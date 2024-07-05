В Усть-Куте открылось новое здание железнодорожного вокзала
На станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутская область) состоялось торжественное открытие нового здания вокзала общей площадью свыше 1200 кв. метров. Оно расположено рядом с действующим зданием, которое было построено в 50-е годы ХХ века. Новое здание вокзала стало подарком жителям Усть-Кута к 50-летию Байкало-Амурской магистрали. В 1974 году, когда БАМ был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой, город Усть-Кут стал отправной точкой строительства магистрали, здесь располагался штаб Западного участка. Новый вокзал открывает череду праздничных мероприятий, посвящённых юбилею БАМа, не только в России, но и на «Сделано у нас», не за горами большая статья о 50-летии БАМа.
Новое здание полностью отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта: в нем расположились четыре кассовых окна, просторный зал ожидания, детская игровая комната, туалеты, оснащенные бесконтактным оборудованием, и кофейня «Вокзалы России». Для удобства пассажиров и посетителей установлены автоматические камеры хранения, система электронной очереди, комфортные сиденья с разъемами и розетками для зарядки гаджетов, справочные видеотерминалы, онлайн-табло.
Особое внимание при строительстве уделено созданию безбарьерной среды. Для маломобильных пассажиров в здании вокзала предусмотрены специальные кассовые окна и санузел, напольная тактильная плитка.
Благоустроена и привокзальная площадь: здесь проведено озеленение, установлены стильные скамейки, появилось место для парковки автотранспорта.
Исторический вокзал Усть-Кута продолжит работать и дальше.
Сегодня Усть-Кут становится новым экономическим центром Росссии и о его развитии вы можете прочитать в моих статьях:
— Новая экономика Приангарья (часть 2)
— Иркутский завод полимеров: фотофакт
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