Тюменская область заняла седьмую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Данные рейтинга озвучили в рамках деловой программы на ПМЭФ-2026. Регион и в дальнейшем продолжит тесное взаимодействие с бизнес-сообществом, не только с компаниями, которые реализуют крупные проекты в регионе, и малым и средним бизнесом, особенно в небольших населённых пунктах. Тюменская область всегда открыта для новых инвесторов, с 2020 по 2025 год общий объём инвестиций в Тюменской области составил 2,16 трлн рублей.

Новый завод ДСК в Тюмени построен на 40%.

Строительство завода по выпуску готовых домокомплектов ведет группа компаний «TIS» по Велижанскому тракту в Тюмени. Работы на объекте начались летом 2025 года. На сегодня объем выполненных работ составляет 40%.

Работы выполнены по устройству фундамента, монтажу колонн, металлических конструкций кровли. Идет монтаж профнастила, готовимся к укладке сэндвич-панелей, утеплению кровельного пирога. Впереди наполнение технологическим оборудованием, пусконаладочные работы. Запуск производства по паспорту — 2028 год.

Около 40 специалистов заняты на строительстве завода. Весь необходимый объем материалов, сырья закуплен, что-то поступает по мере необходимости.

ГК «TIS» на 14 га создаст полноценный индустриальный кластер. Он будет состоять из заводов-производителей ДСК, МАФов и пеностекольного утеплителя. Панельные домокомлекты из железобетона возможно собирать на площадке за считаные дни.

Недавно компания взяла в аренду еще один участок под «Light Industrial» - современный формат производственно-складских помещений для малого и среднего бизнеса. Объект находится рядом с возводимым домостроительным комбинатом и будущим заводом по производству пеностекольного утеплителя. Запланировано построить два производственных здания площадью по 1,5 тыс. кв. м. Они станут частью полноценного индустриального кластера. В перспективе территория может быть расширена еще на 10 тыс. кв. м производственных и коммерческих площадей. Индустриальный кластер ГК «ТИС» развивается не только как производственная база застройщика, но и как пространство для размещения других предприятий. Ввод первых объектов в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Комплекс по глубокой переработке ягод, плодов и овощей строят в индустриальном парке «Боровский».

Комплекс по глубокой переработке ягод, плодов и овощей строят в индустриальном парке «Боровский». Это третий этап развития торгово-производственной компании «Ягоды Плюс», сообщает региональный департамент инвестполитики. Рядом с действующим производством появится современный цех, где сибирские и тюменские ягоды, плоды и овощи будут превращаться в натуральные продукты глубокой переработки: ягодно-фруктовые начинки, пюре, концентраты, джемы и основы для напитков.

Тобольский завод начнёт выпускать домокомплекты.

Тобольский завод ЖБИ-4 реализует крупный инвестиционный проект: совместно с группой компаний «Северсталь» наладит выпуск домокомплектов. Помещения для приёма оборудования подготовлены. Поставка оборудования уже началась.

Завод будет выпускать ЛСТК-конструкции из металлического профиля с утеплителем из керамзитобетона. Это будут готовые дома с кровлей, но без фундамента, окон, трёх площадей: 63, 66 и 90 квадратных метров. Мощность цехов составит 1500 квадратов в год. Домокомплекты из металла собрали, залили, упаковали и на машинах отправили в любой другой регион.

Состав такого домокомплекта: 250 см — внутренняя несущая стенка из керамбитобетона, 10 см — утеплитель, 7 см — наружнее покрытие. Собирается скобами с болтами. Договорённости о запуске продукции для строительного рынка тобольский завод с ГК «Северсталь» — участником Строительно-индустриального кластера — достигли год назад. Новое производство позволит создать дополнительные рабочие места.

У завода одна из редких номенклатур, которая отвечает планам импортозамещения Минпромторга. Панели, быстровозводимые конструкции как раз в этом перечне находятся. Тут стараются приложить все усилия, чтобы компания, реализуя этот инвестпроект, получила льготные средства.

Винзилинский завод керамического гравия начал выпускать новый вид строительной плиты.

