lapshin-89 Производство

Тюменское импортозамещение (часть 19)

© t-l.ru

Тема технологического лидерства была главной во время завершившегося международного газового форума в Санкт-Петербурге. Было отмечено, что предприятия Тюменской области лидируют в сфере импортозамещения. Участие в различных выставках и форумах — одно из основных направлений по продвижению своей продукции. Тюменские предприятия активно используют этот инструмент, чтобы заявить о себе. Прошедший в сентябре форум TNF тому яркий пример. Всего же предприятия Тюменской области с января по июнь 2025 г. получили прибыль в 355,6 млрд рублей, за этот же период объем инвестиций в основной капитал региона составил 208,3 млрд рублей. Прирост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил плюс 26,3%, а индекс физического объема инвестиций — 118,7%. Это выше, чем в среднем по России — 104,3%.

Тюменская область отметила 60 лет со дня образования Главтюменнефтегаза.

© t-l.ru

Решение о создании производственного управления было принято летом 1965 года постановлением Совета Министров СССР, но именно 2 сентября стало точкой отсчёта, когда Главтюменнефтегаз начал работу. Стартовала новая эпоха в истории Тюменской земли.

© t-l.ru

Создание этой уникальной и мощной организации стало знаковым событием в истории страны. С него началась реализация грандиозного проекта строительства на тюменском Севере крупнейшего в мире энергетического комплекса. Уже в 1981 году Самотлор дал миллиардную тонну нефти — рубеж, закрепивший за Тюменской землёй статус энергетического сердца России. И сегодня вклад региона остаётся колоссальным.

© t-l.ru

К концу 80-х под руководством главка трудились сотни предприятий и более 360 тысяч человек. Годовая добыча приближалась к 400 миллионам тонн. Эти цифры — символ огромного труда и подвига людей, которые сумели построить крупнейшую топливно-энергетическую базу страны.

© t-l.ru

Традиции Главтюменнефтегаза продолжают современные нефтяники, так «Газпром нефть» существенно нарастила добычу и переработку нефти в первом полугодии 2025 года. По сравнению с прошлым годом, как сообщили в компании, на 4,9% (до 65 млн тонн н. э.) увеличился показатель добычи углеводородов и на 3,9% выросла переработка нефти для производства топлива и других нефтепродуктов.

Такой результат стал возможен благодаря реализации проектов по развитию и расширению производственных мощностей. Параллельно с этим в первом полугодии нефтяники разрабатывали решения для добычи трудных запасов. Вместе с научными и промышленными партнерами испытали первые российские комплексы для бурения титановыми иглами и для проведения повторного гидроразрыва пласта. В перспективе тиражирование этих решений повысит эффективность разработки зрелых месторождений.

«Газпромнефть-Ямал» на Новопортовском месторождении за Полярным кругом достиг рекордного показателя скорости бурения — 2,69 суток на 1000 метров проходки. Многозабойная скважина конструкции «фишбон» (или «рыбий скелет») была построена с применением цифрового двойника, что позволило улучшить показатель по бурению на 23%. Специалисты оптимизировали процессы и подобрали высокоэффективное оборудование для работы в условиях вечной мерзлоты. Полученный опыт будет применен при бурении еще 58 скважин.

Вторую производственную линию открыли на заводе тротуарной плитки в Ялуторовске.

© t-l.ru

В октябре начала работать вторая линия на производстве тротуарной плитки завода «Поревит» в Ялуторовске, на днях она была торжественно запущена. Объем инвестиций проекта составил почти 1 млрд рублей. Мощности промплощадки теперь позволяют выпускать до 1,8 млн кв. м продукции. Общий объем инвестиций компании в экономику области составляет более пяти миллиардов рублей, более 400 рабочих мест создано и еще около 50 создадут до конца следующего года. Программа модернизации завода рассчитана до 2031 года.

Компания уже реализовала четыре инвестиционных проекта при поддержке инвестагентства, еще три находятся в работе. Летом 2025 г. на заводе «Поревит» запустили новый цех по производству заборных блоков с премиальной колотой поверхностью. На эти цели компания привлекла 50 млн рублей льготного займа от регионального инвестиционного агентства и направила 86,3 млн рублей собственных средств. Запуск второй линии в работу совпал с пятилетием завода в Ялуторовске. За это время произведено 3,5 млн кв. м плитки, это почти 14% рынка Уральского федерального округа и 70% — Тюменской области.

Тюменская компания готовит первый промышленный образец анализатора газов крови.

© t-l.ru

Первый промышленный образец анализатора газов крови готовит тюменская компания «ИнТех72». Это будет испортозамещенное оборудование. Помощь в реализации проекта оказывает региональный центр инжиниринга «Агентство инноваций». Анализатор газов крови необходим для работы врачей-анестезиологов и хирургов, чтобы отслеживать содержание кислорода и углекислого газа в организме пациента во время операции или реанимации.

Ранее медицинские клиники закупали подобное оборудование у европейских компаний, но практически все они прекратили поставки в нашу страну. Чтобы исправить положение, компания «ИнТех72» запустила проект по созданию нового анализатора для российского рынка. Разработчики пошли по пути реверс-инжиниринга и постепенного замещения иностранных запчастей отечественными.

Полностью отказаться от импорта пока невозможно — некоторые сложные детали не производят внутри страны. Поэтому команда «ИнТех72» договорилась о сотрудничестве с компанией из Индии, которая поделилась технологическими решениями и будет поставлять недостающие компоненты. Сейчас «ИнТех72» готовится к выпуску первого промышленного образца: компания выбирает локальных производителей корпусов, металлических деталей и электронных компонентов. После сборки устройство пройдёт обязательное тестирование и регистрацию в министерстве здравоохранения России. Новый анализатор будет значительно дешевле существующих западных аналогов и доступнее для российских медклиник.

Умные и теплые остановки производит компания в Тюмени.

© t-l.ru

Умные и теплые остановки производит компания «ТМ-Ресурс» в Тюмени. Их собирают из отечественных компонентов. Продукция востребована в Тюменской области и на Ямале. Компания готовится к участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

© t-l.ru

Тут специализирутся на изготовлении конструкций из металла для девелоперов, застройщиков и производим остановочные модульные комплексы для Севера и Тюмени.

© t-l.ru

Источник: t-l.ru

