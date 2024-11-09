Буксиры «Тиман» и «Тепсей» успешно завершили переход в свой порт приписки.

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Буксиры, построенные на Окской судоверфи, успешно завершили безаварийный переход к месту базирования в порту Мурманск. В ближайшее время ожидается приемка судов заказчиком и начало их эксплуатации в составе флота Морской спасательной службы.

17 октября буксирно-спасательные суда проекта NE025, стр. № 2501 «Тиман» и стр. № 2502 «Тепсей», после успешных ходовых испытаний покинули Горьковское водохранилище и направились в порт приписки.

Проект NE025, разработанный АО «Нордик Инжиниринг», включает пять арктических противопожарных буксиров-спасателей, строительство которых началось в декабре 2021 года. Эти суда создаются в рамках плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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