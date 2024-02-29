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Дорожное строительство

Трасса М12 «Восток». Итоговое видео после запуска движения или как это было.

 © youtu.be

Михаил (koshmarius) подготовил обзорное видео Трассы М12 «Восток». На видео вы можете ознакомиться с историей строительства данной магистрали.

21 декабря 2023 года запустили движение по трассе М12. Как это было, давайте вспомним. Если был опыт прокатиться по данной трассе — пишите в комментария под видео.

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Источник: https://youtu.be/0AmnZoTrh1I?si=Iakzx7b9_Cn3n5d6

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