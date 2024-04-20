«Силовые машины» запустили обновлённый гидроагрегат на Волжской ГЭС

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Обновлённый гидроагрегат со станционным номером 19 — 21-й по счету, на котором заменена турбина, и 15-й, на котором заменен генератор. В соответствии с проектом модернизации «Силовые машины» выполнили работы по замене турбины, генератора, системы возбуждения, системы автоматики и вспомогательного оборудования.

Новый гидрогенератор, изготовленный заводом «Электросила», создан с учётом современных достижений в области энергетического машиностроения и имет улучшенные технические характеристики. Турбина, изготовленная Ленинградским Металлическим заводом, имеет улучшенную конструкцию и отличается высокой степенью экологической безопасности. Обновлённое рабочее колесо имеет пять лопастей вместо прежних шести и рассчитано на повышенный расход воды через турбину.

Сегодня на Волжской ГЭС «Силовые машины» продолжают модернизацию гидроагрегатов № 10 (замена турбины и генератора) и № 4 (замена генератора). Программа комплексной модернизации станции предусматривает полное обновление гидроагрегатов, после чего мощность Волжской ГЭС планируется увеличить до 2744,5 МВт.

Всего на Волжской ГЭС установлено 23 гидроагрегата. Их обновление проводится в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.

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