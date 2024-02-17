Золотой запас ЦБ России (1993-2024 гг.)

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Золотой запас России, и его цена

А это запас золота России на известные года

© genby.livejournal.com

Использованы данные. В советский период «Вывоз золота из Советской России, СССР и Российской Федерации: 1917-2005 гг » И частично картинка.

© genby.livejournal.com

В современной России сводные данные

В царский период данные ниже:

© genby.livejournal.com

А это данные по золоту в бывших советских республиках:

© s7.ezgif.com

Добавлю к ним прибалтийских тигров:

Латвия -6,66 тонн

Литва — 5,82 тонны

Эстония — 250 килограмм.

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Молдавия — 70 килограмм

Грузия продает всю добычу 0 грамм

У Туркменистана считается, что тоже нет золота , 0 грамм

И цена на унцию золота, в 1990-1999 годах цена тоже была 300-400 долларов

© s7.ezgif.com

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