Золотой запас ЦБ России (1993-2024 гг.)
Золотой запас России, и его цена
А это запас золота России на известные года
Использованы данные. В советский период «Вывоз золота из Советской России, СССР и Российской Федерации: 1917-2005 гг» И частично картинка.
В современной России сводные данные
В царский период данные ниже:
А это данные по золоту в бывших советских республиках:
Добавлю к ним прибалтийских тигров:
Латвия -6,66 тонн
Литва — 5,82 тонны
Эстония — 250 килограмм.
---------------------------------------
Молдавия — 70 килограмм
Грузия продает всю добычу 0 грамм
У Туркменистана считается, что тоже нет золота, 0 грамм
И цена на унцию золота, в 1990-1999 годах цена тоже была 300-400 долларов
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix
17.02.2414:25:57
17.02.2414:42:36
17.02.2415:06:53