Трасса М12 «Восток». Итоговое видео после запуска движения или как это было.

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Михаил (koshmarius ) подготовил обзорное видео Трассы М12 «Восток». На видео вы можете ознакомиться с историей строительства данной магистрали.

21 декабря 2023 года запустили движение по трассе М12. Как это было, давайте вспомним. Если был опыт прокатиться по данной трассе — пишите в комментария под видео.

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