-выставочный центр, в Демьянском — класс конструирования и робототехники. В правобережной части районного цента создана масштабная Площадь нефтяников со спортивными площадками и зонами отдыха. Нефтедобывающее предприятие оказывает финансовое содействие общественным организациям, учреждениям здравоохранения, спорта, культуры и образования Уватского района.
Новая школа в Увате.
Конечно же, нефтегазовая промышленность и смежные с ней производства и в дальнейшем будут играть главенствующую роль, но это не отменяет тот факт, что в регионе производится множество другой продукции. В рубрике Тюменское импортозамещение, стартовавшей в 2022 году, я постоянно рассказываю о необычных и импортозамещающих продуктах тюменской экономики.
Известно, что развитие экономики стимулирует социальную сферу и благотворно влияет на внешний вид городов, о некоторых результатах этой работы я рассказывал в пятой, седьмой и девятой частях Тюменского импортозамещения.
Ещё одной гордостью региона является крупнейшее российское предприятие по ремонту и техническому обслуживанию отечественных и зарубежных вертолётов — АО «ЮТэйр — Инжиниринг».
В 1933 году было создано предприятие «Новосибирские авиаремонтные мастерские». Во время Великой Отечественной войны завод передислоцировали в Барнаул. Там ему присвоили № 26. С 1944 года и по сей день предприятие находится на территории аэропорта «Плеханово» в Тюмени. С 2007 года «ЮТэйр» стал правопреемником этого завода, теперь он входит в АО «ЮТэйр — Инжиниринг», а недавно предприятие получило лицензию на право конструирования и производства авиационной техники.
Тюменские регионы готовы сотрудничать со всеми, кто планирует вкладываться в экономику. Здесь есть не только очевидная выгода в прибыли от инвестиций, но и хорошая социальная отдача. Промышленная инфраструктура развивает экономику Сибири и страны.
Профильные выставки нефтегазовой промышленности проводились в Тюмени издавна, но в 2022 году площадка Тюменского нефтегазового форума (TNF Expo) удостоена федерального статуса.
Отныне тюменская отраслевая площадка является одной из ведущих, где рождается будущее отечественной энергетики, формируется стратегия её развития. Работу в этом направлении ведет тюменская Ассоциация «Нефтегазовый кластер». Объёмы размещенных заказов на тюменских предприятиях растут ежегодно, только в 2022 году сумма увеличилась вдвое и составила 220 млрд рублей.
В прошедшем году форум поставил очередные рекорды. Площадку посетило около 12 тысяч простых посетителей, топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ. В TNF принимают участие представители зарубежных государств, в рамках форума презентуются не только инновационные разработки отечественных предприятий, но и запускаются новые предприятия, закладываются основы масштабных проектов по созданию социальной инфраструктуры российских городов.
Тюменский нефтегазовый форум я посещал дважды, и оба раза впечатлений от его посещения хватало на создание профильных статей (Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo), Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)).
Региональная промышленность сегодня производит поистине уникальные позиции, среди них и буровые для ледостостойких платформ и газотурбинные двигатели и многое другое.
По итогам 2023 года тобольский полиэтилен и чековая лента из Тюмени вошли в сотню лучших товаров России.
Чековая лента «Боровской бумажной компании» из Тюмени признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и её роль в импортозамещении. Став победителем федерального конкурса «100 лучших товаров России» предприятие получает право маркировать продукцию знаком «Лучшие товары и услуги Тюменской области», зарегистрированным в Роспатенте.
Лауреатом признали тобольский полиэтилен марки HD80520FE с правом маркировки золотым логотипом сотни лучших в течение двух лет. Вторая марка полиэтилена, HD03594PE, удостоена звания дипломанта конкурса с правом использования серебряного логотипа. Полиэтилен-лауреат предназначен для производства широкого ассортимента плёночных изделий, в том числе термоусадочных плёнок, плёнок для ламинации, пакетов для покупок и высокопрочных упаковок.
А теперь про дороги.
Качество дорог в Тюменской области остается одним из лучших в России с 2018 года. Только за последние пять лет в области возвели 19 мостов, обустроили 11 развязок и путепроводов. О развитии транспортной инфраструктуры Тюмени я рассказывал неоднократно, например, в 2015 году, но главного внимания, конечно же, заслуживают тюменские мегапроекты по строительству кольцевой автодороги и реконструкции улицы М.Мельникайте.
Каждый год в Тюмени и области открываются новые мосты, эстакады, развязки и путепроводы.
Вот и строительный сезон 2023 года завершился важным событием — построена первая трёхуровневая развязка. Движение по её первой части было открыто в 2021 году, ну, а третий уровень запущен совсем недавно.
4 декабря в Тюмени открыто рабочее движение по двум съездам развязки улиц Мельникайте — Хабаровская.
Теперь автомобилисты могут подняться с ул. Дамбовской и уехать в сторону ул. Дружбы, и, двигаясь по ул. Мельникайте из центра, свернуть направо в направлении Лесобазы. Общая протяженность двух съездов — более 700 метров. Для пешеходов построены тротуары и надземный переход, оборудованный пандусом.
В 2023 году в Тюмени построены новые улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова, третьей улицей, которую построили в 2023 году стала улица Газовиков, её продлили на 420 метров через новые микрорайоны.
