стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Транспорт, спецтехника и логистика

Серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura стартовало на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти

Lada Aura базируется на конструкции седана Lada Vesta, но отличается более высоким уровнем комфорта, удлиненным по сравнению с базовой моделью кузовом и, соответственно, более просторным салоном. Автомобиль, который впервые был представлен на ПМЭФ-2023, оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. и вариатором.

Объем инвестиций в производство Lada Aura составил 3,2 млрд руб.

Планируется, что до конца года будет выпущено 2,9 тыс. седанов новой модели. Начиная с 2025 года объем их производства должен увеличиться до 8 тыс. в год с возможностью наращивания производства в будущем при наличии спроса.

Основными покупателями Lada Aura, как ожидается, будут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные седаны Lada Aura уже эксплуатируются в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.


Lada Aura, производство, ПМЭФ-2023, Ростех,
  • Clausson Clausson
    10.10.2401:19:23

    Я бы предпочел этим вариаторам обычную механическую коробку.

    #1290208
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.10.2405:25:41

    Основными покупателями Lada Aura, как ожидается, будут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры.

    Ну этот сегмент данный аппарат вполне может окучить, потому что на его пополнение идёт целевое финансирование и можно сделать так, что условием его выделения будет закупка именно данной модели.

    Но для обычного рынка в бизнес-классе нужен какой-нибудь седан, отличающийся по виду от «Весты».

    #1290209
  • Нет аватара mikr
    10.10.2411:58:27

    Россиянам нужна народная легковушка. Но не люксовая однодневка нафаршированная новомодными прибамбасами. А простая, надежная, долговечная, неприхотливая и ремонтопригодная машина. И главное — недорогая в покупке и обслуживании.

    #1290231
    • Нет аватара vlTepes
      10.10.2412:50:14

      Россиянам нужна народная легковушка.

      Такая есть. Гранта и Искра, которая заменит Гранту в скором будущем.

      Но нужны и машины других классов.

      #1290238
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,