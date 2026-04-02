Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в январе-марте 2026 года
Согласно публикциям «Сделано у нас» в 1 квартале 2026 года в стране открыты 7 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.
В том числе запущены 4 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 12,7 млрд рублей).
Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 13,7 млрд рублей.
В обзор вошли предприятия:
— пищевая промышленность — 2
— молочные комплексы — 4
— фруктохранилище — 1
Владимирское сельхозпредприятие «Красногорбатское» запустило новый доильно-молочный блок
Сельхозпредприятие «Красногорбатское» в деревне Высоково запустило новый доильно-молочный блок. Он включает доильный зал с современной системой управления молочным стадом и два произведённых в Коврове танка-охладителя вместимостью 15 тонн каждый. На реализацию этого инвестпроекта использовано 156 млн рублей.
Сейчас в хозяйстве 650 дойных коров. Новый доильно-молочный блок упростил труд сотрудников и улучшил условия для самих животных. В планах у предприятия — строительство нового двора на 300 скотомест.
В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
Крымское садовое хозяйство «Грушевские сады» ввело в эксплуатацию фруктохранилище площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Создано более 30 новых рабочих мест.
Общий бюджет проекта составил более 660 миллионов рублей.
В Ступино реализовали проект завода по производству соусов
ООО «ПК Печагин» в поселке Михнево городского округа Ступино получило разрешение на ввод и осуществило запуск завода по производству кетчупов, майонезов и соусов разной жирности для заведений общественного питания и розничной торговли.
Реализация инвестиционного проекта объемом свыше 1,5 млрд рублей позволила создать 200 новых рабочих мест и укрепить позиции Подмосковья как одного из ведущих агропромышленных центров страны.
Проектная мощность предприятия составит 48 тыс. тонн продукции в год.
В Московской области запустили МТФ «Елгозино» мощностью 9,6 тыс. тонн молока в год
В городском округе Клин в районе деревни Болдыриха, заработал новый животноводческий комплекс ООО «МТФ «Елгозино». Современная ферма рассчитана на 800 дойных коров.
Инвестиции в проект превысили 3,2 млрд рублей.
Комплекс общей площадью 45 тыс. м2 включает 25 тыс. м2 основных производственных помещений — коровник, доильно-молочный блок, административное здание с санитарным пропускником, сухостойное отделение, телятник, профилакторий, нетелиный корпус, а также 20 тыс. м2 вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, помещения для хранения кормов и сельхозтехники, котельную и инженерные объекты.
В Башкирии запустили три новых сельхозпроизводства
— В Дуванском районе заработала индустриальная молочная ферма сельхозпредприятия «Рассвет». Объём инвестиций составляет 1,8 млрд рублей.
Это первая подобная ферма на северо-востоке республики. Реализация проекта начата в 2023 году. Строительство первого этапа коровника на 576 голов дойного стада завершено в январе 2026 года. Проектная мощность производства молока с коровника — 6048 тонн ежегодно.
Полностью проект молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада планируется завершить в 2026 году.
— Новая ферма начала работать и в Молочно-товарном комплексе имени Калинина в Стерлитамакском районе.
Комплекс является одним из самых крупных предприятий в Башкирии. В производстве применяются технологии искусственного интеллекта.
Объем инвестиций составляет 6,2 млрд рублей.
Реализация проекта стартовала в 2022 году, а на проектную мощность предприятие выйдет в начале будущего года. Молочная ферма рассчитана на содержание 3500 дойных коров, сегодня поголовье составляет 2040 голов. Мощность предприятия составит 40 тыс. тонн молока в год.
— В Мелеузовском районе сельхозпредприятие «Ашкадарский» запустило убойный цех с полным циклом переработки. Убой скота ведется по технологии халяль. Инвестиции в этот проект оцениваются в 150 млн рублей.
Также в «Ашкадарском» построили учебный центр для подготовки кадров в молочном животноводстве. В планах хозяйства увеличить суточный валовой надой до 100 тонн молока.