Силикатную полнотелую перегородочную плиту толщиной 70 мм начали выпускать на Винзилинском заводе керамического гравия (ВЗКГ). Продукция применяется в монолитном домостроении, индивидуальном жилищном строительстве. Новое производство продиктовано спросом застройщиков.

Особенность этой плиты в том, что у нее идеальная геометрия. Белый цвет, и при этом при возведении перегородки из нее требуется минимальная толщина шпаклевочного слоя. Она ровная получается, работать с ней просто, приятно и эффективно, потому что быстро возводится. Данный вид плиты не боится влажности и, помимо высокой прочности, обладает хорошей звукоизоляцией.

Сырьем для производства плит является горный известняк. Оборудование для новой производственной линии по специальному заказу изготовили в Челябинской области. На сегодня общая производительность цеха силикатного кирпича и плитки составляет 200 тыс. изделий в день, более 6 млн — в месяц.

Экологичность и безопасность выпускаемой продукции — важные преимущества завода в Винзилях. Это подчеркивают многочисленные сертификаты качества, награды за разработку и производство. Продукция ВЗКГ является победителем конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», включена в Национальный реестр, в перечень «100 лучших товаров России» и имеет собственный товарный знак.

Генеральный директор ВЗКГ обращает внимание на то, что нужно активней применять в различных отраслях экономики известняк. Природный известняк из месторождения в Свердловской области на заводе перерабатывают для нужд ЛПХ, фермеров, птицеводства. Из известняка тут получают кормовые добавки разной фракции: муку чаще всего используют для раскисления почвы, помол до единицы миллиметров. Если говорить про кормовые добавки, то от нуля до трёх миллиметров.

По 80 тонн кормовых добавок в сутки выпускают на заводе. Известь в чистом виде — 240 тонн. Потребители кормовых добавок — птицеводческие комплексы и предприятия по содержанию КРС.

Тюменская компания производит станции водоочистки.

ООО «Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки» производит блочные станции водоподготовки максимальной заводской готовности. Главное — подвести воду и электричество. Установка блока — дело одного дня. Завод работает с 2005 года.

Основные покупатели станций водоочистки — нефтегазовые компании. Новая партия станций водоподготовки для одной из ведущих нефтяных компаний страны уже готова. Они полностью готовы к отправке на месторождение в Югру. Мощность одной установки — пять кубометров в сутки. При этом она способна перерабатывать в пять раз больше. В станциях предусмотрена подача реагентов, которые идут на коагуляцию, очистку. Есть фильтрующий материал, подобран под ту воду, что предстоит очистить. Первые две станции отправляем в ближайшее время.

Компания работает по замкнутому циклу производства от проектирования, анализа воды, до поставки и установки готового оборудования на производственной площадке. Заводоуковский машиностроительный завод — проверенный временем поставщик вагон-домов для компании «Тюменские системы водоочистки». «Начинка» для станций — от отечественных производителей. На сегодня в работе у специалистов находятся более 20 станций водоподготовки. Срок выполнения контракта — сентябрь 2026 года.

Ишимский завод начнет выпускать колёса для локомотивов при поддержке ФРП.

Ишимский механический завод привлек льготный заём Фонда развития промышленности — 416 млн рублей. Средства направят на запуск производства больших зубчатых колёс для электровозов. Завод изначально принял участие в программе повышения производительности труда. При комплексном промышленном аудите и экспертизе производственных мощностей была выявлена редкая номенклатура производства импортозамещающей продукции. Она и стала основой получения льготного заема ФРП. После этого предприятие обратилось с заявкой, прошло длительный итерационный путь согласования и внесения всех необходимых изменений.

Собственные средства завода пошли в качестве предоплаты на закупку технологических центров: зубофрезерное, токарное, зубошлифовальное, измерительное оборудование. Современные станки поступят в октябре. Пусконаладочные работы намечены на ноябрь. Специалистам Ишимского мехзавода предстоит пройти долгий путь сертификации по изготовленной партии. На полную мощность новую линейку продукции выведут в первой половине 2027 года. Заказчики уже есть — крупные сервисные компании, которые обслуживают подвижной состав РЖД.