И даже при таких темпах строительства Тюмень всё же задыхается от пробок и поэтому решение о строительстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени было принято очень своевременно. Объект включён в пятилетний план дорожного строительства и соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России. Финансирование и строительство запланировано на 2025 — 2027 годы, а срок ввода в эксплуатацию — после 2028 года. Всего будет построено 20,4 километра дорог южного обхода, который соединит Московский тракт и дорогу на Омск.
В 2023 году в Тюменской области отремонтировано 350 километров дорог, а впереди строительство нового моста через Туру, который соединит улицу Коммунистическую с улицей Газовиков. Ещё один масштабный проект — строительство путепровода через Транссиб, который соединит улицу Аккумуляторную с Интернациональной и Амурской. Кроме того, в планах тюменских дорожников пробить улицу Мельникайте в южном и северном направлениях, соединить Червишевский тракт и улицу Пермякова и много других крупных объектов.
О строительстве новых дорог в Иркутской области я тоже неоднократно рассказывал, так в 2022 году в Приангарье по нацпроекту было отремонтировано 365 километров дорог, сданы и все автодороги, отремонтированные по нацпроекту в 2023 году.
В 2024 году в Иркутской области запланирована реконструкция двух масштабных дорожных объектов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить первый этап реконструкции на автомобильной грунтовой дороге Иркутск — Оса — Усть-Уда на участке со 160-го по 215-й км в Осинском районе. Реконструкция автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда станет самым масштабным объектом 2024 года. К концу года планируется сдать 13 км заасфальтированной дороги. Стоимость работ составит 1,7 млрд рублей.Также в новом дорожно-строительном сезоне в Чунском районе начнётся реконструкция автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск на участке 82-й — 89-й километр. По итогам реализации будут отремонтированы и мосты на указанном участке. На эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В 2023 году уже отремонтировано 57,5 км автодороги Тайшет — Чуна — Братск. Дорога сокращает маршрут движения от Тайшета до Братска на 270 км и востребована среди жителей.
В 2024 году начнётся долгожданная реконструкция иркутского путепровода на Батарейной. Контракт на его ремонт был заключён ещё в декабре 2021 года, но подрядчик не справился с обязанностями. В 2024 году предстоит выполнить перенос коммуникаций, затем начнётся демонтаж опор и пролётов путепровода, а потом строительство нового сооружения.
Советую также почитать о строительстве важных автодорожных мостов в Югре и Приангарье. Ну, а репортаж про новый Академический мост в Иркутске читайте здесь.
Последние пять лет на Ямале идёт большая дорожная стройка. Если раньше все силы были брошены на строительство участка от Надыма до Салехарда, то сейчас ведутся работы по реконструкции и ремонту старых трасс. На многих участках региональной трассы работы уже завершены.
В 2023 году на Ямале завершился капитальный ремонт дороги Пуровск — Коротчаево, финальные 30 километров отремонтировали в минувшем дорожном сезоне.Та большая работа, которая началась в 2020 году, завершена, теперь ямальцы получили 117 километров современной и качественной дороги.
Общая протяжённость региональной сети ямальских дорог составляет 1475 километров, из них более половины уже в нормативном состоянии. В прошедшем сезоне в ремонте было более 170 километров, 15 километров из них — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Благодаря строительству моста «Победа», Пуровского моста и моста через Пяку-Пур на Ямале ликвидирована транспортная изолированность пятой части населения региона.
Новые асфальтобетонные заводы на Ямале — это произведения современного искусства. Миссия — решить проблему северного бездорожья.
Пыль столбом, везде песок и щебень — типичный летний пейзаж в ямальских городах. Реконструкция улиц происходит повсеместно, если жители жалуются на состояние улицы, то её полностью реконструируют.
Потерпев несколько месяцев ямальцы получают современные улицы.
В начале 2023 года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог, но к концу сезона дорожники превысили этот показатель более чем на 20 километров.
Транспортная развязка «Солнечная» в Новом Уренгое.
Сняв остроту вопроса по качеству региональных трасс на Ямале задумались об обеспечении их сохранности и безопасности. Девять пунктов весогабаритного контроля тестировались в течение трёх месяцев, а с января 2024 года заработали в штатном режиме. Пункты установлены на участках Ноябрьск — Вынгапуровский, на подъезде к Ноябрьску, границе ЯНАО — Губкинский, Пурпе — Пуровск, Пуровск — Коротчаево и Коротчаево — Новый Уренгой.
Важным этапом в обеспечении безопасности автодорог и региона в целом будет завершение реконструкции Карамовского поста вблизи Ноябрьска. Карамовский пост ДПС это южные ворота Ямала, попасть в регион минуя его невозможно. Здесь ведётся реконструкция поста ДПС, строительство парковки, оборудование поточной системы весогабаритного контроля и досмотра. В едином здании будут находиться полиция, скорая помощь и Ямалспас. Для автомобилей служб оборудуют тёплые гаражи. Также здесь появятся пункт СТО и гостиничный комплекс с кафе.
Завершить строительные работы планируется в 2024 году.
В последние годы экономика России подверглась беспрецедентному давлению, но смогла выстоять и развивается дальше. Есть в этом заслуга и сибирских регионов, и это, несомненно, повод для гордости!
В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.
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