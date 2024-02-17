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Статистика

Золотой запас ЦБ России (1993-2024 гг.)

 © genby.livejournal.com

Золотой запас России, и его цена

А это запас золота России на известные года

 © genby.livejournal.com

Использованы данные. В советский период «Вывоз золота из Советской России, СССР и Российской Федерации: 1917-2005 гг» И частично картинка.

 © genby.livejournal.com

В современной России сводные данные

В царский период данные ниже:

 © genby.livejournal.com

А это данные по золоту в бывших советских республиках:

 © s7.ezgif.com

Добавлю к ним прибалтийских тигров:

Латвия -6,66 тонн

Литва — 5,82 тонны

Эстония — 250 килограмм.

---------------------------------------

Молдавия — 70 килограмм

Грузия продает всю добычу 0 грамм

У Туркменистана считается, что тоже нет золота, 0 грамм

И цена на унцию золота, в 1990-1999 годах цена тоже была 300-400 долларов

 © s7.ezgif.com

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Источник: https://genby.livejournal.com/1071655.html

золотой запас, статистика, финансы
  • Нет аватара termometrix
    17.02.2414:25:57

    Не знаю, будет ли введен золотой стандарт для справедливого обеспечения международных валют, потому что это означает ограничение денежных эмиссий со стороны центральных банков.

    Но, безусловно, самая справедливая международная валютная система должна основываться на оплате товаров и услуг в национальных валютах,а не на цене доллара,евро или некоторых других валют.

    Зы.Следует уточнить, что это все-таки не весь золотой запас России,а только золотой резерв Центрального банка России.

    Тем не менее,граждане,фирмы, банки и другие учреждения также владеют золотом и имеют золотые фонды.

    Отредактировано: termometrix~15:15 17.02.24
    #1277638
  • Badassgoliath Badassgoliath
    17.02.2414:42:36

    На текущем этапе развития человечество ещё не доросло до международной валюты.

    Во-первых, такая валюта не должна одновременно являться национальной валютой какой-либо страны. И во-вторых, никто и ни при каких обстоятельствах не должен быть ограничен в операциях с этой валютой. А значит требуется некий всепланетный банк или как его там, который будет регулировать эту валюту. В нынешних условиях на беспристрастность такого банка расчитывать не приходится. Его обязательно постараются подмять сами знаете кто. Есть у нас на планете любители требовать от всех соблюдения устанавливаемых ими правил, для них самих не обязательных. И толку от такой валюты не будет.

    Отредактировано: Badassgoliath~14:43 17.02.24
    #1277640
    • Нет аватара termometrix
      17.02.2415:06:53

      На текущем этапе развития человечество ещё не доросло до международной валюты.

      Во-первых, такая валюта не должна одновременно являться национальной валютой какой-либо страны. И во-вторых, никто и ни при каких обстоятельствах не должен быть ограничен в операциях с этой валютой. А значит требуется некий всепланетный банк или как его там, который будет регулировать эту валюту.

      Совершенно верно.Но человечество все равно должно созреть для такой реформы. Между тем бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан предложил создать всемирный центральный банк, который, например, может находиться под контролем ООН и регулировать деятельность всех центральных банков мира. Сразу после этого «кто-то» устроил ему сексуальный скандал, чтобы нанести ущерб его репутации, и он был вынужден покинуть занимаемый пост.

      Понятно, какие страны не согласятся с такой конфигурацией международных финансов.

      #1277641
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