Льготный заём ФРП позволил заводу с 85-летней историей запустить третье производственное направление. Расширить ассортимент, а он на сегодня уже составляет 250 единиц, и создать 16 новых рабочих мест. Предприятие все больше привлекает молодежь, готовую к обучению на станках нового поколения. На заводе собирают шестерни, радиаторы, отопительные системы и многое другое для компаний железной дороги и нефтепромышленного комплекса.

В тюменской ИК-2 открылось производство стеклопакетов.

Новый цех по производству стеклопакетов начал работу в исправительной колонии № 2 в Тюмени. Цех оборудован производственным предприятием «Стекольный промышленный центр». На новом участке установлена производственная линия, которая включает 13 единиц различного оборудования. На сегодня в цеху создано 15 рабочих мест. Организована работа в одну смену, осужденные привлечены к труду на должности станочников и подсобных рабочих. В планах трудоустроить еще 15 человек. Планируется выпускать широкий ассортимент стеклопакетов. Для увеличения объёмов производства предполагается закуп дополнительного современного оборудования для создания новых рабочих мест для граждан, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Тюменская компания «Неомаш» и ГК «Норкем» запустят совместное производство.

Новое совместное производство запустят тюменская компания «Неомаш» и ГК «Норкем» из Нижнего Новгорода. Об этом стало известно по итогам работы первого дня Технологической недели «От пласта до продукта: партнёрство и повышение эффективности» в центре «НОВАТЭК» Тюмени 16 июня. Отличный пример результативного взаимодействия между крупной компаний Норкем, чья специализация — производство специальных химических продуктов для различных отраслей промышленности, и тюменской компании Неомаш. Инноваторы сумели предложить свою разработку, которая до этого просто отсутствовала на российском рынке. Сейчас сотрудничество двух предприятий вышло на новый уровень — речь идёт о создании нового производства.

Высокобелковый кисломолочный напиток начнет выпускать компания «Логика молока».

Высокобелковый кисломолочный напиток под брендом «АктиБио» начнёт выпускать компания «Логика молока» в Ялуторовске. Тем самым предприятие расширяет портфель продуктов с повышенным содержанием белка. В новом напитке содержится 20 г белка в порции, а пробиотики и отсутствие лактозы способствуют более легкому усвоению продукта, что является его конкурентным преимуществом на российском рынке. Напиток представлен в трех вкусах: «Белый персик», «Голубика» и «Вишня».

Тренд на продукты с высоким содержанием белка подтвердило и исследование, проведенное «Логикой молока» и Аналитическим центром ВЦИОМ. Эксперты согласились, что сегодня люди стали более ответственно подходить к рациону, снижая количество потребляемых углеводов в пользу увеличения содержания белка. При этом согласно опросу, 44% респондентов хотели бы добавить в свой рацион животных и растительных белков, сообщает компания.

«Логика молока» планирует до 2030 года инвестировать 6,2 млрд рублей в модернизацию и развитие Ялуторовского молочного комбината. О новом инвестиционном проекте по производству глазированных сырков стало известно в мае, на праздновании 90 — летнего юбилея Ялуторовского молочного комбината.

Окончательный документ о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ-2026. Инвестор давно и успешно работает в регионе. На территории комбината собираются построить цех по производству глазированных сырков. Изготавливать будут 10 500 тонн продукции в год. В результате реализации инвестиционного проекта на Ялуторовском молочном комбинате будет создано новое современное производство, основанное на передовых технологиях. Это позволит выпускать качественную продукцию, востребованную потребителями как в России, так и за рубежом.

Более 240 единиц оборудования импортозаместили на объектах жилищно-коммунального комплекса Ямала за четыре года.

