Серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura стартовало на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти

Lada Aura базируется на конструкции седана Lada Vesta, но отличается более высоким уровнем комфорта, удлиненным по сравнению с базовой моделью кузовом и, соответственно, более просторным салоном. Автомобиль, который впервые был представлен на ПМЭФ-2023, оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. и вариатором.

Объем инвестиций в производство Lada Aura составил 3,2 млрд руб.

Планируется, что до конца года будет выпущено 2,9 тыс. седанов новой модели. Начиная с 2025 года объем их производства должен увеличиться до 8 тыс. в год с возможностью наращивания производства в будущем при наличии спроса.

Основными покупателями Lada Aura, как ожидается, будут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные седаны Lada Aura уже эксплуатируются в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.

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