Иностранное оборудование заменено на отечественные аналоги в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения округа. В их числе — котлы, насосы, мембранные биореакторы, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы и аккумуляторные батареи.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в суровой климатической зоне, поэтому обеспечение надежности коммунальной инфраструктуры остается ключевым вопросом для региона. В условиях Крайнего Севера невозможно зависеть от длительных поставок комплектующих или ограниченного доступа к сервису зарубежных производителей. Поэтому регион последовательно реализует политику технологической независимости, отдавая приоритет российскому оборудованию, которое доказало свою эффективность и готовность к работе в арктическом климате.

Сегодня на территории округа работают 217 котельных, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений и более двух тысяч трансформаторных подстанций. На объектах коммунальной инфраструктуры преимущественно используется отечественное оборудование, при этом продолжается планомерная замена оставшихся импортных решений.

Тюменский производитель арт-объектов для общественных пространств разработал ПО при господдержке.

Программное обеспечение для производства разработала компания «Мафест» из Тюмени при господдержке. Компания выпускает уникальные арт-объекты для общественных пространств. Их можно увидеть не только в Тюмени, но в Югре, на Ямале, Свердловской и Челябинской областях.

На предприятии обратились в центр инжиниринга и уже в 2025 году прошли первый этап софинансирования, подготовили совместно с ИТ-компанией техническое задание для нашего будущего программного продукта. Программное обеспечение поможет подобным производствам — мебельным, рекламным. У них тоже будет простой программный продукт, который увязывает воедино все производственные процессы, где можно прогнозировать сроки, стоимость, следить за выполнением заказа, общаться с заказчиком.

Аналоги ПО есть, но они иностранного производства, которые лишь частично удовлетворяют потребности предприятия, а из-за санкций ими невозможно пользоваться либо они нестабильно работают. Собственное ПО поможет при расширении производства и достижения устойчивости на рынке.

В компании «Мафест» специалисты изготавливают несколько интересных дизайнерских проектов. Для жилого квартала спроектировали арт-объекты по мотивам семи чудес света. Изготовлены они в разной стилистике с использованием интересных материалов. К примеру, разноцветное покрытие пирамиды сделано из уникального прозрачного усиленного поликарбоната. А скульптура Зевса представляет собой инсталляцию, изображение на которой меняется в зависимости от угла обзора.

Реализовать нестандартные решения помогает инженерный опыт, авторское дизайнерское видение, а также конструкторский подход. Последнее использовано даже в оборудование: в компании сами спроектировали и сделали порошковую камеру. В ней проходит полный цикл грунтовки и покраски изделий. Отсюда и гарантийный срок — от 15 лет без проявления коррозии. Плюс по каждому изделию конструкторы просчитывают нагрузки и климатические особенности.

На ПМЭФ подписано соглашение о развитии энергообеспечения цифровой инфраструктуры на Ямале.

Впервые о создании на Ямале дата-центров стало известно зимой. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области энергообеспечения проектов развития цифровой инфраструктуры на территории автономного округа. Подписи под документом поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Председатель Совета директоров ООО «Крипто Энерджи» Дмитрий Колосов. Документ подписан в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Объединяя усилия власти, ключевой энергетической компании и профильного инвестора, мы создаем основу для эффективного использования наших ресурсных преимуществ, внедрения передовых технологических решений и формирования на Ямале современной цифровой экономики.

«Крипто Энерджи» займется организацией размещения дата-центров — энергоемких комплексов по обработке и хранению данных — на производственных объектах ПАО «Газпром» в ЯНАО. «Газпром» будет обеспечивать энергоснабжение дата-центров за счет загрузки свободных генерирующих мощностей электростанций собственных нужд и использования низконапорного газа выработанных месторождений. Правительство автономного округа будет оказывать поддержку реализации проекта.

ЯНАО выбран пилотным регионом, поскольку здесь расположены в том числе зрелые месторождения «Газпрома» с низким пластовым давлением.

На Ямале терминал «Ворота Арктики» отметил десятилетие безостановочной работы.

Уже десятилетие терминал «Ворота Арктики» является воплощением технологического суверенитета России. В 2016 году «Газпром нефть» запустила на Новопортовском месторождении нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Он открыл для российской отрасли круглогодичную морскую отгрузку нефти из Арктики. За это время через терминал выполнено более двух тысяч танкерных отгрузок, а общий объем поставок ямальской нефти превысил 65 миллионов тонн.

Терминал гарантирует процветание Мысу Каменному на долгие годы вперёд.

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение удалено от действующей трубопроводной инфраструктуры, поэтому впервые в отрасли было принято решение организовать вывоз углеводородов морским путем. Для этого в 3,5 километра от берега, в акватории Обской губы, построили «Ворота Арктики» — терминал высотой более 60 метров, который обеспечивает круглогодичную отгрузку нефти на танкеры. Он рассчитан на работу в экстремальных природно-климатических условиях: при температуре до -50 °C и во льдах толщиной до 2,5 метра. Максимальная мощность перевалки сырья превышает 8,5 миллиона тонн в год.

Две крупные компании станут резидентами индустриального парка «Московский».

Соглашения с первыми крупными резидентами индустриального парка «Московский» — Wildberries и «Бисквитный двор» — подписало Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Для Wildberries предусмотрен участок площадью 21,42 га. Проект парка развивается как гибридная промышленная территория, где смогут одновременно работать: логистические компании; производственные предприятия; малый промышленный бизнес.

Появление крупных резидентов меняет территорию вокруг. Вместе с логистикой начинают развиваться подрядные организации, сервисные компании, складские услуги, транспорт и небольшие производства. Именно поэтому современные промышленные площадки редко существуют изолированно. Они постепенно формируют вокруг себя новую экономическую среду.

Общая площадь «Московского» составит 72 га. На территории заранее предусматриваются инженерные мощности: энергоснабжение — 22 600 кВт; водоснабжение — 298 куб. м в сутки; газоснабжение — 1823 куб. м в час; дорожная инфраструктура. Отдельно планируется развитие формата Light Industrial площадью 15,72 га — это компактные современные помещения для малого и среднего бизнеса. Такие пространства обычно востребованы у компаний, которым важно быстро начать работу без строительства полноценного завода с нуля. Для бизнеса это означает сокращение сроков запуска. Для региона — быстрое развитие территорий и появление новых предприятий.

Производитель мужских костюмов из Тюмени задекларировал продукцию при господдержке.

Производитель мужских костюмов и рубашек из Тюмени получил господдержку в получении декларации о соответствии. Документ потребовался для выхода на маркет-плейсы и продажи одежды в магазине.

Бренд Culebro brothers работает в формате магазина-ателье. С 2014 года предприниматели сотрудничали с мировыми марками, поставляя их коллекции в Тюмень. Со временем решили создать собственный бренд и запустить полный цикл производства. Наладили выпуск мужских костюмов и рубашек по итальянским технологиям, но с учётом особенностей телосложения российских мужчин. Центр инжиниринга АНО «Агентство инноваций» организовал работу с сертификационным центром и профинансировал 50% стоимости услуги, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Этиловый спирт ишимского завода получил медали международного конкурса.

Этиловый спирт завода «Аминосиб» Ишима получил золотую и серебряную медали Московского международного конкурса «Лучший спирт». Также в копилку достижений пошли дипломы I и II степени в номинациях «Лучшие спирты «Люкс» и «Лучшие спирты «Альфа».

Высокая оценка жюри означает качество продукции, соответствие современным стандартам и высокий уровень производственного контроля на всех этапах изготовления. Полученные награды подтверждают, что продукция завода по глубокой переработке зерна отвечает высоким требованиям потребителей и профессионального сообщества, а также укрепляет позиции компании как надежного производителя качественного этилового спирта.

P. S. Читайте также другие материалы о тюменском импортозамещении:

— Тюменское импортозамещение (часть 21)

— Тюменское импортозамещение (часть 20)

— Выпуски 2025 года

— Выпуски 2024 года

— Выпуски 2023 года

— Выпуски 2022 года

— Новости российского нефтесервиса

— Ачимовские горизонты

— Российские компании представили импортозамещающую продукцию на TNF 2025 (часть 1)

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2024)

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)

— Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)